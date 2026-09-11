Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην GoogleAdd philenews.com on Google
ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λεμεσός, Δημοτικό Κηποθέατρο Μάριος Τόκας, 9μ.μ. Η πολυαναμενόμενη μουσικοθεατρική παράσταση «Αρχάγγελος της Κρήτης» για τα 90 χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Ξυλούρη, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, ξεδιπλώνει τη ζωή και την καλλιτεχνική διαδρομή του σπουδαίου Κρητικού τραγουδιστή και λυράρη. Εισιτήρια: Ticketmaster Cyprus και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Επόμενες: 12 & 13/9 Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, 14/9 Λάρνακα, Παττίχειο Αμφιθέατρο
- Μελίνη, Πλατεία, 8μ.μ. Ένα ξεχωριστό οπτικοακουστικό ταξίδι στον κόσμο της κινηματογραφικής μουσικής προτείνει η συναυλία «Cinema in Concert», που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026. Το μουσικό σχήμα δωματίου Orchestra Lumiere παρουσιάζει αγαπημένες μελωδίες από τον κινηματογράφο μέσα από πρωτότυπες ενορχηστρώσεις του συνθέτη Κυριάκου Κώστα. Η μουσική συνοδεύεται από πρωτότυπο διαδραστικό video art, δημιουργία του Αντρέα Χριστοφόρου, ειδικά σχεδιασμένο για τη συγκεκριμένη παραγωγή. Επόμενες: 2/10 Σίμου, 3/10 Παναγιά
- Λαγουδερά, Πολιτιστικό Κέντρο, 7.30μ.μ. Ένα μουσικό ταξίδι στη σύγχρονη ελληνική και κυπριακή δημιουργία προτείνει το Osmosis Saxophone Quartet με τη συναυλία «Αρώματα της Κύπρου»: Το Ελληνικό Σαξόφωνο. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται έργα συνθετών όπως οι Μιχάλης Ανδρονίκου, Μίκης Θεοδωράκης, Ευαγόρας Καραγιώργης, Δημήτρης Λάγιος, Ευδοκία Χατζηχάρου, Μάνος Χατζιδάκις και Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Επόμενες: 12/9 Λειβάδια Πιτσιλιάς, 13/9 Λιμνάτης
- Λάρνακα, Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο, 9μ.μ. Η γνωστή ερμηνεύτρια Νατάσα Θεοδωρίδου θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με αγαπημένες επιτυχίες από τη διαδρομή της, αλλά και τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια. Προπώληση εισιτηρίων: Ticketmaster.cy και καταστήματα ACS Courier. Επόμενη: 12/9 Λάρνακα
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
- Καλαβασός. Για τρεις ημέρες, η Καλαβασός μετατρέπεται σε μεγάλο ανοιχτό εργαστήριο σύγχρονης τέχνης, μνήμης και συλλογικής δημιουργίας, φιλοξενώντας το 12ο Φεστιβάλ Ξαρκής. Περισσότεροι από 25 καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό συναντούν την τοπική κοινότητα, το τοπίο και την ιστορία της περιοχής, αναζητώντας μέσα από έργα, παραστάσεις, προβολές, εργαστήρια και περιηγήσεις νέους τρόπους να διαβαστεί ένας τόπος με βαθιές ιστορικές και αρχαιολογικές ρίζες. Καλαβασός, 11–13 Σεπτεμβρίου, xarkis.org. Είσοδος ελεύθερη.
ΘΕΑΤΡΟ
- Αμφιθέατρο Ιδαλίου, 20ό Φεστιβάλ Θεάτρου Παράβασης Λυμπιών. 11 Σεπτεμβρίου – Θεατρικό Εργαστήρι «Χρυστάλλα Καλλένου». Οι συμπέθεροι 13 Σεπτεμβρίου – Θεατρική Ομάδα Παρωδία, Ούλλα ανάποδα. Ώρα έναρξης όλων των παραστάσεων: 8.30μ.μ.
