Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στην ενότητα που επέδειξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 επικεντρώθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την ομιλία του στο Πεντάγωνο για την 25η επέτειο από την ημέρα που σημάδεψε την Αμερική και τον κόσμο. «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο μαχόμαστε σήμερα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις επιθέσεις «μια στιγμή τεράστιου και φρικτού κακού», υπογραμμίζοντας ότι αποτέλεσαν μια από τις σκληρότερες δοκιμασίες για τη χώρα, αλλά ταυτόχρονα την ανάγκασαν να ενωθεί απέναντι στην τρομοκρατία.

«Σήμερα, ανανεώνουμε τον ιερό όρκο που δώσαμε για πρώτη φορά στο όνομά τους πριν από 25 χρόνια. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

The second moment of silence at 9:03 a.m. marks when hijackers crashed United Airlines Flight 175 into the South Tower of the World Trade Center in New York City on 9/11. https://t.co/5eJx8vJNLb pic.twitter.com/bKujLBtRlG — CBS News (@CBSNews) September 11, 2026

«Ο χρόνος δεν έχει ξεθωριάσει την τιμή εκείνης της ημέρας, όταν η χώρα μας βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με το πραγματικό κακό», είπε ο Τραμπ. «Αλλά σήμερα το πρωί θυμόμαστε επίσης πώς απάντησε η Αμερική σε εκείνη την κακία. Σε ημέρες όπως η 11η Σεπτεμβρίου μαθαίνουμε από τι είναι πραγματικά φτιαγμένη μια χώρα».

Στην ομιλία του ο Τραμπ αναφέρθηκε επανειλημμένα στις πράξεις ηρωισμού που καταγράφηκαν εκείνη την ημέρα, όχι μόνο από πυροσβέστες, αστυνομικούς και μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, αλλά και από απλούς πολίτες που έσπευσαν να βοηθήσουν ανθρώπους τους οποίους δεν γνώριζαν.

«Οι δικοί μας ήρωες είναι εκείνοι που τρέχουν μέσα στα κτίρια και σώζουν ζωές»

«Μπορούμε να είμαστε ένα έθνος του οποίου οι ήρωες δεν είναι φανατικοί μιας αφηρημένης υπόθεσης – άνθρωποι που στην πραγματικότητα ούτε οι ίδιοι γνωρίζουν τι κάνουν», ανέφερε.

Και συνέχισε, αντιπαραβάλλοντας τους τρομοκράτες με εκείνους που έτρεξαν προς τον κίνδυνο για να σώσουν ζωές: «Αλλά οι δικοί μας ήρωες είναι εκείνοι που τρέχουν μέσα στα κτίρια και δίνουν τη ζωή τους ένα πρωινό Τρίτης για αγνώστους που δεν έχουν συναντήσει ποτέ».

Ο Τραμπ παρουσίασε έτσι την αντίδραση των Αμερικανών μετά τη 11η Σεπτεμβρίου ως απόδειξη της αντοχής και της συνοχής της χώρας, επισημαίνοντας ότι η δοκιμασία εκείνης της ημέρας αποκάλυψε, όπως είπε, τον χαρακτήρα του αμερικανικού έθνους.



Αναφορά στη σύγκρουση με το Ιράν

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνέδεσε παράλληλα την επέτειο με τις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις και ειδικότερα με την αντιπαράθεση της Ουάσινγκτον με το Ιράν.

Χαρακτήρισε το ιρανικό καθεστώς «τον υπ’ αριθμόν ένα κρατικό χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο» και επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

«Δοκιμαζόμαστε και σήμερα και κερδίζουμε αυτή τη δοκιμασία με μεγάλη άνεση», δήλωσε.

protothema.gr