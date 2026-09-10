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Άλλο ένα βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη, από την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στο μακρινό 1994, έρχεται στο φως μετά τον ξαφνικό του θάνατό, σε ηλικία 54 ετών.

Οι θαμαστές, οι φίλοι και οι συνάδελφοί του τον θυμούνται και τον αποχαιρετούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα σπάνιο στιγμιότυπο από τα πρώτα βήματα της καριέρας του ήρθε ξανά στη δημοσιότητα.

Πρόκειται για ένα βίντεο από την πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γιώργου Μαζωνάκη, το 1994, στην εκπομπή της Ρίκας Βαγιάνη Superstar, με καλεσμένη τη Βέρα Κρούσκα.

«Τι θέλεις να γίνει όταν μεγαλώσεις; – Τραγουδιστής»

Εκείνη την περίοδο, ο 22χρονος τότε Γιώργος Μαζωνάκης έκανε τα πρώτα του βήματα στο τραγούδι, έχοντας κυκλοφορήσει τον δεύτερο προσωπικό του δίσκο «Με τα μάτια να το λες» (έναν χρόνο μετά το ντεμπούτο του, «Μεσάνυχτα και κάτι»). Αυτό ήταν και το άλμπουμ που τον εκτόξευσε στην κορυφή της ελληνικής δισκογραφίας.

Ο ανερχόμενος Μαζωνάκης εμφανίστηκε στην εκπομπή ντυμένος στα λευκά, με το χαρακτηριστικό χαμόγελο του και την άνεση και την αμεσότητα που τον διέκρινε.

«Είμαι στην αρχή της καριέρας μου», είχε δηλώσει τότε.

Σε μια αυθόρμητη στιγμή της συζήτησης, η Ρίκα Βαγιάνη τον ρώτησε χιουμοριστικά τι θα ήθελε να γίνει όταν μεγαλώσει. «Τραγουδιστής» απάντησε αμέσως ο Γιώργος Μαζωνάκης.﻿

iefimerida.gr