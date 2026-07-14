Διαβητολογία, επεμβατική ακτινολογία και δέκα εξειδικεύσεις της παιδιατρικής παίρνουν τον δρόμο για αναγνώριση τους, έπειτα από δεκαετίες συζητήσεων, διαφωνιών μεταξύ εμπλεκομένων, ενστάσεων αλλά και απλής γραφειοκρατίας.

Η αναγνώριση της εξειδίκευσης (πεδίου ενδιαφέροντος), επιχειρείται να επιτευχθεί μέσω τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας με τα τρία νομοσχέδια να έχουν ετοιμαστεί από το υπουργείο Υγείας και να βρίσκονται ήδη στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.

Σε ό,τι αφορά τη διαβητολογία, αξίζει να αναφερθεί, ότι στην Κύπρο εδώ και χρόνια γιατροί που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, έχουν προχωρήσει και στη σύσταση αρμόδιας επιστημονικής εταιρείας.

Με δεδομένο, μάλιστα, το γεγονός ότι το ποσοστό των ανθρώπων με διαβήτη στην Κύπρο θεωρείται ως ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, η αναγνώριση του συγκεκριμένου πεδίου ενδιαφέροντος για τους γιατρούς, θα λειτουργήσει και προς όφελος των ασθενών.

Με τη διά νόμου αναγνώριση, μάλιστα, της διαβητολογίας ως εξειδίκευσης, θα καταστεί δυνατός και ο εντοπισμός των εξειδικευμένων γιατρών εντός του Γενικού Σύστηματος Υγείας.

Το ίδιο θα ισχύσει και για το πεδίο ενδιαφέροντος που αφορά την επεμβατική ακτινολογία για το οποίο, επίσης, έχει ετοιμαστεί σχετικό νομοσχέδιο.

Η επεμβατικής ακτινολογία, μέχρι σήμερα, αν και ασκείται στην Κύπρο ως πεδίο ενδιαφέροντος δεν διέπεται από κανονισμούς και προϋποθέσεις με αποτέλεσμα, σε αρκετές περιπτώσεις στο παρελθόν, να έχουν δημιουργηθεί εντάσεις, ακόμα και μεταξύ γιατρών.

Τέλος, τάξη μπαίνει και στις διάφορες παιδιατρικές εξειδικεύσεις αφού με το τρίτο τροποποητικό νομοσχέδιο, καθορίζονται τα προσόντα, κριτήρια και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου ένας γιατρός να προσφέρει τις σχετικές υπηρεσίες.

Με το νομοσχέδιο καλύπτονται:

>> Εντατική Θεραπεία Παίδων.

>> Αναπτυξιακή Παιδιατρική.

>> Παιδοαλλεργιολογία.

>> Παιδογαστρεντερολογία.

>> Παιδοενδοκρινολογία.

>> Παιδονεφρολογία.

>> Παιδοογκολογία – Παιδοαιματολογία.

>> Παιδοπνευμονολογία.

>> Παιδορευματολογία.

>> Παιδοκαρδιολογία.

Και οι τρεις τροποποιήσεις αφορούν τους «περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) Κανονισμούς».

Σχολιάζοντας τις τροποποιήσεις, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου ανέφερε στον «Φ» ότι πρόκειται «για μια εξέλιξη η οποία ήταν μάλλον επιβεβλημένη», αφού όπως εξήγησε, «υπάρχει ανάγκη ρύθμισης των συγκεκριμένων πεδίων ενδιαφέροντος με στόχο πάντοτε την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο της προσπάθειας για εξειδίκευση στον τομέα της Υγείας».

Τι προβλέπεται για τη διαβητολογία

Σύμφωνα με τους προτεινόμενους κανονισμούς, η εξειδίκευση-πεδίο ενδιαφέροντος στη διαβητολογία θα αποκτάται και θα αναγνωρίζεται, έπειτα από διετή εκπαίδευσης γιατρών που έχουν ήδη αποκτήσει την ειδικότητα της παθολογίας ή της παιδιατρικής.

Παράλληλα, προβλέπεται μεταβατική διαδικασία για τους γιατρούς οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες διαβητολογίας στο πλαίσιο «ειδικού ενδιαφέροντος».

Δικαίωμα υποβολής αίτησης θα έχουν, μεταξύ άλλων, παθολόγοι και παιδίατροι που διαθέτουν τουλάχιστον μονοετή μετεκπαίδευση σε αναγνωρισμένα διαβητολογικά κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Αυστραλίας και έχουν αποδεδειγμένη κλινική και ερευνητική δραστηριότητα στον σακχαρώδη διαβήτη.

Επίσης, δικαίωμα υποβολής αίτησης, θα αποκτήσουν και όσοι διαθέτουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό με αντικείμενο τον σακχαρώδη διαβήτη, καθώς και παιδίατροι που έχουν ήδη αποκτήσει εξειδίκευση ή υποειδικότητα στην παιδιατρική ενδοκρινολογία από αναγνωρισμένα κέντρα.

Τα αιτήματα θα αξιολογούνται από ειδική επιτροπή και, όπου κριθεί αναγκαίο, οι υποψήφιοι θα μπορούν να παρακαθίσουν σε εξετάσεις πριν τους απονεμηθεί ο τίτλος της εξειδίκευσης.

Για την επεμβατική ακτινολογία προβλέπεται

Αντίστοιχη διαδικασία, με τη διαβητολογία, εισάγεται και για την επεμβατική ακτινολογία.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο προβλέπει ότι η εξειδίκευση-πεδίο ενδιαφέροντος, θα αποκτάται μετά από δύο χρόνια εκπαίδευσης, είτε μετά την ολοκλήρωση της ειδικότητας της ακτινολογίας είτε κατά τη διάρκειά της, με συνολική εκπαίδευση τουλάχιστον επτά ετών.

