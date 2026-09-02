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Οικονομική βοήθεια που μπορεί να φτάσει συνολικά τις €45.000 για ζημιές σε κτήριο και εξοπλισμό ιδιόκτητης κατοικίας, καθώς και αποζημιώσεις για φωτοβολταϊκά, επαγγελματικά υποστατικά και οχήματα, προβλέπει η απόφαση που έλαβε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο για τη στήριξη όσων επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης Αυγούστου.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, από την κακοκαιρία προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές σε κατοικίες, επαγγελματικά υποστατικά, γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οχήματα και φωτοβολταϊκά συστήματα.

Η μεγαλύτερη έκταση ζημιών καταγράφεται στην Επαρχία Λευκωσίας, όπου μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί 183 επηρεαζόμενες κατοικίες. Στη Λάρνακα καταγράφηκαν ζημιές σε 12 κατοικίες, ένα κτηνοτροφικό υποστατικό και δύο οχήματα, στην Πάφο σε 12 κατοικίες και ένα επαγγελματικό υποστατικό, στη Λεμεσό σε 11 κατοικίες και στην Αμμόχωστο σε δύο κατοικίες και μία εκκλησία.

Η καταγραφή από τις Επαρχιακές Διοικήσεις θα συνεχιστεί μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, οπότε αναμένεται να προκύψει ο τελικός αριθμός των επηρεαζόμενων υποστατικών και οχημάτων.

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη την έκταση των ζημιών και τη βούληση της Κυβέρνησης για άμεση στήριξη των πληγέντων, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα τα ακόλουθα κριτήρια για την παραχώρηση κατά χάριν οικονομικής βοήθειας στους πληγέντες της 29ης Αυγούστου:

Ιδιόκτητες κατοικίες μόνιμης διαμονής χωρίς ασφάλεια: οικονομική βοήθεια ίση με το 80% της εκτιμηθείσας ζημιάς με ανώτατο ποσό τις €20.000 για ζημιές στο κτήριο και οικονομική βοήθεια ίση με την εκτιμηθείσα ζημιά, με ανώτατο ποσό €15.000 για ζημιές σε εξοπλισμό. Φωτοβολταϊκό σύστημα σε ιδιόκτητες κατοικίες μόνιμης διαμονής χωρίς ασφάλεια: οικονομική βοήθεια ίση με το 80% της εκτιμηθείσας ζημιάς, με ανώτατο ποσό τις €7.000. Επαγγελματικά υποστατικά χωρίς ασφάλεια: οικονομική βοήθεια ίση με το 70% της εκτιμηθείσας αξίας, με ανώτατο ποσό τις €30.000 για ζημιές στο κτήριο και οικονομική βοήθεια ίση με την εκτιμηθείσα ζημιά, με ανώτατο ποσό τις €10.000 για ζημιές σε εξοπλισμό. Οχήματα χωρίς ασφάλεια: οικονομική βοήθεια ίση με το 75% της εκτιμηθείσας ζημιάς, με ανώτατο ποσό τις €5.000 ανά όχημα, νοουμένου ότι διαθέτει άδεια κυκλοφορίας, ασφάλεια έναντι τρίτου και ΜΟΤ σε ισχύ ή είναι νομίμως ακινητοποιημένο.

Σε ό,τι αφορά κατοικίες, επαγγελματικά υποστατικά και οχήματα που διαθέτουν ασφάλεια, θα παραχωρείται κατά χάριν βοήθεια ίση με την εκτιμηθείσα ζημιά μέχρι το ύψος του αφαιρετέου ποσού της ασφάλειας.

Η βοήθεια θα αφορά μόνο οικοδομές που διαθέτουν άδεια οικοδομής από την αρμόδια Αρχή, καθώς και μόνιμες και αδειοδοτημένες κατασκευές.

Το Υπουργείο Εσωτερικών αναμένεται να δημοσιεύσει αναλυτικό πίνακα με τα κριτήρια και τα ποσά.