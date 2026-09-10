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Ό,τι μπορούμε να πράξουμε για να δημιουργηθούν συνθήκες ασφάλειας, συνεργασίας και σταθερότητας στην περιοχή θα το πράξουμε, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος σε εκδήλωση στον Δήμο Αθηένου, και κληθείς να σχολιάσει την αναφορά του Προέδρου του Ισραήλ κατά τη σημερινή τους συνάντηση, περί επιθυμίας να συναντιόντουσαν στην Κύπρο οι Πρόεδροι της Κύπρου, του Λιβάνου και του Ισραήλ, ο Προέδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι ενδεικτικό του πώς μας προσεγγίζουν τα γειτονικά κράτη.

Είμαστε το κράτος μέλος της περιοχής που μιλά με όλα τα γειτονικά κράτη, έχουμε εξαίρετες σχέσεις, άριστες σχέσεις, και χαίρομαι που αναγνωρίζουν αυτό μας τον ρόλο.

Από κει και πέρα ό,τι μπορούμε να πράξουμε έτσι ώστε να δημιουργηθούν στην περιοχή μας συνθήκες ασφάλειας, συνεργασίας και σταθερότητας, να είστε βέβαιοι ότι θα το πράξουμε».

Ερωτηθείς αν έχει πληροφόρηση για επικοινωνία της κας Ολγκίν με τον ΓΓ των ΗΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «δεν έχουμε ενημέρωση, γνωρίζαμε από τον ίδιο τον ΓΓ ότι θα γινόταν τηλεφωνική επικοινωνία, διότι δεν ήταν εφικτό για την κα Ολγκίν να μεταβεί στη Νέα Υόρκη. Σίγουρα θα ενημερωθούμε τα επόμενα 24ωρα.

Την ίδια στιγμή, και η ΕΕ έχει ξεκινήσει την προεργασία, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για επανέναρξη των συνομιλιών, λαμβάνοντας υπόψη τον πολύ σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει. Και η εβδομάδα στη Νέα Υόρκη θα είναι κρίσιμη, καθοριστική, ελπίζω να υπάρξει πολιτική βούληση από όλους, να υπάρξει ανταπόκριση, έτσι ώστε ο ΓΓ να μπορεί να προχωρήσει με μια διευρυμένη διάσκεψη».