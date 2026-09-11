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Με βασικότερο κριτήριο τον επηρεασμό της όρασης και βεβαίως με την απαραίτητη ιατρική και όχι μόνο τεκμηρίωση, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας προχώρησε σε αλλαγές στις διαδικασίες έγκρισης των επεμβάσεων βλεφαροπλαστικής ενημερώνοντας σχετικά και τους πλαστικούς χειρουργούς και οφθαλμίατρους του ΓεΣΥ.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την κατάργηση του κριτηρίου που απαιτούσε η λειτουργικότητα του ανελκτήρα μυ (μυς που σηκώνει το πάνω βλέφαρο και επιτρέπει στο μάτι να ανοίγει), να είναι μικρότερη από οκτώ χιλιοστά.

Η συγκεκριμένη μέτρηση εξακολουθεί να πρέπει να καταγράφεται στην αίτηση, δεν αποτελεί όμως πλέον από μόνη της απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της επέμβασης.

Τονίζεται ότι η κάλυψη αφορά επεμβάσεις στο άνω βλέφαρο όταν υπάρχει τεκμηριωμένο λειτουργικό πρόβλημα και όχι επεμβάσεις που πραγματοποιούνται αποκλειστικά για αισθητικούς λόγους.

Απαραίτητη η προέγκριση

Η αλλαγή δεν σημαίνει βεβαίως ότι όλες οι επεμβάσεις βλεφαροπλαστικής εντάσσονται αυτομάτως στο ΓεΣΥ. Για να αποζημιωθεί μια επέμβαση, πρέπει προηγουμένως να εξασφαλιστεί έγκριση και να αποδεικνύεται ότι η βλεφαρόπτωση ή η κατάσταση του δέρματος στο άνω βλέφαρο επηρεάζει λειτουργικά την όραση.

Για τους δικαιούχους ηλικίας από 9 μέχρι 80 ετών, η αίτηση πρέπει να τεκμηριώνει τουλάχιστον 30% μείωση της περιφερικής όρασης στα οπτικά πεδία και απόσταση MRD1 μικρότερη από τρία χιλιοστά.

Στις περιπτώσεις βλεφαροχάλασης πρέπει επιπλέον να αποδεικνύεται ότι η μείωση των οπτικών πεδίων οφείλεται σε έντονη περίσσεια δέρματος, η οποία εμποδίζει το πλήρες άνοιγμα των βλεφάρων, και όχι σε διαφορετική αιτία.

Με καταχώρηση φωτογραφιών

Η αίτηση προέγκρισης πρέπει βεβαίως να συνοδεύεται από τέσσερις φωτογραφίες:

μία πρόσθια λήψη με τον ασθενή να κοιτάζει ευθεία και να βρίσκεται σε ηρεμία,

μία πρόσθια λήψη με ανυψωμένα τα φρύδια,

δύο πλάγιες φωτογραφίες, μία από κάθε πλευρά.

Απαιτείται επίσης το αποτέλεσμα της εξέτασης των οπτικών πεδίων, στο οποίο πρέπει να φαίνονται καθαρά τα στοιχεία του δικαιούχου και η ημερομηνία διεξαγωγής.

Ο οφθαλμίατρος που πραγματοποίησε την εξέταση οφείλει να υποβάλει ιατρική γνωμάτευση, με ειδική αναφορά στο ποσοστό μείωσης της περιφερικής όρασης. Η γνωμάτευση πρέπει να φέρει υπογραφή, σφραγίδα και ημερομηνία.

Τι ισχύει για ηλικιωμένους και παιδιά

Για δικαιούχους άνω των 80 ετών με βλεφαρόπτωση ή βλεφαροχάλαση προβλέπεται φωτογραφική τεκμηρίωση με δύο λήψεις: μία με ανυψωμένα και μία χωρίς ανύψωση των φρυδιών.

Ξεχωριστή κατηγορία προβλέπεται για παιδιά κάτω των εννέα ετών που παρουσιάζουν βλεφαρόπτωση. Και σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται φωτογραφική τεκμηρίωση.

Εάν συνυπάρχει νευρολογικό νόσημα, όπως πάρεση του προσωπικού νεύρου, πρέπει να προσκομίζονται νευρολογική εκτίμηση και πλήρες ιατρικό ιστορικό. Στο ιστορικό πρέπει να περιλαμβάνονται και πληροφορίες για τυχόν προηγούμενες σχετικές επεμβάσεις.

Ο ΟΑΥ ξεκαθαρίζει ότι οι επεμβάσεις για την αντιμετώπιση της βλεφαροχάλασης του κάτω βλεφάρου θεωρούνται αισθητικής φύσης και δεν αποζημιώνονται από το ΓεΣΥ.