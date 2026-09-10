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Η νέα σχολική χρονιά που ξεκίνησε την Δευτέρα χαρακτηρίζεται ως χρονιά-σταθμός για τα εκπαιδευτικά πράγματα της Πάφου, κυρίως όσον αφορά στις υποδομές της. Παράγοντες της εκπαιδευτικής και δημόσιας ζωής της επαρχίας χαρακτηρίζουν κομβική την χρονιά στην οποία μπήκαμε από πλευράς εκπαίδευσης, δεδομένου ότι θα σηματοδοτήσει την ευρύτερη επέκταση και αναβάθμιση σχολικών υποδομών της τελευταίας τουλάχιστον δεκαετίας στην πόλη και περιαστική περιοχή Πάφου.

Πρώτιστη σε μέγεθος και σημασία αναμενόμενη αναβάθμιση, είναι η έναρξη των διαδικασιών ανέγερσης του νέου Νικολαιδείου Γυμνασίου στον κεντρικό πυρήνα του Δήμου Πάφου. Όπως επισημοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας από την Υπουργό, Αθηνά Μιχαηλίδου, τον ερχόμενο Νοέμβριο το Υπουργείο Παιδείας βγαίνει σε προσφορές για την ανέγερση του νέου Νικολαιδείου Γυμνασίου στον χώρο που είχε εξ αρχής προκριθεί, στο κέντρο της πόλης, δίπλα από το Ζ΄Δημοτικό Σχολείο Αγίου Κενδέα.

Το νέο Νικολαίδειο αναμένεται με αγωνία από την εκπαιδευτική κοινότητα και τους οργανωμένους γονείς της Πάφου, δεδομένου ότι με την κατεδάφιση του κτηριακού συγκροτήματος στο οποίο λειτουργούσε προ 10ετίας, το γυμνάσιο συστεγάζεται έκτοτε με το Λύκειο Κύκκου Πάφου με ευνόητες τις δυσλειτουργίες και για τα δύο εκπαιδευτήρια.

Πέραν της έναρξης των διαδικασιών για το νέο Νικολαίδειο Γυμνάσιο, η Πάφος θα αρχίσει να βλέπει από την εκπαιδευτική χρονιά στην οποία μπαίνουμε τις μέρες αυτές και σημαντικές αναβαθμίσεις σε υφιστάμενα κτηριακά συγκροτήματα. Η Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε στην ίδια συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας ότι στην Πάφο προχωρούν άμεσα και οι εργασίες επέκτασης των χώρων του Ζ’ Δημοτικού στο κέντρο της πόλης, ενώ θα ανεγερθούν και πρόσθετοι εργαστηριακοί χώροι στο Λύκειο-ΤΕΣΕΚ Αγίου Χαραλάμπους Έμπας.

Μιλώντας στον «Φ» ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Χρύσανθος Σαββίδης, εξέφρασε την ικανοποίηση του για τις εξαγγελίες της Υπουργού Παιδείας και έκανε λόγο για ιστορικές αποφάσεις που θα συμβάλουν στην περαιτέρω αναβάθμιση της παιδείας που παρέχεται στην Πάφο και για καλύτερες μέρες για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.