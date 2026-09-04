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Στις κοινοβουλευτικές επιτροπές παρατηρείται συστηματικά το φαινόμενο κάποιοι βουλευτές να απευθύνουν ερώτηση προς φιλοξενούμενο της επιτροπής και πριν προλάβει να τους απαντήσει αυτοί να αποχωρούν.

Το εξοργιστικό είναι ότι πολλές φορές αυτοί οι βουλευτές προχωρούν σε δηλώσεις πριν καν το πέρας της συνεδρίας. Το γιατί το κάνουν δεν το γνωρίζουμε με σιγουριά. Αυτό που μπορούμε να κατανοήσουμε όμως είναι ότι αυτοί οι βουλευτές δεν ενδιαφέρονται για την απάντηση. Ενδιαφέρονται να καταγραφεί η ερώτησή τους στα ρεπορτάζ.

Και πρέπει να πούμε και το απλό. Πολλά από αυτά που λέγονται στη Βουλή είναι απλά προς κατανάλωση και όχι για επίλυση των προβλημάτων.

Ζακ.