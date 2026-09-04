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Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή τριών οχημάτων σημειώθηκε το απόγευμα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Λάρνακας, στο ύψος Αθηένου–Κόσιης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο γυναικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όχημα παρουσίασε βλάβη και ο οδηγός του το ακινητοποίησε στη λωρίδα ασφαλείας.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, δεύτερο όχημα προσέκρουσε στο ακινητοποιημένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια τρίτο όχημα συγκρούστηκε πίσω από αυτά.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο γυναίκες, οι οποίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Τα οχήματα έχουν μετακινηθεί και ο αυτοκινητόδρομος παραμένει ανοικτός, ενώ μέλη της Αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο και διενεργούν εξετάσεις για τις συνθήκες του ατυχήματος.