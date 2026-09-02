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Διορίζεται πιθανότατα εντός του τρέχοντος μηνός ο νέος διευθυντής των Κεντρικών Φυλακών μετά την υποβολή παραίτησης της Άννας Αριστοτέλους, η οποία διορίστηκε ως Γενικός Διευθυντής. Οι υποψήφιοι ήταν αρκετοί και προέρχονταν από τον νομικό κόσμο, πρώην στρατιωτικοί (συνταξιοδοτηθέντες) ένα πρώην μέλος των φυλακών κ.α. Αναμένεται ότι η ΕΔΥ θα περάσει από προφορική συνέντευξη όσους προκριθούν στη βάση προσόντων και θα λάβει την απόφασή της.

Ορισμένες πληροφορίες προκρίνουν ως νέο διευθυντή φυλακών πρώην στέλεχος της ΕΦ, ωστόσο όλα θα κριθούν στη βάση προσόντων, πείρας και παρουσίας ενώπιον της ΕΔΥ. Το πόστο πάντως του διευθυντή Φυλακών δεν είναι καθόλου εύκολο, λόγω των χρόνιων προβλημάτων που έχουν συσσωρευτεί με κύριο αυτό του υπερπληθυσμού.

ΜΙΧ.