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Την ιδιαίτερη σημασία της αποστολής της Εθνικής Φρουράς σε μια πατρίδα που βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή για 52 χρόνια υπογράμμισε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, καλώντας τους νέους σπουδαστές που θα φοιτήσουν στις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας να υπηρετήσουν με ήθος, πειθαρχία και αίσθημα ευθύνης.

Σε χαιρετισμό του στην τελετή διαβεβαίωσης των νέων σπουδαστών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας, στο στρατόπεδο «Ηλία Παπακυριακού» στην Αθαλάσσα, ο κ. Πάλμας συνεχάρη τους νέους για την εισδοχή τους στις Στρατιωτικές Σχολές.

Όπως ανέφερε, η διαβεβαίωση σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου ευθύνης και προσφοράς προς την Εθνική Φρουρά, σημειώνοντας ότι οι νέοι σπουδαστές επέλεξαν συνειδητά να αφιερώσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία στην υπηρεσία της πατρίδας και στην προάσπιση της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής της ακεραιότητας.

Ο Υπουργός Άμυνας είπε ότι η στρατιωτική και ακαδημαϊκή εκπαίδευση που θα λάβουν θα τους εφοδιάσει με τις γνώσεις και δεξιότητες για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της στρατιωτικής ζωής.

Σκοπός της εκπαίδευσης, πρόσθεσε, είναι η διαμόρφωση ηγετών που θα μπορούν να εμπνέουν εμπιστοσύνη, να καθοδηγούν τους υφισταμένους τους και να λαμβάνουν αποφάσεις με σταθερότητα και αποφασιστικότητα όταν αναλάβουν καθήκοντα διοίκησης.

Κάλεσε τους νέους σπουδαστές να ενστερνιστούν το στρατιωτικό πνεύμα, το οποίο, όπως είπε, θεμελιώνεται στην τιμή, το καθήκον, την πειθαρχία, την ακεραιότητα και την ανιδιοτελή προσφορά προς το κοινό καλό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πειθαρχία, τονίζοντας ότι αποτελεί συνειδητή επιλογή και βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία κάθε στρατιωτικού τμήματος.

Ο κ. Πάλμας σημείωσε ότι η πορεία των νέων στις στρατιωτικές σχολές δεν θα είναι εύκολη και ότι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν απαιτητικές συνθήκες και να λάβουν αποφάσεις υπό πίεση. Τους κάλεσε να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις ως ευκαιρίες για προσωπική πρόοδο και εξέλιξη.

«Να είστε απαιτητικοί πρώτα απ’ όλα από τον εαυτό σας. Να δίνετε το παράδειγμα πριν ζητήσετε από τους άλλους να το ακολουθήσουν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη κερδίζονται καθημερινά μέσα από τη συμπεριφορά, τη συνέπεια, την ακεραιότητα και το προσωπικό παράδειγμα.

Αναφερόμενος στον ρόλο της Εθνικής Φρουράς, ο Υπουργός είπε ότι οι νέοι σπουδαστές σε λίγα χρόνια θα αποτελέσουν τους ηγέτες που θα κληθούν να καθοδηγήσουν το προσωπικό της και να φέρουν εις πέρας την αποστολή της με επαγγελματισμό, αποφασιστικότητα και αίσθημα ευθύνης.

«Η Εθνική Φρουρά σας έχει ανάγκη», τόνισε, σημειώνοντας ότι χρειάζεται στελέχη με γνώση και κρίση, τα οποία να αντιλαμβάνονται τη στρατιωτική ιδιότητα ως λειτούργημα διαρκούς προσφοράς.

Ο κ. Πάλμας υπογράμμισε, εξάλλου, ότι η ισχύς των Ενόπλων Δυνάμεων δεν μετριέται μόνο από τα μέσα, τα οπλικά συστήματα και τις επιχειρησιακές δυνατότητές τους, αλλά πρωτίστως από τους ανθρώπους που τις στελεχώνουν, το ήθος, την εκπαίδευση, την πειθαρχία και το φρόνημά τους.

Απευθυνόμενος τέλος στους νέους σπουδαστές, τους κάλεσε να είναι υπερήφανοι για τη στολή που επέλεξαν να φορέσουν και να θυμούνται ότι η πραγματική της αξία βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο θα την υπηρετήσουν.

Ο Υπουργός Άμυνας ευχαρίστησε επίσης τις οικογένειες των νέων για τη στήριξη που τους παρέχουν και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι νέοι σπουδαστές θα αποδειχθούν αντάξιοι των προσδοκιών της Πολιτείας, της Εθνικής Φρουράς και του κυπριακού λαού.

ΚΥΠΕ