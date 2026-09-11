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Του Kyle Khan-Mullins

Τι κάνει ένας πρόεδρος όταν αποκτά πρόσβαση σε ένα απροσδόκητα εντυπωσιακό οικονομικό όφελος; Αν είσαι ο Ντόναλντ Τραμπ, το επενδύεις σε μια ήδη διογκωμένη χρηματιστηριακή αγορά, τροφοδοτώντας τα πρωτοσέλιδα με ερωτήματα για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων. Κάνεις όμως και αυτό που θα σου πρότεινε κάθε σοβαρός οικονομικός σύμβουλος: εξοφλείς τα χρέη που σε επιβαρύνουν.

Τον Μάιο, καθώς τα μετρητά έρρεαν από τις επιχειρήσεις του προς την αγορά των κρυπτονομισμάτων, ο Τραμπ εξόφλησε το υπόλοιπο των 5,7 εκατ. δολαρίων ενός δανείου που αφορούσε εμπορικούς χώρους στο Trump International Hotel and Tower στη Νέα Υόρκη. Έτσι, την ώρα που η κυβέρνησή του διαχειρίζεται κρατικούς λογαριασμούς βαθιά “στο κόκκινο” και ένα δημόσιο χρέος που μόλις ξεπέρασε τα 40 τρισ. δολάρια, η νέα “μηχανή παραγωγής χρήματος” του προέδρου από τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία φαίνεται να εξυγιαίνει τον ισολογισμό της παλαιότερης αυτοκρατορίας ακινήτων του.

Παρά την ονομασία του, ο Τραμπ κατέχει μόνο ένα μικρό μέρος του Trump International Hotel and Tower (TIHT) στη Νέα Υόρκη. Τον πολυτελή ουρανοξύστη των 44 ορόφων, με θέα στο Central Park και το Columbus Circle, διαχειρίζεται η Trump Organization από τη δεκαετία του 1990. Ο ίδιος ο Τραμπ, ωστόσο, κατέχει μόνο ένα μικρό διαμέρισμα, κάποιους εμπορικούς χώρους και ένα πάρκινγκ.

Τον Ιούλιο του 2016, μία εβδομάδα πριν αποδεχθεί το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία στο Κλίβελαντ, ο Τραμπ αναχρηματοδότησε υποθήκη που “έτρεχε” για τους εμπορικούς χώρους και το γκαράζ του ακινήτου. Νέος δανειστής ήταν η Ladder Capital, εισηγμένη εταιρεία χρηματοδότησης ακινήτων, η οποία είχε ήδη χορηγήσει στον Τραμπ ακομη τρία δάνεια για άλλα ακίνητα στο Μανχάταν.

Το δάνειο είχε δεκαετή διάρκεια και επρόκειτο να λήξει τον Αύγουστο του 2026. Αυτό σήμαινε ότι το υπόλοιπο θα καθίστατο απαιτητό εφάπαξ, υποχρεώνοντας τον Τραμπ είτε να το εξοφλήσει είτε να το αναχρηματοδοτήσει. Φαίνεται πως επέλεξε την πρώτη λύση, διαγράφοντας από τα βιβλία του τα υπόλοιπα 5,7 εκατ. δολάρια.

Η εξόφληση δεν είχε γίνει γνωστή στο παρελθόν. Στην πιο πρόσφατη δήλωση οικονομικών συμφερόντων του Τραμπ, η οποία αφορά το 2025 και δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο, το δάνειο του TIHT εξακολουθούσε να εμφανίζεται ως ενεργό, με ημερομηνία λήξης το 2026. Ωστόσο, τα αρχεία που εξέτασε το Forbes δείχνουν ότι το υπόλοιπο του δανείου μηδενίστηκε τον Μάιο. Έκτοτε, στο Υπουργείο Οικονομικών της Νέας Υόρκης έχει καταχωρηθεί πιστοποιητικό εξόφλησης της υποθήκης. Δεν έχει καταχωρηθεί νέο δάνειο, γεγονός που καθιστά απίθανη την αναχρηματοδότηση.

Σε έναν προσωπικό ισολογισμό ύψους 7 δισ. δολαρίων, τα 5,7 εκατ. δολάρια αποτελούν ουσιαστικά σφάλμα στρογγυλοποίησης. Αυτό που έχει σημασία είναι η τάση.

Από τότε που αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο το 2021, ο Τραμπ έχει εξοφλήσει ή διαχειριστεί με άλλο τρόπο 11 δάνεια και έχει αναχρηματοδοτήσει ακόμη τέσσερα. Συνολικά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Forbes, τα περιουσιακά στοιχεία του προέδρου είναι λιγότερο μοχλευμένα από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη στιγμή της τελευταίας δεκαετίας, από τότε δηλαδή που κατέβηκε τη χρυσή κυλιόμενη σκάλα του Trump Tower για να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την προεδρία.

