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ΜΟΥΣΙΚΗ

Πλάτρες, Πολιτιστικό Κέντρο Γιώργος Σεφέρης 8μ.μ. Η ξεχωριστή μουσικοποιητική παράσταση «Νήσος τις εστί» τιμά τον νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη, αναδεικνύοντας τη βαθιά σχέση του με την Κύπρο και το ανεξίτηλο αποτύπωμα που άφησε στο νησί μέσα από την ποίηση, τις σκέψεις και τα ταξίδια του. ΗΣυντελεστές: Χρίστος Στασής (αφήγηση, μπουζούκι, φυσαρμόνικα, ντζουράς, τραγούδι), Στέλλα Κακουλλή (τραγούδι), Δημήτρης Τσουλάκος (κιθάρα, τραγούδι), Μάριος Σολωμού (κρουστά, τραγούδι), Άγγελος Δούκας (πιάνο, ακορντεόν, πρωτότυπες συνθέσεις), Αθηνά Βιολάρη και Νεόφυτος Νεοφύτου (απαγγελία, δρώμενο) και Έλενα Κυπριανού (έρευνα, συγγραφή κειμένων, επιλογή ποιημάτων, ετοιμασία οπτικού υλικού, δρώμενο). Επόμενη, 12/10 Περιστερώνα Δημοτικό Σχολείο 19:30

Μαλλιά, Πλατεία, 7.30μ.μ. ο Μουσικό Σύνολο «Μυρωθκιές του Γιασεμιού» παρουσιάζει ένα πρόγραμμα όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τη σύγχρονη δημιουργία, αναδεικνύοντας τη διαχρονική ομορφιά της απλότητας, της συλλογικής μνήμης και της πολιτιστικής μας ταυτότητας, στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Συντελεστές: Ευαγόρας Καραγιώργης (λαούτο και φωνή), Κλειώ Παπαδιά (πιάνο), Νεφέλη Καραγιώργη (βιολοντσέλο) και Αλέξης Αναστασίου (φωνή). Επόμενες: 19/9 Ξυλιάτος, 20/9 Άγιος Ιωάννης Μαλούντας

Αγλαντζιά, Πάρκο Ακαδημίας. Συναυλίες και μουσικά σχήματα που καλύπτουν όλες τις μουσικές προτιμήσεις: έντεχνο, λαϊκό, ροκ, ποπ και reggae περιλαμβάνει το 15ο Φεστιβάλ Μπύρας SEPTEMBERFEST. Απόψε ανεβαίνει στη σκηνή ο Πέτρος Ιακωβίδης, ενώ στις 7/9 το φεστιβάλ κλείνουν ο Χρήστος Μάστορας και το συγκρότημα Μέλισσες. Ώρες λειτουργίας: 19:00 – 24:00. 1 η μέχρι 7 Σεπτεμβρίου. ticketbox.com

μέχρι 7 Σεπτεμβρίου. ticketbox.com Κάτω Μύλος, Πολιτιστικό Κέντρο Ροδακινιά, 8μ.μ. Η «Φωνή Χορδών» είναι μια ξεχωριστή μουσική παράσταση που αναδεικνύει τον αυθεντικό ήχο της κυπριακής μουσικής παράδοσης μέσα από τη σύμπραξη μαντολίνων, λαούτου και τραγουδιού. Άννα Μοσφίλη (τραγούδι), Νίκη Ανδρονίκου (λαούτο) και η Μαντολινάτα Λεμεσού «Ηχώ των Μαντολίνων». Η συναυλία παρουσιάζεται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Επόμενες: 18/10, Πολύστυπος, Εξωκλήσι Αποστόλου Ανδρέα 11:00 – 12:30, 25/10 Ακαπνού Πλατεία Χωριού, Εκκλησία Αγίου Γεωργίου Ακαπνού 20:00 – 21:30

ΧΟΡΟΣ

Λεμεσός, Θέατρο Ένα (Β’ Δημοτική Αγορά), 5.30μ.μ. & 7μ.μ. Η παραγωγής της Corus Motus Youth Dance Company με τίτλο «Vaivén», είναι μια παράσταση σύγχρονου χορού που φωτίζει τις εμπειρίες και τις προκλήσεις της σύγχρονης εφηβείας μέσα από τη δύναμη του σώματος και της κίνησης. Τη χορογραφία υπογράφουν η Μελίνα Ιωαννίδου και η Έλενα Πιερούδη, που επιχειρούν να δώσουν φωνή στις ανησυχίες, τα βιώματα και τις αντιφάσεις των σημερινών εφήβων. Επί σκηνής οι Μαρίνα Ξενοφώντος, Κλειώ Θεοφίλου και Γεωργία Τριγκή. 96720407

