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Έγκαιρα και στη βάση των προβλεπόμενων διαδικασιών για τις δημόσιες συμβάσεις έγιναν, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, όλες οι ενέργειες για την προμήθεια των διδακτικών βιβλίων για τη σχολική χρονιά 2026-27.

Το ΥΠΑΝ, απαντώντας, σε τοποθετήσεις και δημοσιεύματα για ελλείψεις βιβλίων στα σχολεία, αναφέρει ότι οι καθυστερήσεις αφορούν μικρό αριθμό αναδόχων, οι οποίοι δεν τήρησαν τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης, επικαλούμενοι τεχνικά προβλήματα.

Όπως σημειώνει, σε ορισμένες περιπτώσεις προχώρησε σε τερματισμό συμβάσεων και ανάθεση της εκτύπωσης σε νέους αναδόχους. Για βιβλία που δεν ήταν δυνατό να εκτυπωθούν έγκαιρα λόγω του όγκου της εργασίας, το Υπουργείο συνεργάστηκε με το Κυβερνητικό Τυπογραφείο για την έκδοση μέρους του υλικού σε μορφή βιβλιαρίων, ώστε να μην επηρεαστεί η διδασκαλία μέχρι την παραλαβή των κανονικών βιβλίων.

Παράλληλα, το ΥΠΑΝ αναφέρει ότι όλα τα διδακτικά βιβλία που χρησιμοποιούνται στα δημόσια σχολεία είναι διαθέσιμα και σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα του, με πρόσβαση για εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το Υπουργείο, στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης χρησιμοποιούνται περίπου 700 τίτλοι διδακτικών βιβλίων και μέχρι στιγμής έχει παραδοθεί το 97% στις σχολικές μονάδες.

Το ΥΠΑΝ απορρίπτει ως υπερβολικές τις αναφορές ότι η σχολική χρονιά αρχίζει χωρίς βιβλία και υποστηρίζει ότι η εικόνα που παρουσιάζεται δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική έκταση του προβλήματος.

Στην ίδια ανακοίνωση ασκεί παράλληλα κριτική σε εκπαιδευτικές οργανώσεις, αναφέροντας ότι η στάση ορισμένων εξ αυτών να αναδεικνύουν σε κρίσεις ζητήματα που ήδη βρίσκονται σε διαδικασία επίλυσης (π.χ. βιβλία, κλιματιστικά, κ.ά), «προκαλεί έντονο προβληματισμό και ανησυχία». Παράλληλα τις επικρίνει οτι «την ίδια στιγμή απροκάλυπτα τοποθετούνται για τη μη εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ή για μη συμμετοχή σε σημαντικές δράσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών».

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΥΠΑΝ

Αναφορικά με τοποθετήσεις και δημοσιεύματα που αφορούν στην επάρκεια διδακτικών βιβλίων για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ενημερώνει τα ακόλουθα:

Όλες οι διαδικασίες για την προμήθεια των διδακτικών βιβλίων για τη σχολική χρονιά 2026-27 διενεργήθηκαν από το ΥΠΑΝ έγκαιρα και στο πλαίσιο των νενομισμένων διαδικασιών των δημοσίων συμβάσεων. Παρ’ όλα αυτά, μικρός αριθμός αναδόχων, στους οποίους ανατέθηκαν εκτυπώσεις βιβλίων, παρουσίασαν καθυστερήσεις στις παραδόσεις, αθετώντας τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, επικαλούμενοι τεχνικής φύσεως προβλήματα.

Το ΥΠΑΝ προχώρησε σε άμεσες ενέργειες για την αντιμετώπιση του θέματος, περιλαμβανομένου του τερματισμού συμβάσεων και της ανάθεσης της εργασίας σε νέους αναδόχους. Σε περιπτώσεις βιβλίων όπου, λόγω του μεγάλου όγκου της εργασίας δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη διενέργεια όλων των εκτυπώσεων από νέους αναδόχους, το ΥΠΑΝ, σε συνεργασία με το Κυβερνητικό Τυπογραφείο, προχώρησε στην εκτύπωση μέρους των επηρεαζόμενων εκδόσεων, υπό μορφή βιβλιαρίων, ώστε να μπορεί να διενεργείται απρόσκοπτα η διδασκαλία του μαθήματος μέχρι την οριστική παραλαβή των διδακτικών βιβλίων και χωρίς να απαιτείται ο καθημερινός πολλαπλασιασμός υλικού από τους εκπαιδευτικούς.

