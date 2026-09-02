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Σαφές μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να προχωρήσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα έστειλε ο πρόεδρος της Bundesbank και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Γιόαχιμ Νάγκελ (Joachim Nagel)



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Ο Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης απέφυγε, ωστόσο, να προδιαγράψει τις κινήσεις που θα ακολουθήσουν μετά τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, επικαλούμενος την αυξημένη αβεβαιότητα στις αγορές, τις διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας και την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων.

«Οι αγορές τιμολογούν πιθανότητα άνω του 95% ότι θα αυξήσουμε τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου και θα έλεγα ότι σε αυτό το στάδιο οι αγορές έχουν αρκετά καλή εικόνα για το πώς είναι πιθανό να αντιδράσουμε», δήλωσε ο Νάγκελ σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Monde.

Αποφάσεις ανά συνεδρίαση

Ο πρόεδρος της Bundesbank απέφυγε να δεσμευτεί για το ενδεχόμενο πρόσθετων αυξήσεων μετά τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Όπως ανέφερε, η προσέγγιση της ΕΚΤ να λαμβάνει τις αποφάσεις της «συνεδρίαση με συνεδρίαση» έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στο παρελθόν και θα συνεχίσει να εφαρμόζεται.

«Πέρα από τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, ωστόσο, είμαι επιφυλακτικός ως προς την παροχή οποιασδήποτε συγκεκριμένης καθοδήγησης», δήλωσε.

Ο Νάγκελ στάθηκε ιδιαίτερα στην αβεβαιότητα που προκαλούν οι ενεργειακές τιμές και η μεταβλητότητα στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές.

«Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου συνεχίζουν να παρουσιάζουν διακυμάνσεις. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητες. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα. Είναι μια άβολη κατάσταση – και από την πλευρά της νομισματικής πολιτικής», πρόσθεσε.

Στο 3,3% ο πληθωρισμός

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ έχουν ουσιαστικά προαναγγείλει νέα αύξηση των επιτοκίων, μετά την προηγούμενη άνοδο κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο.

Οι προσδοκίες ενισχύθηκαν μετά τα νεότερα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιταχύνθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν τριών ετών.

Παράλληλα, η οικονομία της Ευρωζώνης εμφανίζεται ανθεκτικότερη από ό,τι αναμενόταν απέναντι στις πιέσεις, περιλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με τον πόλεμο με το Ιράν.

«Ο πληθωρισμός δεν βρίσκεται κοντά στον μεσοπρόθεσμο στόχο μας», δήλωσε ο Νάγκελ. «Βρίσκεται περίπου στο 3% αντί για 2%. Και σύμφωνα με τις προβολές του Ιουνίου, ο πληθωρισμός θα επιστρέψει στο 2% μεσοπρόθεσμα μόνο εάν τα επιτόκια είναι υψηλότερα».

Ο πρόεδρος της Bundesbank προειδοποίησε επίσης για τον κίνδυνο δευτερογενών επιδράσεων στον πληθωρισμό, δηλαδή της μετάδοσης των ανατιμήσεων σε άλλους τομείς της οικονομίας και στους μισθούς.

Όπως εξήγησε, η πιθανότητα εμφάνισης τέτοιων επιδράσεων αυξάνεται όταν οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν σε υψηλά επίπεδα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Οι αποδόσεις των ομολόγων «περιπλέκουν την κατάσταση»

Αναφερόμενος στην πρόσφατη άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων διεθνώς, ο Νάγκελ δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή «περιπλέκει την κατάσταση».

«Οι συμμετέχοντες στις αγορές απαιτούν πλέον υψηλότερες αποδόσεις παγκοσμίως, επειδή αντιμετωπίζουν πολλές αβεβαιότητες», ανέφερε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις στις αγορές ομολόγων κατά τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής. Ο Νάγκελ υπογράμμισε, ωστόσο, ότι βασική αποστολή της κεντρικής τράπεζας παραμένει η διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών στην Ευρωζώνη.

Capital.gr