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Τον διορισμό του Δημήτρη Φεσσά στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου (ΕΥΚ) ανακοίνωσε την Πέμπτη το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΥΚ, ο διορισμός έγινε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής για την πλήρωση της θέσης. Ο κ. Φεσσάς εργάζεται στην ΕΥΚ από το 2015 και μέχρι πρόσφατα κατείχε τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΚ εκφράζει την πεποίθηση ότι η εκτεταμένη εμπειρία, η τεχνική κατάρτιση και η εις βάθος γνώση του ενεργειακού τομέα στην Κύπρο και διεθνώς που διαθέτει ο κ. Φεσσάς θα συμβάλουν στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας, στην προώθηση των ενεργειακών επιδιώξεων της Κύπρου και στην περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της ΕΥΚ ως της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Δημήτρης Φεσσάς είναι διπλωματούχος μηχανικός (Chartered Engineer), διαπιστευμένος από το UK Engineering Council, και Fellow του Institute of Marine Engineers, Scientists and Technologists. Διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, στους τομείς του μηχανολογικού σχεδιασμού, των υποθαλάσσιων αναπτύξεων, των υπεράκτιων κατασκευών, των λειτουργιών και της διαχείρισης έργων.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του εργάστηκε με διεθνείς ενεργειακούς οργανισμούς, συμμετέχοντας σε υπεράκτιες αναπτύξεις στη Βόρεια Θάλασσα και σε έργα βαθέων υδάτων στη Δυτική Αφρική.

Από την ένταξή του στην ΕΥΚ το 2015, κατείχε διάφορες ανώτερες διευθυντικές θέσεις και, σύμφωνα με την ανακοίνωση, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και εξέλιξη της Εταιρείας. Παράλληλα, συνέβαλε στην πρόοδο σημαντικών έργων φυσικού αερίου και στην ενίσχυση πρωτοβουλιών περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΚ αναφέρει ότι προσβλέπει στη συνέχιση της στενής συνεργασίας με τον νέο Γενικό Διευθυντή και την ομάδα της Εταιρείας, με στόχο την προώθηση της αποστολής της ΕΥΚ και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΚΥΠΕ