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Άρχισαν οι εγγραφές στην Ακαδημία Στίβου του ΓΣΠ για τη νέα αγωνιστική χρονιά, η οποία θα διαρκέσει από τις 14 Σεπτεμβρίου 2026 έως τις 14 Ιουνίου 2027.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΣΠ, οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται σε τρία κλιμάκια, στο Στάδιο ΓΣΠ, στο Αθλητικό Κέντρο Στροβόλου, πλησίον του Πάρκου Αγίου Δημητρίου, και στο Στάδιο Κύκκου. Το κλιμάκιο Στροβόλου απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά γεννημένα το 2015, 2016 και 2017 που ενδιαφέρονται για το αγώνισμα της αντοχής και το Running Team.

Παράλληλα, η Ακαδημία προσφέρει Πρόγραμμα Προεξειδίκευσης για παιδιά γεννημένα το 2014 και 2015, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία τους για διεκδίκηση θέσης, κυρίως στα Αθλητικά Σχολεία.

Η Ακαδημία καλεί παιδιά και γονείς να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα δωρεάν δοκιμαστικών μαθημάτων. Πληροφορίες και εγγραφές παρέχονται στην ιστοσελίδα www.gsp.org.cy και στο τηλέφωνο 97664475, Δευτέρα έως Παρασκευή, 15:30-19:00.