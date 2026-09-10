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Συνάντηση με τον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης Μάριο Στυλιανίδη, είχε σήμερα η ηγεσία της ΠΟΕΔ, σε μια προσπάθεια να ενημερωθούν σε σχέση με προβλήματα και ελλείψεις που υπάρχουν στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα κατέθεσαν και δικές τους εισηγήσεις για διάφορα ζητήματα, σύμφωνα με δηλώσεις της Προέδρου της Οργάνωσης, Μύριας Βασιλείου.

«Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη στελέχωση και διοίκηση των προαιρετικών ολοήμερων σχολείων που θα λειτουργήσουν το επόμενο διάστημα, καθώς και ζητήματα που αφορούν στο πρόγραμμα του μεντορισμού των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών, το οποίο θα ξεκινήσει από τη φετινή σχολική χρονιά και προβλέπεται από τους νέους Κανονισμούς αξιολόγησης», είπε η κ. Βασιλείου.

Οπως ανέφερε, αύριο θα έχουν νέα συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου για το θέμα τόσο του Συστήματος Διορισμών όσο και του ζητήματος που αφορά τη διαμορφωτική αξιολόγηση.

Ανέφερε, επιπρόσθετα, ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουν συνάντηση με τον επικεφαλής του Γραφείου Ασφάλειας και Υγείας, Ηλία Μαρκάτζιη, για να συζητηθούν θέματα που αφορούν την ασφάλεια και υγεία των παιδιών και των εκπαιδευτικών.

Είπε, τέλος, ότι συνεχίζουν τις επαφές με κοινοβουλευτικά κόμματα, κάποια εξ αυτών υιοθετούν τη θέση της ΠΟΕΔ ή βρίσκονται πολύ κοντά στη θέση της Οργάνωσης σε ό,τι αφορά το Σύστημα Διορισμών Εκπαιδευτικών.

Κληθείσα περαιτέρω να σχολιάσει γραπτό μήνυμα της ΠΟΕΔ προς τα μέλη της, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας και με το οποίο καλούνταν να μην προχωρήσουν σε ενέργειες για συγκεκριμένα ζητήματα, η κ. Βασιλείου είπε πως η αποστολή γραπτών μηνυμάτων, αποτελεί πάγια τακτική της οργάνωσης για σκοπούς εσωτερικής επικοινωνίας με τα μέλη της, προσθέτοντας ότι τα ζητήματα που αναφέρονται στο μήνυμα είναι ζητήματα με τα οποία υπάρχει ήδη διαδικασία διαβούλευσης με το Υπουργείο Παιδείας.

«Ήταν σε συνέχεια ομόφωνης απόφασης του Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσης στο πλαίσιο της τακτικής του συνεδρίας που έγινε την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου. Είναι κάτι που γινόταν εδώ και χρόνια και βεβαίως θα συνεχίσει να γίνεται», σημείωσε.

ΚΥΠΕ