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Κέδαρες Δημοτικό Σχολείο. Μια ξεχωριστή εικαστική δράση μετατρέπει το χωριό σε ζωντανό υπαίθριο χώρο τέχνης, όπου η παράδοση συναντά τη σύγχρονη δημιουργία. Μέσα από βιωματικά εργαστήρια κεραμικής και ψηφιδωτού, οι κάτοικοι γίνονται συνδημιουργοί ενός συλλογικού έργου, αντλώντας έμπνευση από μοτίβα και διακοσμητικά στοιχεία της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Σήμερα θα γίνουν εργαστήρια κεραμικής. Συντελεστές: Καλλιτεχνική ομάδα 4art space: Αντριάνα Κεδαρίτη (καλλιτεχνική επιμέλεια), Σούλα Σοφοκλέους Χρίστου, Συλβάνα Θεοδώρου και Αντρέας Φασουλίδης. Ακολουθούν εργαστήρια.

ΘΕΑΤΡΟ

Αμφιθέατρο Ιδαλίου, 20ό Φεστιβάλ Θεάτρου Παράβασης Λυμπιών, 8.30μ.μ. Η τουρκοκυπριακή ομάδα Tiyatro Su παρουσιάζει τον «Τυχερό αριθμό» του Ζαν- Πιέρ Μαρτινέζ, σε σκηνοθεσία Τζενκ Γκιουρτσάγ, ενώ αύριο Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου η ομάδα Τέταρτος Τοίχος ανεβάζει το έργο «Ζωή ΧΑΡΗΣάμενη» του Σπυρίδωνα Π.Κ. Σπύρου, σε σκηνοθεσία Σπύρου Σπύρου και Νίκης Πλυσή.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια, 9μ.μ. Ο 27ος Μαραθώνιος Θερινών Προβολών πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 13/9. Απόψε προβάλλεται η ταινία «Στη σκιά της πορτοκαλιάς» σε σκηνοθεσία Σερίν Νταμπίς. Μια επική οικογενειακή σάγκα που εκτείνεται σε τρεις γενιές, ξεκινώντας από τον εκτοπισμό του παππού της οικογένειας από τη Γιάφα το 1948 κατά τη διάρκεια της Νάκμπα, έως τις σύγχρονες προκλήσεις της ισραηλινής κατοχής στη Δυτική Όχθη της δεκαετίας του 2020. 22348203

Λευκωσία, Προαύλιος χώρος του Δημοτικού Μεγάρου Στροβόλου 7.45μ.μ. Προβολή της ταινίας «F1. The Movie.». Είσοδος ελεύθερη.

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Λεμεσός, Υποσκηνιακός χώρος Θεάτρου Ριάλτο. Ζωντανές οπτικές παραμορφώσεις, ένα αλγοριθμικό σώμα και η ενεργή παρουσία του θεατή συνθέτουν το «LUX_KILL» της Σουζάνας Φιαλά, μια site-specific εγκατάσταση που παρουσιάζεται στον υποσκηνιακό χώρο του Θεάτρου Ριάλτο. 5 & 6 Σεπτεμβρίου 6-10μ.μ. Είσοδος: Ελεύθερη (Δεν χρειάζεται κράτηση). Πληροφορίες: 77777745

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεμεσός

Lumière Contemporary Art Gallery. Έκθεση «Some Body» Χριστίνα Δράκου. Μέχρι 5/11

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών-Αποθήκες Παπαδάκη. Aναδρομική έκθεση «Νίκος Κουρούσιης: λαβύρινθοι», αφιερωμένη στην πολυδιάστατη πρακτική του καλλιτέχνη. Μέχρι 4/10.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9

Λάρνακα

Λάρνακα, Κυπριακή Γωνιά (99 564131 & 24 621109). Ομαδική έκθεση με τίτλο “Μια Συνομιλία μέσα από την Τέχνη”. Μέχρι 16/9.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6/5/2027

Πάφος

Almyra Hotel (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Προσωρινά για Πάντα / Temporary Forever». Μέχρι 6/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Fall 2: Deadpoint (σκηνοθεσία Michael & Peter Spierig με τους Virginia Gardner, Tom Brittney, Grace Caroline Currey), Pinocchio: Unstrung (σκηνοθεσία Rhys Frake-Waterfield με τους Jude Evan Lloyd, Richard Brake, Robert Englund), PAW Patrol: The Dino Movie (ταινία animation σε σκηνοθεσία Cal Brunker) – RIO Λεμεσού και Nicosia Mall, τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Η φήμη» σε σκηνοθεσία Κεντ Τζόουνς. Μια γλυκόπικρη ιστορία με τον Γουίλεμ Νταφόε. Παίζουν επίσης: Γκρέτα Λι, Εντμουντ Ντόνοβαν. 4/5/6/7/8/9 – 09. Καθημερινές 8.30μ.μ. Σαββατοκύριακο 6μ.μ. & 8.30μ.μ. Διάρκεια 96′. Υπότιτλοι: Ελληνικά.