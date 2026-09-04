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Για προφυλάκιση του 43χρονου, Αλεξέι Σόκπα, που καταζητείται από τις ελλαδικές Αρχές για την δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, κάνει λόγο τουρκοκυπριακό μέσο ενημέρωσης.

Με βάση τα όσα καταγράφει για τη χθεσινή προσαγωγή του Σόκπα σε ψευδοδικαστήριο η τουρκοκυπριακή ιστοσελίδα Kıbrıs Türk Haber, ο ύποπτος είναι υπόλογος για αδικήματα που αφορούν τον λεγόμενο «στρατιωτικό νόμο».

Από τα όσα καταγράφονται στο ρεπορτάζ και συνάγονται για το «σύστημα ποινικής δικαιοσύνης» του ψευδοκράτους, προκύπτει ότι σε βάρος του 43χρονου καταχωρίσθηκε υπόθεση ενώπιον «στρατιωτικού δικαστηρίου» για «Παραβίαση Στρατιωτικής Απαγορευμένης Περιοχής Πρώτου Βαθμού, Λαθραία Είσοδο, Εγκατάλειψη του Εδάφους της “ΤΔΒΚ” Χωρίς Άδεια από τις Αρμόδιες Αρχές και Παράνομη Διαμονή στην “ΤΔΒΚ”».

Όπως έγραψε και πρόσφατα το philenews, έγινε αίτημα μέσω της δικοινοτικής ομάδας προκειμένου ο εκζητούμενος να παραδοθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω Ηνωμένων Εθνών.

Δεν είναι ξεκάθαρες οι προθέσεις των «αρχών» του ψευδοκράτους κατά πόσον θα τον παραδώσουν στη Δημοκρατία ή αν θα επιλέξουντην «έκδοσή» του στην Τουρκία.

Ο Σόκπα φέρεται να είναι μέλος της ομάδας του «‘Εντικ», ενώ παρουσιάζεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στην Ελλάδα να είναι ο ένας εκ των εκτελεστών του Ζαμπούνη. Βρισκόταν στα κατεχόμενα από τις 31 Ιουλίου του 2025, ενώ φερόταν να χρησιμοποιούσε μη ελεγχόμενα σημεία για να διέλθει στην Κυπριακή Δημοκρατία.