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Αντικαταστάθηκε λόγω ασυμβίβαστου ο Κώστας Δράκος, ο οποίος είχε διοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ.

Μόλις ένα μήνα μετά των εν λόγω διορισμό, το Υπουργικό Συμβούλιο δημοσιοποίησε τον αντικαταστάτη του.

Τα καθήκοντα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Ηλεκτρισμού, αναλαμβάνει ο Παύλος Βαβλίτης.

Ο Παύλος Βαβλίτης κατέχει πτυχίο BA Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και MSc Finance and Mathematics από το King’s College London.