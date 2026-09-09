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ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 8.30μ.μ. Ο διακεκριμένος σαξοφωνίστας της τζαζ και φωτογράφος Χάρης Ιωάννου επιστρέφει στο Αρχοντικό Αξιοθέας, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στην Κύπρο την ιδιαίτερη πολυμεσική παραγωγή «Οι δύο όψεις του Χάρη Ιωάννου». Η παράσταση φέρνει σε διάλογο τις δύο δημιουργικές πλευρές της καλλιτεχνικής του πορείας, τη μουσική και τη φωτογραφία δρόμου. Το κουαρτέτο του παρουσιάζει οκτώ πρωτότυπες συνθέσεις, 22894531

Λεμύθου, Ι.Ν. Παναγίας Ιαματικής, 7.30μ.μ. Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του στιχουργού Κώστα Βίρβου, η μουσική παράσταση «Τ’ Αχνάρια» αποτελεί ένα συγκινητικό αφιέρωμα σε έναν δημιουργό που σημάδεψε ανεξίτηλα το Ελληνικό Λαϊκό τραγούδι. Συντελεστές: Φίλιππος Κτενάς και Αναστασία Ζακυνθινού (τραγούδι), Ρίκος Γρηγορίου (μπουζούκι), Νίκος Παντέχης (ακορντεόν, πλήκτρα), Σταμάτης Πετσάκος (κιθάρα), Αντρέας Ευστρατίου (τύμπανα) και Μιχάλης Μεσσιος (μουσική διεύθυνση – μαέστρος, κοντραμπάσο). Στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Επόμενη: 16/9 Συκόπετρα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Λευκωσία, Καστελλιώτισσα. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνουν το εργαστήριο με τίτλο «Οι Λέδροι στο επίκεντρο: Ολοκληρωμένες αναλύσεις των αρχαιολογικών ευρημάτων από τον οικισμό του Λόφου του Αγίου Γεωργίου». Το εργαστήριο θα συγκεντρώσει ειδικούς που συμμετέχουν στη μελέτη των αρχαιολογικών ευρημάτων από τον οικισμό στον Λόφο του Αγίου Γεωργίου, με στόχο την παρουσίαση και συζήτηση των πιο πρόσφατων αποτελεσμάτων της διεπιστημονικής έρευνας.

ΘΕΑΤΡΟ

Αμφιθέατρο Ιδαλίου, 20ό Φεστιβάλ Θεάτρου Παράβασης Λυμπιών, 8.30μ.μ. Η ομάδα I(w)in the margins παρουσιάζει το «Easterman» του Anthony Horowitz, σε μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία της Αγγέλας Κωνσταντινίδου.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Ο 27ος Μαραθώνιος Θερινών Προβολών πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 13/9. Απόψε προβάλλεται η ταινία «Άμνετ» της Κλόε Ζάο . Στην Αγγλία του ύστερου 16ου αιώνα, η Άγκνες, μια ανεξάρτητη γυναίκα με βαθιά σύνδεση με τη φύση και τη θεραπεία, δημιουργεί οικογένεια με τον Ουίλιαμ Σαίξπηρ, έναν νεαρό δάσκαλο και φιλόδοξο θεατρικό συγγραφέα, 22348203

. Στην Αγγλία του ύστερου 16ου αιώνα, η Άγκνες, μια ανεξάρτητη γυναίκα με βαθιά σύνδεση με τη φύση και τη θεραπεία, δημιουργεί οικογένεια με τον Ουίλιαμ Σαίξπηρ, έναν νεαρό δάσκαλο και φιλόδοξο θεατρικό συγγραφέα, 22348203 Λεμεσός, Ριάλτο. Το Θέατρο Ριάλτο παρουσιάζει το EXPLICIT, ένα νέο τριήμερο κινηματογραφικό αφιέρωμα πάνω σε ταινίες που προκάλεσαν, αμφισβήτησαν και διεύρυναν τα όρια της κινηματογραφικής έκφρασης. Η πρώτη διοργάνωση είναι αφιερωμένη στον Λαρς φον Τρίερ. Σήμερα προβάλλονται οι ταινίες: 6μ.μ. Συζήτηση, 7μ.μ. Dancer in the Dark, 2000, 139′, 9.30μ.μ. The House That Jack Built, 2018, 155’ rialto.com.cy ή στο 77 77 77 45

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεμεσός

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών-Αποθήκες Παπαδάκη. Aναδρομική έκθεση «Νίκος Κουρούσιης: λαβύρινθοι», αφιερωμένη στην πολυδιάστατη πρακτική του καλλιτέχνη. Μέχρι 4/10.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9

Λάρνακα

Λάρνακα, Κυπριακή Γωνιά (99 564131 & 24 621109). Ομαδική έκθεση με τίτλο “Μια Συνομιλία μέσα από την Τέχνη”. Μέχρι 16/9.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Fall 2: Deadpoint (σκηνοθεσία Michael & Peter Spierig με τους Virginia Gardner, Tom Brittney, Grace Caroline Currey), Pinocchio: Unstrung (σκηνοθεσία Rhys Frake-Waterfield με τους Jude Evan Lloyd, Richard Brake, Robert Englund), PAW Patrol: The Dino Movie (ταινία animation σε σκηνοθεσία Cal Brunker) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Η φήμη» σε σκηνοθεσία Κεντ Τζόουνς. Μια γλυκόπικρη ιστορία με τον Γουίλεμ Νταφόε. Παίζουν επίσης: Γκρέτα Λι, Εντμουντ Ντόνοβαν. 8/9 –9/9. Καθημερινές 8.30μ.μ. Σαββατοκύριακο 6μ.μ. & 8.30μ.μ. Διάρκεια 96′. Υπότιτλοι: Ελληνικά.