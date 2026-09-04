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Με τις χειροπέδες να τις φορούν εντός της αίθουσας του Δικαστηρίου Λεμεσού, μην τυχόν και επιχειρήσουν να δραπετεύσουν, οι δύο Τουρκοκύπριοι ύποπτοι της χθεσινής (3/9) επεισοδιακής καταδίωξης τέθηκαν υπό κράτηση για περίοδο 7 ημερών. Εναντίον τους διερευνώνται συνολικά 12 αδικήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, συνωμοσία (κακουργήματα & πλημμέλημα), πράξεις που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, κακόβουλη ζημιά και διάφορα τροχαία αδικήματα, ενώ ο 19χρονος οδηγός οδηγούσε και υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Τα γεγονότα για το πώς ξεκίνησε η καταδίωξη του λευκού βαν έγιναν γνωστά, ωστόσο οι λεπτομέρειες που παρουσίασε ενώπιον του Δικαστηρίου ο ανακριτής του ΤΑΕ Λεμεσού παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με τα όσα εκτίθενται στο αίτημα προφυλάκισης των δύο υπόπτων, από την επικίνδυνη οδική συμπεριφορά του 19χρονου οδηγού σε διάφορα σημεία της πόλης, αυτός κτύπησε σε σταθμευμένα οχήματα και σε κάποια που ήταν σε στάση αναμονής. Μάλιστα, από την καταδίωξη προκλήθηκαν και τέσσερα τροχαία ατυχήματα. Κατά την προσπάθεια ανακοπής του οχήματος, μέλη της Αστυνομίας προέβησαν στη ρίψη προειδοποιητικών πυροβολισμών.

Ενδεικτικό είναι ότι, στη Λεωφόρο Ομονοίας, ο οδηγός κατάφερε να περάσει πάνω από τη διαχωριστική νησίδα, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και έστριψε δεξιά, με την καταδίωξη να συνεχίζεται προς την περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα. Και οι δύο ύποπτοι έριχναν από το όχημα διάφορα αντικείμενα προς το μέρος των αστυνομικών, προκειμένου να αποτρέψουν την ανακοπή τους, όπως εργαλεία, μεγάφωνο αυτοκινήτου, μία μπαταρία αυτοκινήτου και άλλα αντικείμενα.

Επίσης, έριξαν κάβουρα, ο οποίος κτύπησε το μπροστινό ανεμοθώρακα περιπολικού και προκλήθηκε ζημιά. Ο 19χρονος κατά την καταδίωξη, επιχείρησε να εμβολίσει με το όχημά του μέλη της Ομάδας Ζ, καθώς και περιπολικά.

Σε κάποια στιγμή και ενώ το βαν βρισκόταν σε στάση αναμονής, μέλος της Ομάδας Ζ που το καταδίωκε επιχείρησε να εισέλθει από το παράθυρο του οδηγού, προκειμένου να το ακινητοποιήσει. Ωστόσο, ο 19χρονος τον κτυπούσε με τα χέρια του, ενώ εκκίνησε το βαν, παρασύροντας τον αστυνομικό για μερικά μέτρα, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει.

Αφού έγινε κατορθωτή η ανακοπή του λευκού βαν στα φώτα τροχαίας της Βιομηχανικής Περιοχής Μονοβολικού, ο 19χρονος ακινητοποιήθηκε και σε έρευνα που του έγινε, εντοπίστηκε στην κατοχή του ένα μαύρο μαχαίρι. Στη συνέχεια συνελήφθη και ο 20χρονος συνοδηγός.

Οι δύο τους οδηγήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, όπου τους διενεργήθηκε έλεγχος ναρκοτέστ. Πριν τους ληφθεί δείγμα, ο 19χρονος ανέφερε ότι «ήπια κρύσταλ», ενώ σε έλεγχο που του έγινε εντοπίστηκε θετικός σε αμφεταμίνες.

Υπενθυμίζεται ότι ο 19χρονος είχε συλληφθεί και στις 9/7 για παρόμοιο περιστατικό με μέλος της Ομάδας Ζ, όπου κτύπησε αστυνομικό με το όχημά του, προκειμένου να διαφύγει της σύλληψης.