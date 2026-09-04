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Τη βαθιά του θλίψη για τη ναυτική τραγωδία ανοικτά της Κερύνειας και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ότι μπροστά στην απώλεια ανθρώπινων ζωών «αυτό που μας ενώνει είναι πολύ ισχυρότερο από οτιδήποτε θα μπορούσε να μας χωρίσει».

Σε δήλωσή του στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα Γενί Ντουζέν, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι οι σκέψεις του βρίσκονται με τις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους, τους τραυματίες και όλους όσοι έχουν επηρεαστεί από τις συνέπειες της τραγωδίας.

«Η τραγωδία που σημειώθηκε ανοικτά της Κερύνειας, με την απώλεια πολλών ανθρώπινων ζωών, μας γεμίζει βαθιά θλίψη. Οι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους, με τους τραυματίες και με όλους όσοι έχουν επηρεαστεί από τις συνέπειες αυτής της τραγωδίας», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε παράλληλα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είχε από την πρώτη στιγμή δηλώσει έτοιμη να συνδράμει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία, από την πρώτη στιγμή, έχει εκφράσει την πλήρη ετοιμότητά της να συνδράμει με κάθε μέσο που διαθέτει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, έχοντας ως μοναδική προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής», είπε.

Εκφράζοντας «τα πιο ειλικρινή» του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και τη βαθιά του αλληλεγγύη, ο Νίκος Χριστοδουλίδης συνέδεσε την τραγωδία και με την ανάγκη οικοδόμησης ενός κοινού μέλλοντος στην Κύπρο.

«Σε τέτοιες στιγμές, μπροστά στις ανθρώπινες απώλειες, αυτό που μας ενώνει είναι πολύ ισχυρότερο από οτιδήποτε θα μπορούσε να μας χωρίσει. Αυτά τα γεγονότα μάς υπενθυμίζουν, με τον πιο οδυνηρό τρόπο, πόσα κοινά έχουμε ως άνθρωποι αυτού του τόπου και πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη μας να οικοδομήσουμε μαζί, για την κοινή μας πατρίδα, ένα μέλλον γεμάτο ειρήνη, ασφάλεια και επανένωση», ανέφερε.

Η Γενί Ντουζέν γνωστοποίησε ότι πρόκειται για απόσπασμα συνέντευξης που παραχώρησε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στην εφημερίδα, η οποία θα δημοσιευθεί ολόκληρη την επόμενη εβδομάδα.