ΠΡΟΒΟΛΗ
- Λευκωσία, Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Ο 27ος Μαραθώνιος Θερινών Προβολών πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 13/9. Απόψε προβάλλεται η ταινία «Ποιος σκότωσε τη Λαίδη Γουίνσλεϊ» σε σκηνοθεσία Χίνερ Σαλέμ. 90’. Η Λαίδη Γουίνσλεϊ, μια Αμερικανίδα συγγραφέας, βρίσκεται δολοφονημένη σε ένα μικρό, απομονωμένο τουρκικό νησί των Πριγκηπονήσων. Ο διάσημος, μεθοδικός αλλά και ιδιόρρυθμος επιθεωρητής Φεργκάν καταφθάνει από την Κωνσταντινούπολη για να εξιχνιάσει το έγκλημα. 22348203
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
- Πεδουλάς, Elyssia Boutique Hotel. Μια διαφορετική συνάντηση της σύγχρονης γραφιστικής με μια από τις πιο αναγνωρίσιμες παραδοσιακές τέχνες της Κύπρου προτείνει η εικαστική έκθεση «Stitched into the Landscape», των Ανδρεανής Παναγίδη και Βασίλη Σαββίδη, που παρουσιάζεται στον Πεδουλά στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026. Διάρκεια: μέχρι 11 Νοεμβρίου.
ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ
- Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 7.30μ.μ. Μια νέα περιπέτεια του αγαπημένου ήρωα του ελληνικού θεάτρου σκιών, ειδικά για τους μικρούς φίλους του, παρουσιάζει το 29ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στην παράσταση «Ο Καραγκιόζης και ο θησαυρός της Κύπρου», ο Καραγκιόζης καλείται να λύσει ένα παράξενο αίνιγμα. Καραγκιοζοπαίχτες: Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Αντρέας Χαραλάμπους, Έλενα Χαραλάμπους. Είσοδος ελεύθερη
ΧΟΡΟΣ
- Λάρνακα, Φοινικούδες, 7μ.μ. Το 19ο Μεσογειακό Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού, πραγματοποιείται έως τις 13 Σεπτεμβρίου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Το πρόγραμμα σήμερα: 19:00–20:00 – Παρέλαση συγκροτημάτων. 20:00–20:30 – Τελετή έναρξης 20:30 – Καλλιτεχνικό πρόγραμμα με συγκροτήματα από Ισραήλ, Ουγγαρία, Μαυροβούνιο, Λιθουανία, Ελλάδα, Κύπρο, Ουκρανία, Εσθονία και Ήπειρο. Ακολουθεί δείπνο-πάρτι με DJ.
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Αιγαία (22 445757). Ομαδική έκθεση Opening Point. Μέχρι 30/9
- Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9
Λεμεσός
- Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11
- Δημοτικό Κέντρο Τεχνών-Αποθήκες Παπαδάκη. Aναδρομική έκθεση «Νίκος Κουρούσιης: λαβύρινθοι», αφιερωμένη στην πολυδιάστατη πρακτική του καλλιτέχνη. Μέχρι 4/10.
- XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9
Λάρνακα
- Λάρνακα, Κυπριακή Γωνιά (99 564131 & 24 621109). Ομαδική έκθεση με τίτλο “Μια Συνομιλία μέσα από την Τέχνη”. Μέχρι 16/9.
- Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Practical Magic 2 (σκηνοθεσία Susanne Bier με τους Sandra Bullock, Dianne Wiest, Stockard Channing), Runner (σκηνοθεσία Scott Waugh με τους Alan Ritchon, Owen Wilson, Leila George), Don’t Look Back in Anger (ντοκιμαντέρ για τους Oasis, σκηνοθεσία Will Lovelace, Dylan Southern με τους Liam Gallagher, Anaϊs Gallagher, Noel Gallagher) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.
ΕΠΙΣΗΣ: By Any Means (σκηνοθεσία Elegance Bratton με τους Yahya Abdul-Mateen II, Mark Wahlberg, Nicole Beharie) – RIO Λεμεσού.