Από την παγίδα του χρέους στη ρευστότητα

Τις τελευταίες ημέρες της πρώτης θητείας του, ενώ ο πρόεδρος αντιμετώπιζε μια παγκόσμια πανδημία που είχε υποτιμήσει και μια εκλογική ήττα που εξακολουθεί να αρνείται να αναγνωρίσει, βρισκόταν παράλληλα αντιμέτωπος με σοβαρή κρίση ρευστότητας.

Χρέη άνω των 900 εκατ. δολαρίων επρόκειτο να λήξουν έως το 2024, ενώ ο ίδιος διέθετε σε ρευστά διαθέσιμα λιγότερο από το 10% του ποσού που χρειαζόταν για να τα εξοφλήσει.

Μια σειρά αναχρηματοδοτήσεων δανείων, με εξασφαλίσεις δύο κτίρια γραφείων στη Νέα Υόρκη και το Σαν Φρανσίσκο, το Trump Tower και το θέρετρό του στο Doral, του έδωσε χρόνο. Στη συνέχεια ήρθε η πώληση του ζημιογόνου ξενοδοχείου του στην Ουάσινγκτον έναντι 375 εκατ. δολαρίων σε ομάδα επενδυτών, η οποία αργότερα αθέτησε τις υποχρεώσεις της.

Συνολικά, οι συναλλαγές αυτές επέτρεψαν στον Τραμπ να ξεκινήσει την εκστρατεία επιστροφής του στην προεδρία με εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά.

Μέρος αυτής της ρευστότητας χρησιμοποιήθηκε για την εξόφληση τριών δανείων, όλα κάτω των 10 εκατ. δολαρίων, τα οποία είχαν ως εξασφάλιση ένα ακίνητο στην Park Avenue και δύο γήπεδα γκολφ, το 2021 και το 2022.

Στα τέλη του 2023, εξόφλησε δάνειο ύψους 45 εκατ. δολαρίων που είχε ως εξασφάλιση τον πύργο του στο Σικάγο. Ένα δεύτερο, πιο μυστηριώδες δάνειο, το οποίο είχε απασχολήσει τους δημοσιογράφους για σχεδόν μία δεκαετία, “τερματίστηκε” περίπου την ίδια περίοδο.

Η κρίση του 2024

Στη συνέχεια ήρθε μια πρωτοφανής δοκιμασία για τη ρευστότητά του.

Τον Φεβρουάριο του 2024, δικαστήριο της Νέας Υόρκης επέβαλε στον Τραμπ, στους γιους του και στην εταιρεία τους πρόστιμο ύψους 450 εκατ. δολαρίων για ψευδείς δηλώσεις προς τράπεζες σχετικά με την αξία των περιουσιακών τους στοιχείων.

Σε συνδυασμό με τα σχεδόν 90 εκατ. δολάρια που όφειλε στη συγγραφέα E. Jean Carroll, μετά τις δικαστικές αποφάσεις εναντίον του για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση, οι νομικές υποχρεώσεις του Τραμπ απειλούσαν να εξαντλήσουν τα ταμειακά του διαθέσιμα.

Στα δικαστικά έγγραφα, οι δικηγόροι του προειδοποιούσαν ότι ενδέχεται να αναγκαστεί να εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία σε τιμές “εκποίησης”.

Για ακόμη μία φορά, ο Τραμπ βρήκε μια σανίδα σωτηρίας. Σε έφεση, κέρδισε απόφαση που του επέτρεπε να καταθέσει εγγύηση ύψους 175 εκατ. δολαρίων στην υπόθεση της απάτης. Τον βοήθησε να το πράξει η ασφαλιστική εταιρεία του δισεκατομμυριούχου του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας Ντον Χάνκι.

Τον Αύγουστο του 2025, εφετείο ακύρωσε πλήρως το πρόστιμο.

Τα κρυπτονομίσματα ως νέα πηγή ρευστότητας

Όταν ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, η νίκη του μετέτρεψε το brandname “Τραμπ” σε σημαντική πηγή ρευστότητας.

Οι πωλήσεις του memecoin του, ενός καθαρά κερδοσκοπικού ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου, στους υποστηρικτές του κινήματος MAGA απέφεραν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περισσότερα από 600 εκατ. δολάρια σε καθαρά έσοδα πριν από τους φόρους.

Η World Liberty Financial, η πιο ουσιαστική επιχείρηση κρυπτονομισμάτων που ίδρυσε μαζί με τους γιους του, πρόσθεσε περίπου 500 εκατ. δολάρια πριν από τους φόρους. Άλλα 260 εκατ. δολάρια προστέθηκαν όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας σεΐχης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα απέκτησε μερίδιο 49%.

