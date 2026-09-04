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Χωρίς οστικές κακώσεις εντοπίστηκε η σορός της 75χρονης, που είχε εξαφανιστεί από τις 23 Αυγούστου από την κοινότητα της Τσακίστρας και αγνοούνταν για 11 ημέρες.

Αυτό προκύπτει από τη νενομισμένη νεκροτομή η οποία διενεργήθηκε σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, χωρίς όμως να καταδείξει την αιτία θανάτου της. Ιατροδικαστής παρέλαβε δείγματα για ιστοπαθολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις σε μια προσπάθεια να φανεί η αιτία θανάτου της γυναίκας.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου διερευνά αφύσικο θάνατο και όλα είναι ανοικτά, χωρίς ωστόσο να προκύπτουν στοιχεία που να δείχνουν προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Από ενημέρωση του «Φ» προκύπτει πως υπήρξε καθυστέρηση από την ώρα που η άτυχη Ερατώ Αθανασίου θεάθηκε για τελευταία φορά μέχρι την ώρα που καταγγέλθηκε στην Αστυνομία η εξαφάνισή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», χάθηκε αρκετός πολύτιμος χρόνος με αποτέλεσμα η 75χρονη «να προπορευόταν» από τις ομάδες έρευνας για αρκετές ώρες. Ένα από τα στοιχεία που δεν βοηθούν στην εξακρίβωση των αιτιών του θανάτου της, είναι η κατάσταση της σορού η οποία εντοπίστηκε από δασοφύλακες σε δασώδη και δύσβατη περιοχή του χωριού, αρκετά χιλιόμετρα μακριά από την Τσακκίστρα.

Επίσης, αυτή δεν κρατούσε κινητό, ούτε τσάντα μαζί της γεγονός που δεν βοήθησε στον εντοπισμό του στίγματος του τηλεφώνου, τουλάχιστον σε κάποιο σημείο, γιατί στην τοποθεσία που βρέθηκε, τα κινητά δεν είχαν σήμα. Οι έρευνες της Αστυνομίας Μόρφου συνεχίζονται, λαμβάνονται καταθέσεις και θα αναμένεται η ιατροδικαστική έκθεση με τα ευρήματα από τις αναλύσεις.

Σημειώνεται ότι η 75χρονη παραθέριζε στην Τσακκίστρα μαζί με τον σύζυγό της, αφού η μόνιμη κατοικία τους βρίσκεται στη Λευκωσία.