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Η ταλαιπωρία χιλιάδων παιδιών που χρειάζονται υπηρεσίες εργοθεραπείας αλλά και των οικογενειών τους παρατείνεται αφού η προγραμματισμένη για αυτή την εβδομάδα συνάντηση των επαγγελματιών με τον ΟΑΥ και το υπουργείο Υγείας έχει αναβληθεί.

Όπως μάλιστα πληροφορούμαστε η νέα ημερομηνία έχει καθοριστεί για το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη, με τους οργανωμένους ασθενείς να στέλνουν σε όλους τους εμπλεκόμενους το μήνυμα ότι «ήρθε η ώρα να θέσουν στις προτεραιότητες τους το συμφέρον των ασθενών και κυρίως των χιλιάδων παιδιών που χρειάζονται τις συγκεκριμένες υπηρεσίες».

Υπενθυμίζεται ότι παρά το γεγονός ότι οι υπηρεσίες εργοθεραπείας περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω Γενικού Συστήματος Υγείας, εδώ και επτά σχεδόν χρόνια οι επαγγελματίες του κλάδου και ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας δεν έχουν καταφέρει να καταλήξουν σε μεταξύ τους συμφωνία με αποτέλεσμα οι ασθενείς να υποχρεώνονται είτε να πληρώνουν από την τσέπη τους, είτε να καταφεύγουν στους εργοθεραπευτές του δημοσίου ή ακόμα και να μην λαμβάνουν τις υπηρεσίες που χρειάζονται.

«Ενημερωθήκαμε ότι η συνάντηση που ήταν προγραμματισμένη για αυτή την εβδομάδα στο υπουργείο Υγείας, που ανέλαβε να βοηθήσει στην επίτευξη συμφωνίας, έχει αναβληθεί. Επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό και εξαιτίας της ήδη τεράστιας καθυστέρησης στη συζήτηση ενός θέματος που επηρεάζει χιλιάδες ανθρώπους, με τους περισσότερους να είναι παιδιά, ως Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε δημόσια την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία μας», ανέφερε στον «Φ» ο γραμματέας της ΟΣΑΚ Χαράλαμπος Παπαδόπουλος.

«Είναι αδιανόητο εδώ και πολλούς μήνες οι δύο πλευρές να προσπαθούν να συζητήσουν μια πρόταση και να μην μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Είναι αδιανόητο να διαπιστώνουμε ότι πίσω από αυτή τη διαρκή αναβλητικότητα παρατηρείται, μεταξύ άλλων και απροθυμία. Μιλάμε για υπηρεσίες ιδιαίτερα σημαντικές για τους ασθενείς και αυτή η συνεχής καθυστέρηση εμάς ως ομοσπονδία ασθενών μας ανησυχεί ιδιαίτερα, κυρίως σε ό,τι αφορά τις προθέσεις της μιας ή της άλλης πλευράς».

Στο παρελθόν, είπε ο κ. Παπαδόπουλος, «προσπαθήσαμε να παρέμβουμε και είχαμε συναντήσεις και με τον ΟΑΥ και με τους επαγγελματίες. Δυστυχώς αποτύχαμε αφού οι μεταξύ τους διαφωνίες δεν μπορούσαν, τότε να γεφυρωθούν. Όπως φαίνεται το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται και πλέον πρέπει να αποδώσουμε ευθύνες εκεί και όπου χρειάζεται και δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε δημόσια, εάν συνεχιστεί η ίδια κατάσταση».

Το χειρότερο, είπε καταλήγοντας ο γραμματέας της ΟΣΑΚ, «είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια επικαλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι το καλώς νοούμενο συμφέρον των ασθενών. Τελικά όπως διαπιστώνουμε, το μόνο που δεν εξυπηρετείται είναι το συμφέρον τον ασθενών, των παιδιών και των οικογενειών τους. Όταν μια οικογένεια δεν έχει τη δυνατότητα για να αγοράσει αυτές τις υπηρεσίες, το παιδί χάνει από τα μαθήματα του για να εξυπηρετηθεί από τους εργοθεραπευτές του δημοσίου οι οποίο από πλευράς τους δεν μπορούν, εκ των πραγμάτων, να καλύψουν τις ανάγκες όλων των πολιτών που χρειάζονται εργοθεραπεία».

«Επιτέλους ήρθε η ώρα να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του έναντι αυτών των ανθρώπων. Ως ΟΣΑΚ σίγουρα δεν πρόκειται να δεχθούμε άλλες καθυστερήσεις. Προσπαθήσαμε με διάφορους τρόπους να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα, πλέον θα τοποθετούμαστε μόνο δημόσια».