Σχεδόν επτά χρόνια, δύο κυβερνήσεις, πέντε υπουργοί Υγείας, τρεις διαφορετικοί διευθυντές και δύο διαφορετικοί πρόεδροι στον ΟΑΥ, ένας επαγγελματικός σύνδεσμος και διαβούλευση χωρίς τέλος. Οι ασθενείς, η πλειονότητα των οποίων παιδιά, εξακολουθούν να πληρώνουν από την τσέπη τους για να εξασφαλίσουν υπηρεσίες εργοθεραπείας.

«Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε με τη γλώσσα της αλήθειας», είπε με αρκετά έντονο ύφος στον «Φ» ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, Χαράλαμπος Παπαδόπουλος. «Κάποιοι μάλλον δεν επιθυμούν να αλλάξει η υφιστάμενη κατάσταση, κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι το ζήτημα μπορεί να συνεχίσει να βρίσκεται σε εκκρεμότητα και ορισμένοι απλά δίνουν χρόνο στον χρόνο επειδή δεν θέλουν να μπλεχτούν στη μέση της διαφωνίας που κρατά για χρόνια και εγκλωβίζει τους ασθενείς. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια, η οποία, κατά τ’ άλλα, κρύβεται πίσω από το καλώς νοούμενο συμφέρον των ασθενών».

Επιτέλους, είπε ο γραμματέας της ΟΣΑΚ, «να αναλάβει το καθένας τις ευθύνες του. Κάθε χρονικό περιθώριο έχει ξεπεραστεί. Δεν μιλάμε για 100 ή 200 ή 1000 ασθενείς. Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους ο καθένας των οποίων χρειάζεται την εργοθεραπεία για διαφορετικό λόγο. Φανταστείτε να είστε γονιός, το παιδί σας να χρειάζεται εργοθεραπεία, το ΓεΣΥ να προσφέρει εργοθεραπεία μόνο στα χαρτιά και εσείς να πληρώνετε από την τσέπη σας για μια υπηρεσία που κανονικά θα έπρεπε να λαμβάνετε δωρεάν. Εδώ και σχεδόν επτά χρόνια οι ασθενείς, τα παιδιά, ταλαιπωρούνται, μένουν χωρίς τη θεραπεία που χρειάζονται ή υποχρεώνονται να πληρώνουν από την τσέπη τους, επειδή επαγγελματίες, Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας και υπουργείο Υγείας δεν έχουν καταφέρει να καταλήξουν σε μεταξύ τους συμφωνία».

Οι επαγγελματίες, συνέχισε, «διεκδικούν όσα περισσότερα μπορούν, ο ΟΑΥ δίνει ξανά και ξανά οικονομικές προτάσεις που απορρίπτονται, καταγράφονται διαφωνίες για το ποιες υπηρεσίες θα ενταχθούν στο ΓεΣΥ με τον σχετικό κατάλογο να έχει αναπροσαρμοστεί, δεν ξέρουμε πόσες φορές μέχρι σήμερα και από τον περασμένο Απρίλιο περιμένουμε να μελετηθεί η τελευταία πρόταση και να προγραμματιστεί εκ νέου συνάντηση από το υπουργείο Υγείας».

Όλοι, βεβαίως, πρόσθεσε, «επικαλούνται το συμφέρον των ασθενών. Διερωτόμαστε, λοιπόν, εάν είναι προς το συμφέρον των ασθενών, των παιδιών που χρειάζονται εργοθεραπεία και των οικογενειών τους, να υπάρχει προϋπολογισμός στο ΓεΣΥ και οι ίδιοι να συνεχίζουν να πληρώνουν από την τσέπη τους. Διερωτόμαστε, εάν είναι προς το συμφέρον των παιδιών, που είναι χιλιάδες αυτά τα παιδιά, να απουσιάζουν από το σχολείο τους για να εξασφαλίζουν τις υπηρεσίες που χρειάζονται στο δημόσιο ή να στοιβάζονται για να εξασφαλίσουν τις υπηρεσίες που χρειάζονται από τον δημόσιο τομέα επειδή μόνο εκεί θα τις λάβουν μέσω του Γενικού Συστήματος Υγείας».

