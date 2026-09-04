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Στη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 θα υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα του σχολείου, είπε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, παρουσιάζοντας την Παρασκευή, στοιχεία που αφορούν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Αναφερόμενη στις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι είναι η στροφή στις δεξιότητες, το νέο σύστημα αξιολόγησης, ο εκσυγχρονισμός της ειδικής εκπαίδευσης και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εισδοχής.

Αναφερόμενη στην φετινή χρονιά, η Υπουργός Παιδείας τη χαρακτήρισε διαφορετική, σημειώνοντας πως εμπεδώνονται αλλαγές, υιοθετούνται πολιτικές και είναι η χρονιά στην οποία προχωρούν στα προγράμματα τους για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος.

«Ο στόχος ήταν και παραμένει διπλός. Να έχουμε ένα πιο συμπεριληπτικό, πιο ανθρώπινο σχολείο για όλους και από την άλλη ένα πιο αποτελεσματικό σχολείο, καλύτερα αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Είπε ότι το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα είναι από τα πιο δαπανηρά συστήματα στην Ευρώπη, με χαμηλά μαθησιακά αποτελέσματα.

«Άρα, στοχευμένα προχωρούμε με μεταρρυθμίσεις, ξεκάθαρα, με αλλαγές. Αν δεν τις κάνουμε δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε και δεν μιλώ μόνο για τις διεθνείς εξετάσεις εδώ. Από την πολιτική απόφαση και το πλαίσιο μας που είναι το πρόγραμμα διακυβέρνησης μέχρι την αλλαγή που θέλουμε στην καθημερινότητα του σχολείου ακολουθούμε πολιτικές αποφάσεις, υιοθετούμε πολιτικές αποφάσεις, συνεργαζόμαστε με όλους και εφαρμόζουμε για να έχουμε αποτελέσματα, τα οποία εσωτερικά μετρούμε και βλέπουμε και παρακολουθούμε», συμπλήρωσε.

Ανέφερε, παράλληλα, κατά τα χρόνια που πέρασαν και έπονται δουλεύουν σε μεταρρυθμίσεις στο ίδιο το σχολείο που συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη, στο πως και τι μαθαίνουν τα παιδιά..

«Δεν μένουμε μόνο στη διακήρυξη. Προβλήματα και ζητήματα πάντα θα υπάρχουν. Μιλάμε για 800 σχολεία, δεκάδες χιλιάδες μαθητές και χιλιάδες εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Δεν έχουμε μαγικό ραβδί να ξεκινούν οι σχολικές χρονιές μας χωρίς κανένα πρόβλημα. Έχουμε όμως την ετοιμότητα και τους μηχανισμούς να αντιμετωπίζουμε ζητήματα που αναφύονται είτε με την έναρξη είτε στη συνέχεια, ώστε το σχολείο μας να είναι ένα σχολείο δεξιοτήτων, ασφαλές και όσο γίνεται περισσότερο σε συνεργασία με την οικογένεια», πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά την ενιαία κατεύθυνση σε πολιτικές και δράσεις για το 2026-2027, η Υπουργός είπε ότι στην Δημοτική Εκπαίδευση δίνουν, μεταξύ άλλων, έμφαση στην ενσωμάτωση ψηφιακών δεξιοτήτων, στην επικαιροποίηση και στον εκσυγχρονισμό των αναλυτικών προγραμμάτων, στη συνέχιση και στην αναβάθμιση της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στην Στ΄τάξη, στην ενίσχυση και βελτίωση της λειτουργίας των προαιρετικών ολοήμερων σχολείων, στην περαιτέρω επέκταση της δωρεάν υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης με αντίστοιχη μείωση του ορίου εισδοχής (4 χρόνια και 4 μήνες) – φέτος επωφελούνται περίπου 1.925 μαθητές/τριες, στην παροχή αυξημένου διδακτικού χρόνου για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία σε όλα τα σχολεία.

Επίσης στη δημιουργία υποστηρικτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής, στο πλαίσιο του έργου «Ελληνικά στο δημοτικό: Υποστήριξη εκπαιδευτικών και υπηκόων τρίτων χωρών», στην παροχή διδακτικού χρόνου σε 80 σχολεία που συνεχίζουν το πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας λειτουργικού αλφαβητισμού, στην εφαρμογή νομοθεσίας και λήψη συγκεκριμένων μέτρων, για καλλιέργεια ψυχικής ανθεκτικότητας, στην εγκατάσταση και λειτουργία καμερών ασφαλείας.

