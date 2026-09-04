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Καταρρακτώδεις βροχές που σημειώνονται γύρω στις 4.45 το απόγευμα, καθώς και ισχυροί άνεμοι που επικρατούν, στις περιοχές Λατσιών, Πέρα Χωρίου Νήσου και Κοτσιάτη, στην επαρχία Λευκωσίας, επηρεάζουν την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο και ιδιαίτερα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, στο τμήμα μεταξύ Ζυγιστικού Σταθμού Λατσιών και Κοτσιάτη.

Λόγω των βροχών, η ορατότητα για τους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων είναι περιορισμένη, ενώ το οδόστρωμα σε διάφορα σημεία όπου παρουσιάζεται ροή και συσσώρευση νερού, είναι ολισθηρό.

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς, οι οποίοι καλούνται να οδηγούν τα οχήματά τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.