Ως ΟΣΑΚ, είπε ο κ. Παπαδόπουλος, «είχαμε δώσει το περασμένο φθινόπωρο χρόνο μέχρι τον Ιανουάριο του 2026. Βρισκόμαστε στα μέσα Ιουλίου 2026. Από τον περασμένο Απρίλιο δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Οι ασθενείς εξακολουθούν να πληρώνουν ή να ταλαιπωρούνται ή να μην λαμβάνουν τις υπηρεσίες που χρειάζονται. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε επικοινωνία αλλά και διαβούλευση με όλες τις πλευρές. Προσπαθήσαμε να κάνουμε την παρέμβαση μας. Προσπαθήσαμε να μειώσουμε τη διαφορά που υπήρχε μεταξύ ΟΑΥ και επαγγελματιών. Δυστυχώς, όσο κι αν προσπαθήσαμε, η διαδικασία είναι, για άλλη μια φορά, σκαλωμένη και δεν έχουμε καμία ενημέρωση και καμία ένδειξη ότι θα καταλήξει κάπου».

Η Ομοσπονδία, είπε, «θα λάβει τις αποφάσεις της για περαιτέρω μέτρα, αφού πρώτα λάβουμε από το υπουργείο Υγείας, ενημέρωση για το που βρίσκεται η διαδικασία την οποία περιμένουμε να προχωρήσει εδώ και τρεις μήνες. Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο», είπε ο κ. Παπαδόπουλος, «κάποιοι σύνδεσμοι ασθενών προωθούν τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να εργοδοτήσουν εργοθεραπευτές για να προσφέρουν υπηρεσίες μέσω του ΓεΣΥ».

Κόκκινη γραμμή

«Δεν μπορούμε να δεχθούμε άλλο αυτή την εκκρεμότητα. Η έναρξη της παροχής υπηρεσιών εργοθεραπείας στο ΓεΣΥ είναι επιβεβλημένη και ο καθορισμός αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων για την πλήρη ένταξη των υπηρεσιών εργοθεραπείας στο Σύστημα, είναι για την ΟΣΑΚ κόκκινη γραμμή. Ο κάθε ένας από τους εμπλεκόμενους φορείς να αναλάβει τις ευθύνες του έναντι των ασθενών διότι το συμφέρον των ασθενών δεν είναι απλά μια ατάκα που μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε απλά και σε κάθε περίπτωση».

Τέλος του 2025 είχε δοθεί χρόνος μέχρι τις 9 Ιανουαρίου

Προσπάθειες για να καταλήξουν ΟΑΥ και εργοθεραπευτές σε συμφωνία καταβλήθηκαν από το 2020 μέχρι σήμερα από πέντε διαφορετικούς υπουργούς Υγείας, δύο υβερνήσεων. Εκ τότε ο ΟΑΥ άλλαξε τρεις διευθυντές και δύο προέδρους. Στα τέλη του 2025 και αφού το θέμα είχε απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα μετά και από τοποθετήσεις των επαγγελματιών οι οποίοι εξέφραζαν τις δικές τους θέσεις, ο τότε υπουργός Υγείας Μιχάλης Δαμιανός είχε δώσει διορία στον αρμόδιο Σύνδεσμο να απαντήσει μέχρι τις 8 Ιανουαρίου.

Τον περασμένο Απρίλιο υπήρξε και πάλι κινητικότητα. Ο ΟΑΥ ετοίμασε μια ακόμα πρόταση και την έθεσε ενώπιον του αρμοδίου Συνδέσμου με την προϋπόθεση να μελετηθεί και να προγραμματιστεί από το υπουργείο Υγείας μια νέα συνάντηση μεταξύ των εμπλεκομένων. «Εκ τότε ως ΟΣΑΚ δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Οι μήνες περνούν και η κατάσταση δεν αλλάζει».