Την ανάγκη ένταξης της εργοθεραπείας για παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ/Υ) στο ΓεΣΥ υπογραμμίζει ο Σύνδεσμος ΔΕΠΥ Κύπρου, εκφράζοντας ανησυχία για ενδεχόμενες αποφάσεις που, όπως αναφέρει, επηρεάζουν την πρόσβαση των παιδιών αυτών σε σχετικές υπηρεσίες και ζητώντας άμεσο διάλογο με τον ΟΚΥπΥ.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι η εργοθεραπεία αποτελεί «επιστημονικά τεκμηριωμένη και αναγκαία παρέμβαση» για τα παιδιά με ΔΕΠΥ, καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτορρύθμισης, οργάνωσης, συγκέντρωσης και κοινωνικής συμμετοχής.

Προσθέτει ότι ενδεχόμενη απώλεια ή περιορισμός της πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσει σε επιδείνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, με αρνητικές επιπτώσεις στη σχολική τους πορεία, την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη και τη συνολική ποιότητα ζωής τους.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, η διεθνής βιβλιογραφία καταδεικνύει ότι η έγκαιρη και ολοκληρωμένη παρέμβαση στη ΔΕΠΥ μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης δευτερογενών δυσκολιών, όπως σχολική αποτυχία, κοινωνική απομόνωση και προβληματική συμπεριφορά, σημειώνοντας ότι η εργοθεραπεία αποτελεί βασικό πυλώνα αυτής της παρέμβασης και «δεν μπορεί να θεωρείται προαιρετική υπηρεσία».

Ο Σύνδεσμος αναφέρει ακόμη ότι έχει ήδη αιτηθεί συνάντηση με τον ΟΚΥπΥ, με στόχο την άμεση έναρξη διαλόγου και την εξεύρεση λύσεων που θα διασφαλίζουν το δικαίωμα των παιδιών με ΔΕΠΥ σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας.

Παράλληλα, καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς να επανεξετάσουν οποιεσδήποτε σκέψεις περιορίζουν την πρόσβαση στην εργοθεραπεία και να προχωρήσουν σε πολιτικές που, όπως σημειώνει, στηρίζουν ουσιαστικά τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Καταληκτικά, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι «η επένδυση στην έγκαιρη παρέμβαση αποτελεί επένδυση στο μέλλον της κοινωνίας».

ΚΥΠΕ