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Αύξηση 3,5% σε ετήσια βάση κατέγραψε τον Ιούνιο του 2026 ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, φθάνοντας στις 149,5 μονάδες, με έτος βάσης το 2021, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Άνοδο 3,5% παρουσίασε ο δείκτης και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση μεταξύ των βασικών τομέων κατέγραψαν τα μεταλλεία και λατομεία, με 13,8%. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 8,4% στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών, κατά 3,6% στη μεταποίηση και κατά 0,3% στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Στον τομέα της μεταποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η βιομηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου, με 22,1%. Ακολούθησαν η κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με 12,4%, η παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών με 8,1% και η παραγωγή βασικών μετάλλων και μεταλλικών προϊόντων με 7,4%.

Αντίθετα, μειώσεις σημειώθηκαν στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες κατά 4,8%, στην κατασκευή επίπλων και στις άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες κατά 4,4%, καθώς και στην κατασκευή χαρτιού, προϊόντων από χαρτί και στις εκτυπώσεις κατά 2,5%.

Ο εγχώριος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 4,3% τον Ιούνιο και κατά 4,2% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου.

Αντίθετη πορεία ακολούθησε ο εξαγωγικός κύκλος εργασιών, ο οποίος μειώθηκε κατά 0,9% τον Ιούνιο και κατά 0,8% κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.