Η σειρά αποπληρωμών των δανείων του Τραμπ, η οποία είχε περιοριστεί σε μία μόλις αποπληρωμή το 2024 —ένα χρέος περίπου 12 εκατ. δολαρίων για εμπορικούς χώρους στο Trump Plaza— επιταχύνθηκε και πάλι μετά τη νίκη του στις εκλογές.

Το μεγαλύτερο χρέος που εξοφλήθηκε αφορούσε το “40 Wall Street”, έναν πύργο στο Μανχάταν που αντιμετώπιζε δυσκολίες τα τελευταία χρόνια. Ο Τραμπ εξόφλησε το περασμένο καλοκαίρι σειρά δανείων που αφορούσαν το ακίνητο, συνολικού ύψους περίπου 114 εκατ. δολαρίων.

Εξόφλησε επίσης υποθήκες για επαύλεις στο Palm Beach της Φλόριντα και στο Bedford της Νέας Υόρκης, ύψους περίπου 10 εκατ. και 5 εκατ. δολαρίων αντίστοιχα.

Με την εξόφληση πλέον και του δανείου για το Trump International Hotel and Tower στη Νέα Υόρκη, ο ισολογισμός του Τραμπ εμφανίζεται ιδιαίτερα ισχυρός.

Δύο πύργοι γραφείων με υποθήκες —το 555 California Street στο Σαν Φρανσίσκο και το 1290 Avenue of the Americas στη Νέα Υόρκη— ανήκουν κατά 70% στη Vornado, εισηγμένη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό στον Αμερικανό πρόεδρο. Τα δάνεια των δύο ακινήτων δεν λήγουν πριν από το 2028 και η Vornado έχει τον έλεγχο της κατάστασης.

Ο Τραμπ εξακολουθεί να έχει δάνεια από την Axos Bank για το Trump Tower και το θέρετρό του στο Doral —αρχικού ύψους 100 εκατ. και 125 εκατ. δολαρίων αντίστοιχα— αλλά αυτά δεν λήγουν πριν από το 2032.

Διατηρεί επίσης υποχρεώσεις που συνδέονται με συνδρομές στα γήπεδα γκολφ και τα κλαμπ του, τα οποία ωστόσο συνεχίζουν να αποφέρουν έσοδα.

Παρά τις υποχρεώσεις αυτές, το Forbes εκτιμά ότι ο Τραμπ διαθέτει σχεδόν 1,9 δισ. δολάρια σε ρευστό, σύμφωνα με στοιχεία του Σεπτεμβρίου.

Τα νομικά μέτωπα παραμένουν

Τα μεγαλύτερα ερωτηματικά εξακολουθούν να αφορούν τις νομικές του υποχρεώσεις.

Ο Τραμπ εξακολουθεί να οφείλει στην E. Jean Carroll περίπου 94 εκατ. δολάρια, ποσό για το οποίο συνεχίζει να ασκεί έφεση.

Θεωρητικά, ο γενικός εισαγγελέας της Νέας Υόρκης —τον οποίο ο Τραμπ προσπαθεί να θέσει υπό έρευνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, επικαλούμενος αμφισβητούμενους ισχυρισμούς περί απάτης με υποθήκες— θα μπορούσε να επιβάλει νέα ποινή, εφόσον οι περαιτέρω εφέσεις στην υπόθεση της απάτης δεν εξελιχθούν υπέρ του προέδρου.

Έτος λήξης | Ακίνητο | Εκτιμώμενο κεφάλαιο | Πιστωτής

2028 | 1290 Avenue of the Americas (Νέα Υόρκη) | 950 εκατ. δολάρια (ο Τραμπ κατέχει το 30%) | JPMorgan Chase

2028 | 555 California Street (Σαν Φρανσίσκο) | 1,2 δισ. δολάρια (ο Τραμπ κατέχει το 30%) | JPMorgan Chase

2032 | Trump Tower (Νέα Υόρκη) | 100 εκατ. δολάρια | Axos Bank

2032 | Trump National Doral (Μαϊάμι) | 125 εκατ. δολάρια | Axos Bank

Με την ολοκλήρωση των εφέσεων | Απόφαση για δυσφήμιση στην υπόθεση E. Jean Carroll | 93,6 εκατ. δολάρια (η καταβολή έχει ανασταλεί εν αναμονή της έφεσης) | E. Jean Carroll

Με την ολοκλήρωση των εφέσεων | Πρόστιμο στην υπόθεση απάτης της Νέας Υόρκης | 0 δολάρια (ακυρώθηκε σε έφεση, αλλά ενδέχεται να επανέλθει) | Γενικός Εισαγγελέας Νέας Υόρκης

Ακόμη και αυτές οι πληρωμές, ωστόσο, θα ήταν διαχειρίσιμες, εφόσον το όνομα “Τραμπ”, ενισχυμένο από το υψηλότερο αξίωμα της χώρας, συνεχίζει να παράγει έσοδα.

Forbes