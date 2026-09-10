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Στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών του ΑΤ Κυψέλης έφτασαν πριν από λίγη ώρα, συνοδεία αστυνομικών, οι δύο γιατροί που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος.

Η εξέλιξη ήρθε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης έρευνας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, το οποίο οι Αρχές έκαναν «φύλλο και φτερό» παρουσία εισαγγελέα, στελέχους της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και αστυνομικών του ελληνικού «FBI».

Οι δύο γιατροί θα παραμείνουν στην Ασφάλεια, ενώ οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση αναμένεται να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να τον ενημερώσουν αναλυτικά για τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και να λάβουν οδηγίες για τις επόμενες κινήσεις.

Τις επόμενες ώρες ίσως η κατάσταση αλλάξει δραματικά για τους ίδιους, καθώς τα νέα στοιχεία είναι επιβαρυντικά γι’ αυτούς.

Στην ιδιωτική κλινική πήγε κλιμάκιο της ΔΕΕ της ΕΛ.ΑΣ., καθώς κατασχέθηκαν πολλά ψηφιακά πειστήρια. Έγινε έλεγχος επί τόπου και διαπίστωσαν ότι το μηχάνημα στο οποίο γίνεται η ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης είχε χρησιμοποιηθεί. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με όσα είχε πει η γιατρός χθες, ότι δηλαδή δεν ξεκίνησε η ιατρική πράξη και όλα συνέβησαν όσο περνούσαν φλεβοκαθετήρες στον Μαζωνάκη.

Ταυτόχρονα, διαπιστώθηκε από υλικό των καμερών ασφαλείας ότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στην ώρα που δήλωσαν οι γιατροί ότι πήγε ο τραγουδιστής στο ιατρείο και σε αυτήν που φτάνει στο Κολωνάκι. Φαίνεται να μπαίνει στον χώρο ο Μαζωνάκης λίγο μετά τη μία και όχι στις τέσσερις, όπως είχαν καταθέσει οι γιατροί.

Τέλος, ο λαϊκός τραγουδιστής είχε στο κεφάλι του ένα τσιρότο. Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν η γιατρός αλλά και η υπάλληλος, ο ίδιος τους είπε: «Ζαλίστηκα και έπεσα στη σκάλα καθώς έβγαινα από το σπίτι».

Το κλιμάκιο της ΔΕΕ θα ερευνήσει όλα τα ψηφιακά πειστήρια για να διαπιστωθεί εάν έχουν προσπαθήσει να εξαφανίσουν στοιχεία μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη.

Η ΕΛ.ΑΣ έκανε νωρίτερα κατ’ οίκον έρευνα στο σπίτι του ζεύγους στο Ψυχικό.

Στην Ασφάλεια προσήλθαν και οι αδελφές του εκλιπόντος τραγουδιστή Μαρία και Βάσω.

Τέσσερις φακέλους και μία σακούλα με στοιχεία πήραν από την κλινική στο Κολωνάκι οι αστυνομικοί του ελληνικού «FBI»

Υπενθυμίζεται ότι με τέσσερις μεγάλους φακέλους και μία σακούλα γεμάτη στοιχεία βγήκαν λίγο πριν από τις 16:00 οι αστυνομικοί του ελληνικού «FBI» από την ιδιωτική κλινική στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Το υλικό που συγκεντρώθηκε τοποθετήθηκε σε οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. που βρίσκονταν έξω από το κτίριο και πρόκειται να μεταφερθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και εργαστήρια, προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν εξονυχιστικό έλεγχο στον χώρο των Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την ανακοπή μία ημέρα νωρίτερα.

Βασικό αντικείμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν το ιατρείο διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες, αν ο εξοπλισμός του πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις και αν προκύπτουν παραβάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ποινικές διώξεις.



Στο ιατρείο προσήλθε και στέλεχος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο

Κατά την έρευνα των Αστυνομικών που έκαναν «φύλλο και φτερό» το ιατρείο, εντοπίστηκαν εντός του χώρου δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης τα οποία εικάζεται από τους αρμοδίους πως οι ιδιοκτήτες τα κατείχαν νόμιμα.

Στον χώρο, κατά τη διάρκεια των ερευνών βρίσκονταν και οι δύο γιατροί που διαχειρίζονται και είναι ιδιοκτήτες της κλινικής. Παρουσία εισαγγελέα, αστυνομικών της Ασφάλειας και στελεχών του ελληνικού FBI, κλήθηκαν να υποδείξουν στους αστυνομικούς όλους τους χώρους του ιατρείου.

Στο πλαίσιο αυτό, αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. επικοινώνησαν και με εξειδικευμένο αιματολόγο, ο οποίος τους παρείχε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Ακολούθησε έρευνα της ΕΛΑΣ και στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στο Πανόραμα Βούλας.