Για τους ήδη υπηρετούντες ακτινολόγους προβλέπεται, επίσης, μεταβατική περίοδος, κατά την οποία θα μπορούν να αιτηθούν αναγνώριση της εξειδίκευσης εφόσον διαθέτουν αναγνωρισμένο τίτλο από άλλο κράτος ή πιστοποίηση όπως το European Board of Interventional Radiology (EBIR) ή σχετική βεβαίωση ειδικού ενδιαφέροντος από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου.

Και σε αυτή την περίπτωση, τα προσόντα θα αξιολογούνται από ειδική επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν καθηγητές ακτινολογίας από το εξωτερικό, εκπρόσωποι του υπουργείου Υγείας, του Ιατρικού Συμβουλίου, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και της Ακτινολογικής Εταιρείας Κύπρου.

Δέκα εξειδικεύσεις της παιδιατρικής

Το μεγαλύτερο μέρος των προτεινόμενων από το υπουργείο Υγείας τροποποιήσεων αφορά την ειδικότητα της παιδιατρική, καθώς για πρώτη φορά εισάγονται ολοκληρωμένοι κανονισμοί αναγνώρισης για τις δέκα παιδιατρικές εξειδικεύσεις.

Για τις περισσότερες από τις δέκα εξειδικεύσεις, προβλέπεται τριετής εκπαίδευση μετά την απόκτηση της ειδικότητας της παιδιατρικής, ενώ για την Εντατική Θεραπεία Παίδων προβλέπεται διετής εξειδίκευση με δυνατότητα πρόσβασης και από άλλες βασικές ειδικότητες, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεταβατικές διατάξεις για τους παιδιάτρους που ήδη προσφέρουν υπηρεσίες σχετικές με τις συγκεκριμένες υποειδικότητες.

Οι προτεινόμενοι κανονισμοί επιτρέπουν την υποβολή αίτησης αναγνώρισης σε γιατρούς που διαθέτουν εκπαίδευση ενός, δύο ή τριών ετών σε αναγνωρισμένα κέντρα του εξωτερικού, εφόσον συνοδεύεται από αντίστοιχη πολυετή κλινική εμπειρία, επιστημονική δραστηριότητα, δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε συνέδρια.

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται και σε αυτές τις περιπτώσεις από ειδική επιτροπή, η οποία θα εξετάζει τα στοιχεία κάθε υποψηφίου και, εφόσον απαιτείται, θα μπορεί να ζητήσει τη συμμετοχή του σε εξετάσεις πριν από την αναγνώριση της εξειδίκευσης.

Σε ό,τι αφορά την παιδοκαρδιολογία. όσοι γιατροί έχουν ήδη αναγνωρισμένη ειδικότητα στην παιδοκαρδιολογία και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε παιδιά, δεν επηρεάζονται και διατηρούν τα δικαιώματά τους.

Ιατρικός τουρισμός: Ανοίγει ο δρόμος για γιατρούς από τρίτες χώρες στην Κύπρο

Μία σημαντική αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στην Κύπρο προωθεί το υπουργείο Υγείας, με νομοσχέδιο.

Το νομοσχέδιο αφορά τη χορήγηση περιστασιακής άδειας άσκησης της ιατρικής σε γιατρούς από τρίτες χώρες, οι οποίοι θα μπορούν να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες στην Κύπρο σε ασθενείς που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της Δημοκρατίας και επιλέγουν να ταξιδέψουν στη χώρα για να λάβουν θεραπεία από γιατρό της επιλογής τους.

Η σημαντικότερη αλλαγή, ωστόσο, είναι ότι καταργείται ένας βασικός περιορισμός που ίσχυε μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, η ισχύουσα νομοθεσία προέβλεπε ότι για να χορηγηθεί περιστασιακή άδεια σε ιατρό από τρίτη χώρα, το Ιατρικό Συμβούλιο έπρεπε να διαπιστώσει ότι οι υπηρεσίες που επρόκειτο να προσφέρει δεν παρέχονταν ήδη από γιατρό στην Κυπριακή Δημοκρατία. Με το νομοσχέδιο, η συγκεκριμένη προϋπόθεση διαγράφεται.

Σύμφωνα με την αιτιολόγηση του υπουργείου Υγείας, στόχος της τροποποίησης είναι η διευκόλυνση του ιατρικού τουρισμού, δίνοντας τη δυνατότητα σε αλλοδαπούς ασθενείς να συνεχίσουν τη θεραπεία τους στην Κύπρο από γιατρό που ήδη τους παρακολουθεί ή εμπιστεύονται, ακόμη και αν αυτός προέρχεται από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην πράξη, ένας ασθενής από τρίτη χώρα που επιλέγει την Κύπρο για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ή άλλη εξειδικευμένη θεραπεία, θα μπορεί να συνοδεύεται από τον θεράποντα ιατρό του, ο οποίος θα λαμβάνει προσωρινή άδεια για να ασκήσει την ιατρική αποκλειστικά για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Η αλλαγή εκτιμάται ότι μπορεί να καταστήσει την Κύπρο πιο ελκυστικό προορισμό για ασθενείς υψηλού εισοδηματικού επιπέδου, ιδιαίτερα από χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως για παράδειγμα από το Ισραήλ, και άλλες περιοχές από τις οποίες αρκετοί ασθενείς επιλέγουν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό για εξειδικευμένη περίθαλψη.