Σημειώνεται ότι όλα τα διδακτικά βιβλία που χρησιμοποιούνται στα δημόσια σχολεία της Κύπρου, βρίσκονται αναρτημένα σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΝ και είναι άμεσα προσβάσιμα από εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Για τη διδασκαλία κάποιων από τα γνωστικά αντικείμενα που επηρεάζονται από την καθυστέρηση στην παραλαβή ενός διδακτικού βιβλίου, αξιοποιούνται παράλληλα και άλλες εκδόσεις, οι οποίες έχουν ήδη παραληφθεί από τα σχολεία και επιτρέπουν την απρόσκοπτη διδασκαλία του μαθήματος.

Οι δημόσιες τοποθετήσεις που έχουν γίνει για το θέμα ενέχουν δόση υπερβολής και αχρείαστης μεγέθυνσης του προβλήματος. Στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης αξιοποιούνται συνολικά περί των 700 τίτλων διδακτικών βιβλίων και το 97% των βιβλίων αυτών έχει ήδη παραδοθεί στις σχολικές μονάδες. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός ότι η σχολική χρονιά ξεκινά χωρίς βιβλία είναι ανυπόστατος και προκαλεί αχρείαστη αναστάτωση σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Για το ΥΠΑΝ αποτελεί αυτονόητη προτεραιότητα ότι η δημόσια συζήτηση για την Παιδεία πρέπει να εστιάζεται στα ουσιαστικά ζητήματα που έχουμε ενώπιόν μας, καθώς και στις αλλαγές -παιδαγωγικές και άλλες- που έχει άμεση ανάγκη το δημόσιο σχολείο.

Η στάση κάποιων εκπαιδευτικών οργανώσεων να αναδεικνύουν σε κρίσεις ζητήματα που ήδη βρίσκονται σε διαδικασία επίλυσης (π.χ. βιβλία, κλιματιστικά, κ.ά), προκαλεί έντονο προβληματισμό και ανησυχία, ενώ την ίδια στιγμή απροκάλυπτα τοποθετούνται για τη μη εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ή για μη συμμετοχή σε σημαντικές δράσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών.

Αυτή η σχολική χρονιά αποτελεί ορόσημο για την κυπριακή εκπαίδευση, με την έναρξη εφαρμογής αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που αδιαμφισβήτητα προσθέτουν ποιότητα, τόσο στη μάθηση και στη διδασκαλία, όσο και στην καθημερινότητα του σχολείου, πολυεπίπεδα. Σε αυτό το πολύ σημαντικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου σχολείου, το ΥΠΑΝ αναμένει ότι οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους, αλλά και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, θα παραμείνουν ενεργοί εταίροι, σε μια μεταρρυθμιστική πορεία, προς όφελος των παιδιών και της κοινωνίας, αλλά και των ίδιων των εκπαιδευτικών, ως βασική συνιστώσα του εκπαιδευτικού οικοδομήματος.

Το ΥΠΑΝ συνεχίζει απρόσκοπτα να επιδιώκει τον ουσιαστικό διάλογο με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, με πλήρη σεβασμό στους εκπαιδευτικούς και στον θεσμικό τους ρόλο. Με σαφή πολιτική αποφασιστικότητα και στη βάση της προτεραιότητας που έθεσε η Κυβέρνηση στο κεφάλαιο της Παιδείας, το ΥΠΑΝ καλεί όλους να σταθούν με ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας.

Η κοινωνία αναμένει από όλους μας -και το έχει δηλώσει επανειλημμένως- να αφήσουμε πίσω πρακτικές που κρατούν το εκπαιδευτικό σύστημα στάσιμο και από κοινού να εργαστούμε για ένα σύγχρονο, ασφαλές και ποιοτικό δημόσιο σχολείο. Αυτή είναι η ευθύνη μας και σε αυτή την κατεύθυνση το ΥΠΑΝ θα συνεχίσει να εργάζεται με προσήλωση.