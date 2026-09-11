Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μετωπική σύγκρουση, με έντονο ιδεολογικοπολιτικό χρώμα, προκάλεσε η χθεσινή επίσκεψη του Προέδρου του Ισραήλ, αλλά και η εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό, την οποία στήριξε το ΑΚΕΛ.

Η Πινδάρου εξαπέλυσε επίθεση κατά του ΑΚΕΛ, κατηγορώντας το για ιδεολογικές αγκυλώσεις στην εξωτερική πολιτική της χώρας, την ώρα που η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί στρατηγική εταιρική σχέση με το Ισραήλ. Η Εζεκία Παπαϊωάννου σήκωσε το γάντι και απάντησε στις κατηγορίες του ΔΗΣΥ, σημειώνοντας πως «το διεθνές δίκαιο δεν είναι ιδεοληψία».

«Απέναντι σε προσεγγίσεις που αμφισβητούν»

«Την ώρα που η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί στρατηγική εταιρική σχέση με το Ισραήλ και επιδιώκει την περαιτέρω ενίσχυσή της σε νευραλγικούς τομείς, όπως η ενέργεια, η άμυνα και η ασφάλεια, το ΑΚΕΛ επέλεξε να στηρίξει διαμαρτυρία κατά της επίσκεψης του Προέδρου του Ισραήλ στην Κύπρο», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΔΗΣΥ και προσθέτει ότι η ίδια προσέγγιση αποτυπώθηκε και στις δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών του ΑΚΕΛ σχετικά με την επίσκεψη και τις σχέσεις Κύπρου – Ισραήλ.

«Δυστυχώς, το ΑΚΕΛ εξακολουθεί να προσεγγίζει κρίσιμα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής μέσα από το πρίσμα ιδεολογικών αγκυλώσεων και όχι με γνώμονα τα στρατηγικά συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός βρίσκεται απέναντι σε πολιτικές και προσεγγίσεις που επιχειρούν να αλλοιώσουν τον δυτικό και ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας και να θέσουν υπό αμφισβήτηση στρατηγικές συνεργασίες που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει οικοδομήσει με χώρες της περιοχής, όπως το Ισραήλ.

Άλλωστε, η χώρα οφείλει να συνεχίσει να είναι αξιόπιστος συνομιλητής με όλους, καθώς και να διαδραματίζει τον ανθρωπιστικό και ειρηνευτικό της ρόλο, κάτι που, με τις πολιτικές του ΑΚΕΛ, θα τεθεί σε σοβαρό κίνδυνο.

Η εξωτερική πολιτική της Κύπρου πρέπει να καθορίζεται από τα συμφέροντα της χώρας, τη γεωπολιτική πραγματικότητα και την ανάγκη ενίσχυσης του ευρωπαϊκού και περιφερειακού της ρόλου και όχι από ιδεολογικές αγκυλώσεις», σημειώνει.

«Τρέχουν να υπερασπιστούν την κυβέρνηση»

«Το διεθνές δίκαιο δεν είναι ιδεοληψία, είναι το συμφέρον της Κύπρου.

Για άλλη μια φορά ο Συναγερμός -που κατά τα άλλα είναι ταγμένος στην αντιπολίτευση- τρέχει να υπερασπιστεί την κυβέρνηση και τους χειρισμούς της, κατηγορώντας το ΑΚΕΛ για αγκυλώσεις σε σχέση με την καταδίκη της γενοκτονικής πολιτικής του Ισραήλ», ήταν η απάντηση του ΑΚΕΛ.

«Θα πρέπει ο Συναγερμός να απαντήσει αν θεωρεί ιδεολογική αγκύλωση την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και τον αγώνα για τερματισμό του εποικισμού στη Δυτική Όχθη. Αν θεωρεί ότι αξιόπιστος συνομιλητής σημαίνει σιωπή απέναντι στα εγκλήματα που συμβαίνουν.

Επαναλαμβάνουμε ότι αξιοπιστία σημαίνει συνέπεια σε αρχές, πόσο μάλλον όταν αυτές είναι η βασικότερη ασπίδα του λαού απέναντι στην τουρκική κατοχή», σημειώνει καταλήγοντας το ΑΚΕΛ.