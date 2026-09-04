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Η επιτυχία των σχεδιασμών έρχεται μέσα από καλές και σωστές συνεργασίες με τους εμπλεκόμενους, ανέφερε η Υπουργός Μεταφορών, Εύη Τσολάκη, η οποία επισκέφθηκε και ενημερώθηκε για οδικά έργα στην περιοχή Αγίας Φύλας, τα οποία αναμένεται να συνδράμουν στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση στον παρακαμπτήριο Λεμεσού.

Συνοδευόμενη από τον Δήμαρχο και μέλη του δημοτικού συμβουλίου Λεμεσού, τον Πρόεδρο του ΕΒΕ Λεμεσού, τον Επαρχιακό Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων και υπηρεσιακούς, καθώς και μέλη του Συνδέσμου Φίλων Αγίας Φύλας, η Εύη Τσολάκη βρέθηκε αρχικά στην οδό Ιδομενέως, ανακοινώνοντας ότι τα έργα διάνοιξης της θα ξεκινήσουν εντός Ιανουαρίου 2027 και θα ολοκληρωθούν μετά από 3-4 μήνες.

«Είναι έργο το οποίο είναι μικρό, αλλά είναι έργο πνοής, γιατί στόχος είναι να απαβλύνει την τροχαία κίνηση, την κίνηση που κατευθύνεται από την Αγία Φύλα προς τον κυκλικό κόμβο και θεωρούμε ότι θα συμβάλει πολύ προς αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε και πρόσθεσε πως «ήδη έχουν παρουσιαστεί τα σχέδια του δρόμου, χρηματοδότηση υπάρχει, είμαστε έτοιμοι για την προκήρυξη των προσφορών, με στόχο να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου τον Γενάρη του 2027».

Παράλληλα, είπε πως, μπορεί να πρόκειται για ένα μικρό έργο, όμως έχει τις δυσκολίες του, καθώς «είδαμε πιο πάνω κατολισθήσεις από την πρόσφατη νεροποντή, άρα αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα και γι αυτά και για οχετό, γι’ αυτό το λόγο λέμε για Γενάρη η έναρξη του και να χρειαστεί περίπου 3 μήνες να ολοκληρωθεί».

Την ίδια ώρα η Υπουργός Μεταφορών τόνισε ότι η ίδια επιδιώκει να βρίσκεται επί τόπου σε κάθε έργο «με την αρμόδια Αρχή, με τους αρμόδιους φορείς, τους ενδιαφερόμενους, να βλέπουμε τα ζητήματα, να βλέπουμε τα προβλήματα, να βλέπουμε και τη λύση τους εκεί επί τόπου».

Η επιτυχία για όλους μας αλλά και για τη Λεμεσό και για όλες τις πόλεις και επαρχίες της Κύπρου, σημείωσε, θα έρθει με τις καλές συνεργασίες, με τις σωστές συνεργασίες του Υπουργείου, με τους τοπικούς φορείς και με τις τοπικές Αρχές.

Υπέδειξε ότι «το μεγάλο έργο είναι ο βόρειος παρακαμπτήριος και είμαστε σε συνεχή επαφή με την υπηρεσία για να δούμε τι εκκρεμεί να γίνει», προσθέτοντας ότι «αν μπορούμε θα αποφύγουμε κάποιες χρονοβόρες διαδικασίες, για να ξεκινήσουμε από το κομμάτι της Ευαγόρα Λανίτη, η οποία θα συνδέει τη λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη με την 1ης Απριλίου και να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα».

«Απλώς είναι κάποιες διαδικασίες που χρειάζονται κάποιο χρόνο και εκεί που μπορούμε να τις αποφύγουμε θα το κάνουμε, νοουμένου ότι θα είμαστε στο πλαίσιο της νομιμότητας πάντα», συμπλήρωσε.

Καλωσορίζοντας την νέα Υπουργό Μεταφορών, ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης ανέφερε ότι η περιοχή της Αγίας Φύλας «βασανίζεται καθημερινά και ο κόσμος ταλαιπωρείτε και ειδικότερα οι περιοχές βόρεια του υπεραστικού δρόμου».

«Το δημοτικό συμβούλιο, μετά και τις προτάσεις του Υπουργείου, έχει συμφωνήσει, έχει συναινέσει για τη διάνοιξη εδώ της οδού Ιδομενέως που σε συνδυασμό με την οδό Έλλης Λαμπέτη θα υπάρχει μια απρόσκοπτη κίνηση, να λειτουργήσει ως ένας παρακαμπτήριος για να αποφορτιστεί ο κυκλικός κόμβος», πρόσθεσε.

Παράλληλα σημείωσε ότι «είναι μια σειρά έργων που θα επιλύσουν το πρόβλημα κι εδώ είναι ένα μικρό οξυγόνο. Τα προβλήματα είναι μεγάλα και μόνο με μεγάλα έργα θα μπορεί να λυθεί το κυκλοφοριακό».

Ο κ. Αρμεύτης είπε πως θα πρέπει να συζητηθεί επί τάπητος, στις επόμενες συναντήσεις με τους αρμοδίους και την Υπουργό, το θέμα του βόρειου παρακαμπτήριου, «που είναι ένα επιτακτικό έργο, ένα έργο που θα δώσει κάποιες ανάσες και θα γίνεται καλύτερη διαχείριση του κυκλοφοριακού».

Λέγοντας ότι στην περιοχή βόρεια του παρακαμπτηρίου διαμένουν πλέον πέραν των 100 χιλιάδων κόσμου, υπέδειξε πως «η πόλη έχει επεκταθεί πάρα πολλά χιλιόμετρα προς τα επάνω, αυξάνεται ο πληθυσμός των κοινοτήτων, άρα είναι επιτακτικό να σχεδιαστούν εκείνα τα οδικά δίκτυα που θα αποφορτίσουν και την πόλη και τους κόμβους, έτσι να μπορούμε να διαχειριστούμε το κυκλοφοριακό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Ευχόμενος κάθε επιτυχία στο έργο της νέας Υπουργού Μεταφορών, ο Δήμαρχος Λεμεσού εξέφρασε την ελπίδα ότι «με τη δική σας παρουσία, θα επιταχυνθούν όλες οι διαδικασίες και τα μεγάλα έργα να μπορούν να προωθηθούν το συντομότερο δυνατόν».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων Αγίας Φύλας, Κώστας Χαραλαμπίδης, ευχαρίστησε την Υπουργό για την παρουσία της και εξέφρασε την βεβαιότητα ότι η διάνοιξη της οδού Ιδομενέως θα διευκολύνει τη σύνδεση προς την ανατολική Λεμεσό, σημειώνοντας ότι «πρέπει να συνδυαστεί και με τα έργα στην οδό Έλλη Λαμπέτη για να υπάρχει κάποια αποσυμφόρηση διαφορετικά θα βρεθούμε σε δύσκολη θέση».

«Επίσης, σημαντικό έργο για εμάς είναι η οδός Ευαγόρα Λανίτη, κι αν αυτά τα δυο έργα γίνουν θα διευκολύνουν την κίνηση, τουλάχιστον προσωρινά και πιστεύουμε σιγά σιγά, τα προβλήματα να απαμβλυνθούν», συμπλήρωσε.

ΚΥΠΕ