Τα τελευταία λεπτά της ζωής του γνωστού τραγουδιστή

Σημειώνεται πως στην κατάθεσή της η γιατρός της κλινικής, περιέγραψε τα τελευταία λεπτά της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη στην κλινική Stem Cell, το απόγευμα της Τετάρτης, όπου ο γνωστός τραγουδιστής υπέστη ανακοπή.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το απόγευμα της Τρίτης ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποβληθεί αρχικά σε έναν πρώτο έλεγχο, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι ο οργανισμός του ήταν αρκετά επιβαρυμένος.

Όπως υποστήριξε, κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, ο τραγουδιστής δυσκολευόταν ακόμη και να μιλήσει.

Η ίδια υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης στην επίσκεψη της Τρίτη τη ρώτησε τι θα μπορούσε να κάνει άμεσα, καθώς τις επόμενες ημέρες είχε προγραμματισμένη παρουσία σε ένα event και ήθελε να βελτιώσει γρήγορα την κατάσταση της υγείας του.

Όπως ανέφερε η γιατρός, του πρότεινε μια διαδικασία καθαρισμού του αίματος με ειδικό μηχάνημα προσθέτοντας ότι τον ενημέρωσε πως η συγκεκριμένη θεραπεία δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις και εκείνος συμφώνησε να προχωρήσει.

Την επόμενη ημέρα – την Τετάρτη – ο Γιώργος Μαζωνάκης, κατά την κατάθεση της γιατρού, προσήλθε στην κλινική στο Κολωνάκι και τότε, ισχυρίζεται η ίδια, διαπίστωσε ότι ο τραγουδιστής ήταν άυπνος, ενώ παρατήρησε ξανά πρόβλημα στην άρθρωση του λόγου του, καθώς, όπως είπε, «δεν μιλούσε σωστά».

Περιγράφοντας την ιατρική πράξη που έκανε, η γιατρός είπε στους αστυνομικούς ότι τοποθετήθηκε φλεβοκαθετήρας στο δεξί χέρι του Γιώργου Μαζωνάκη και στη συνέχεια επιχειρήθηκε η τοποθέτηση δεύτερου φλεβοκαθετήρα στο αριστερό χέρι, καθώς, σύμφωνα με όσα είπε, έτσι απαιτείται για τη συγκεκριμένη μέθοδο.

Η γιατρός υποστήριξε, ακόμα, ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή οι ζωτικές ενδείξεις του 54χρονου τραγουδιστή ήταν φυσιολογικές, καθώς η αρτηριακή πίεση, το οξυγόνο και η θερμοκρασία του σώματός του δεν παρουσίαζαν πρόβλημα. Ωστόσο, όπως ισχυρίστηκε, την ώρα που προσπαθούσε να ολοκληρώσει την τοποθέτηση του δεύτερου φλεβοκαθετήρα, παρατήρησε ξαφνική επιδείνωση της κατάστασής του Γιώργου Μαζωνάκη, με πτώση της πίεσης και του επιπέδου οξυγόνου.

Η γιατρός υποστήριξε ότι σε εκείνο το σημείο η διαδικασία σταμάτησε αμέσως και, σύμφωνα με την ίδια, κάλεσε τον σύζυγό της, με τον οποίο ξεκίνησαν να του παρέχουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στον τραγουδιστή ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ με τις προσπάθειες ανάνηψης να συνεχίζονται μέχρι την άφιξη των διασωστών.

Στην κατάθεσή της, τέλος, η γιατρός ισχυρίζεται αφενός ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός όταν έφυγε από την κλινική στο Κολωνάκι και ότι αφετέρου όλα τα μηχανήματα εκεί είναι πιστοποιημένα δεσμευόμενη ότι θα προσκομίσει και τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Σημειώνεται, πάντως, ότι κατά πληροφορίες ο σύζυγός της που ήταν και ιδιοκτήτης της κλινικής, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι η σύζυγός του είχε την πλήρη διαχείριση του ιατρείου, πραγματοποιούσε τις θεραπείες και παρακολουθούσε τους ασθενείς.

Παρά, δε, τους ισχυρισμούς της γιατρού ότι η κλινική διέθετε πιστοποιημένα μηχανήματα, τόσο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, όσο και η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, δήλωσαν αφενός ότι η επίμαχη κλινική είχε άδεια παθολογικού ιατρείου που δεν προβλέπει θεραπείες όπως η πλασμαφαίρεση και αφετέρου ότι στον έλεγχο για την άδεια που έγινε το 2025, δεν βρέθηκαν τέτοια μηχανήματα.

protothema.gr