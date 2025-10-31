Συζητήσεις επί συζητήσεων, συναντήσεις επί συναντήσεων, διαβουλεύσεις, επιστολές, απαντητικές επιστολές, προτάσεις και αντιπροτάσεις, διαφωνίες στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο, παρεμβάσεις από υπουργούς, βουλευτές, την Ομοσπονδία Συνδέσμων ασθενών Κύπρου, χωρίς αποτέλεσμα. Συμφωνία, μεταξύ του Παγκύπριου Συλλόγου Εργοθεραπευτών (ΠΣΕ) και του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), εδώ και σχεδόν έξι χρόνια, δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί.

Αποτέλεσμα, χιλιάδες ασθενείς, (ανάμεσα τους και παιδιά), να πληρώνουν από την τσέπη τους για υπηρεσίες τις οποίες το ΓεΣΥ καλύπτει, αλλά δεν υπάρχουν ιδιώτες εργοθεραπευτές για να τους εξυπηρετήσουν, ή να ταλαιπωρούνται στην αναμονή και το ωράριο της δημόσιας υπηρεσίας προκειμένου να εξυπηρετηθούν από τους λιγοστούς επαγγελματίες του δημοσίου, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Σύστημα, ως λύση ανάγκης.

Η μη ένταξη των ιδιωτών εργοθεραπευτών του ΓεΣΥ, οι οποίοι θα έπρεπε να ενταχθούν στο Σύστημα πριν από περίπου έξι χρόνια μαζί με όλους τους υπόλοιπους επαγγελματίες Υγείας, ξανά στο προσκήνιο. Αφορμή, αυτή τη φορά, η Παγκόσμια Ημέρα Εργοθεραπείας και οι σχετικές τοποθετήσεις από πλευράς του ΠΣΕ, ο οποίος, με ανάρτησή του, ζήτησε «ουσιαστικό διάλογο με τον ΟΑΥ και το υπουργείο Υγείας για δίκαιη και επιστημονικά τεκμηριωμένη ένταξη της εργοθεραπείας στο ΓεΣΥ».

«Αυτή η διαδικασία έχει παρατραβήξει σε προκλητικό βαθμό. Τιμωρούνται οι ασθενείς και οι οικογένειες παιδιών με αναπηρίες και όχι μόνο, που χρειάζονται σε μόνιμη βάση εργοθεραπεία και αναγκάζονται να επιβαρύνονται με οικονομικό κόστος το οποίο καλύπτει το ΓεΣΥ, υπάρχει διαθέσιμος προϋπολογισμός από τον ΟΑΥ αλλά δεν υπάρχουν επαγγελματίες», ανέφερε στον «Φ» ο εκπρόσωπος Τύπου της ΟΣΑΚ, Δημήτρης Λαμπριανίδης. Για να επιτευχθεί συμφωνία, είπε ο κ. Λαμπριανίδης, «πρέπει να υπάρχει πραγματική διάθεση από όλους και πρέπει όλοι να ακούμε τα ίδια πράγματα, όταν συζητάμε και να μην ακούει ο καθένας εκείνα που θέλει να ακούσει».

Για την ΟΣΑΚ, πρόσθεσε, «από την αρχή ήταν βασική μας απαίτηση να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών στους ασθενείς –και εδώ μιλάμε για παιδιά– να έχουν όλα όσα χρειάζονται και να σταματήσουν να περιμένουν οι οικογένειες τα επιδόματα αναπηρίας απλά και μόνο για να πληρώνουν τις θεραπείες τους. Τα επιδόματα αυτά είναι για να καλύπτουν άλλες ανάγκες». Οι επαγγελματίες, επεσήμανε, «πρέπει όλοι να αμείβονται δίκαια, αλλά, την ίδια ώρα, δεν γίνεται να χρησιμοποιούνται οι ανάγκες των ασθενών ως μοχλός πίεσης προς τον ΟΑΥ προκειμένου να καταλήξει ο διάλογος προς μια κατεύθυνση».

Η ΟΣΑΚ, είπε καταλήγοντας ο κ. Λαμπριανίδης, «έχει ήδη αποφασίσει ότι εάν δεν προχωρήσουν τις επόμενες ημέρες οι συζητήσεις, θα καλέσουμε όλες τις πλευρές εμείς, να κάτσουμε να συζητήσουμε μέχρι που να επιτευχθεί συμφωνία. Απαίτηση μας, μέχρι τον Ιανουάριο του 2026 να προσφέρονται υπηρεσίες εργοθεραπείας και από ιδιώτες εργοθεραπευτές εντός ΓεΣΥ. Οι ασθενείς δεν μπορούν άλλο να περιμένουν αυτό τον παρατραβηγμένο διάλογο να ολοκληρωθεί. Τιμωρούνται οι ασθενείς και εμείς ακούμε μόνο ότι “συζητάμε”. Αυτό πρέπει να σταματήσει».

Η θέση των εργοθεραπευτών

Ο Παγκύπριος Σύλλογος Εργοθεραπευτών τις προηγούμενες ημέρες ανέφερε, μέσω ανακοίνωσής του, ότι «η νέα συμφωνία πρέπει να διασφαλίζει σταδιακή και τεκμηριωμένη ανάπτυξη των υπηρεσιών εργοθεραπείας στο ΓεΣΥ, ποιότητα, συνέχεια φροντίδας και ασφάλεια για όλους τους πολίτες, δίκαιη αποζημίωση και ορθολογική κοστολόγηση, ισότιμη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για αποφυγή ανισοτήτων και επαρκή χρηματοδότηση και κατανομή πόρων που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα».

Σε δηλώσεις της, χθες, η πρόεδρος του συλλόγου, Δέσποινα Καΐμη, ανέφερε ότι «μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί στο ΓεΣΥ οι εργοθεραπευτές του ΟΚΥπΥ». Αυτό, όπως είπε, «ήταν μια βεβιασμένη κίνηση το 2020-2021 για να μας πιέσουν όλους να ενταχθούμε, χωρίς να εξετάσουμε τις παραμέτρους που θα οδηγούσαν σε μια βιώσιμη ένταξη και των ιδιωτών. Αντιλαμβάνομαι ότι τότε η πρόθεση του ΟΑΥ (να ενταχθούν οι επαγγελματίες του δημόσιου τομέα) ήταν αν εξυπηρετηθούν οι ασθενείς. Τώρα, ο πληθυσμός που χρειάζεται τις υπηρεσίες πλησιάζει τις 100.000. Τα νέα δεδομένα είναι αυτά. Χρειάζεται επανασχεδιασμός ώστε να έχουμε σωστούς εργοθεραπευτές. Η εργοθεραπεία χρειάζεται πολύ εξοπλισμό και εκπαίδευση».

Όπως είπε η πρόεδρος του ΠΣΕ, γίνονται επαφές με τον ΟΑΥ και τον υπουργό Υγείας. «Τώρα ετοιμαζόμαστε να καταθέσουμε κάποιες προτάσεις διότι θεωρούμε σημαντικό βήμα την ένταξη. Ενισχύει το σύστημα υγείας, βοηθά στην εξοικονόμηση πόρων. Άρα, πρέπει να στηρίξουμε το σύστημα υγείας, αλλά ζητούμε και από τον Οργανισμό να έρθει με προτάσεις που να είναι τεκμηριωμένες και ευθυγραμμισμένες με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ώστε να μπορέσουμε και εμείς να προχωρήσουμε».

Η θέση του ΟΑΥ

Σε γραπτή τοποθέτησή του στον «Φ», ο ΟΑΥ ανέφερε ότι «καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες προκειμένου να επέλθει συμφωνία με τον Παγκύπριο Σύλλογο Εργοθεραπευτών με στόχο την διεύρυνση των παροχέων εργοθεραπείας στο πλαίσιο του ΓεΣΥ». Προς αυτήν την κατεύθυνση, «έχει πραγματοποιηθεί αριθμός συναντήσεων με τον Σύλλογο, κατά τη διάρκεια των οποίων ο Οργανισμός παρουσίασε την πρότασή του αναφορικά με την ανάγκη επανακαθορισμού των καταστάσεων υγείας οι οποίες θα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες εργοθεραπείας στο πλαίσιο του ΓεΣΥ». Τέλος, «ο Οργανισμός επεξεργάζεται επιπρόσθετες επιλογές για τη διεύρυνση των παροχέων υπηρεσιών εργοθεραπείας στο ΓεΣΥ».

«Επιτέλους να βρούμε λύση», λέει ο υπουργός Υγείας

«Ως υπουργείο Υγείας και εγώ προσωπικά έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές με το ζήτημα των εργοθεραπευτών και της ένταξής τους στο ΓεΣΥ», ανέφερε στον «Φ», ο υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός. «Μόνο από τον περασμένο Απρίλιο μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου αντηλλάγησαν επιστολές, έγιναν συναντήσεις. Κάναμε και συνάντηση με τον πρόεδρο του ευρωπαϊκού φορέα εργοθεραπευτών και ζητήσαμε να μας κατατεθεί γραπτώς πρόταση για την ένταξη στο ΓεΣΥ. Στείλαμε επιστολές υπενθύμισης. Κάναμε τις προσπάθειες μας και τώρα περιμένουμε το επόμενο βήμα». Αυτή τη στιγμή, είπε ο υπουργός Υγείας, «εμείς αναμένουμε την πρόταση των εργοθεραπευτών, ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε τον διάλογο, για να βρούμε, επιτέλους, λύση. Οι ανάγκες των ασθενών είναι εκεί και πρέπει να τελειώσει σε κάποια στιγμή αυτό το ζήτημα».