Στην Μέση Εκπαίδευση, είπε η Υπουργός, προτεραιότητες είναι η επικαιροποίηση και ο εκσυγχρονισμός Αναλυτικών Προγραμμάτων, η στοχευμένη μείωση της ύλης, η έμφαση στην ενσωμάτωση ψηφιακών δεξιοτήτων, η συνέχιση και η αναβάθμιση Χρηματοοικονομικής Παιδείας και Αλφαβητισμού, η θεσμοθέτηση και αναβάθμιση Αθλητικού και Μουσικού Σχολείου, η ενίσχυση της λειτουργίας των Ολοήμερων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, η διαθεματική – ειεπιστημονική μάθηση, η εφαρμογή νομοθεσίας και η λήψη συγκεκριμένων μέτρων για καλλιέργεια ψυχικής ανθεκτικότητας, η εγκατάσταση και λειτουργία καμερών ασφαλείας.

Η Υπουργός αναφέρθηκε και στην αναβάθμιση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, λέγοντας, μεταξύ άλλων, πως σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και το Τεχνικό Γυμνάσιο – με την επέκταση πιλοτική εφαρμογής σε άλλα δύο σχολεία και τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας – καλλιέργεια δεξιοτήτων, την αναβάθμιση των ΜΙΕΕΚ, τον εκσυγχρονισμό εργαστηρίων, του εργαστηριακού εξοπλισμού – 391 εργαστήρια, τη βιωματική, διαδραστική και ελκυστική μαθησιακή εμπειρία, την ενίσχυση της ποιότητας της διδασκαλίας.

Η Υπουργός Παιδείας ανέφερε, παράλληλα, ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, προσθέτοντας ότι στόχος τους είναι ένας, η ομαλή λειτουργία των σχολείων για το καλό των παιδιών και για την εξυπηρέτηση του έργου των εκπαιδευτικών.

Σε ότι αφορά τις υποδομές, η κ. Μιχαηλίδου επεσήμανε ότι το σχολείο γίνεται πιο ασφαλές και η καθημερινότητα βελτιώνεται. Συνοπτικά, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων (23 έργα μεγάλης κλίμακας), με συνολική δαπάνη πέραν των €125 εκατομμυρίων, στην αντισεισμική αναβάθμιση με το 93% του έργου να έχει ολοκλήρωθεί, στην πυρασφάλεια -χρονιά πιστοποίησης, στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (ολοκληρώθηκε) και στον διπλασιασμό των καμερών ασφαλείας.

Ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Νίκος Λογγίνος, σε παρέμβαση του σε ότι αφορά το θέμα της πυρασφάλειας είπε, μεταξύ άλλων, ότι υπάρχει μια εξαιρετική συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας σε ό,τι αφορά τη συντήρηση των σχολείων, προσθέτοντας ότι ως Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι δίπλα στο Υπουργείο για να υλοποιήσει τους στόχους τους οποίους έχει βάλει.

«Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο κίνδυνος ιδιαίτερα από μια πυρκαγιά είναι εξαιρετικά μεγάλος. Άρα θα πρέπει να υπάρχουν όλα εκείνα τα μέτρα, τα οποία θα είμαστε βέβαιοι ότι σε περίπτωση που συμβεί ένα περιστατικό οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν εύκολα να έχουν έξοδο προς ανοικτό χώρο, με βάση και τα σχέδια δράσης», συμπλήρωσε.

Σημείωσε ότι ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια, υπάρχουν κάποια κενά, «αλλά είμαστε στη διάθεση του Υπουργείου, να δούμε τα σχέδια, να δούμε τα σχολεία και να κάνουμε ότι πρέπει να κάνουμε για να διορθωθεί”.

Έμφαση στα παιδαγωγικά θέματα

Η Υπουργός ανέφερε, παράλληλα, ότι αρχίζουν τη σχολική χρονιά με έμφαση στα παιδαγωγικά θέματα, ενώ στηρίζουν και δίνουν έμφαση και σε όλα τα περιφερειακά θέματα, τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγεία.

«Οι μεταρρυθμίσεις μας δεν είναι στο χαρτί. Δεν θέλουμε να είναι στο χαρτί. Προβλήματα θα υπάρχουν, φτάνει να υπάρχει αυτή η καλή συνεργασία με όλους, να τα επιλύουμε με διάλογο, με συνεργασίες», σημείωσε.

Ερωτηθείσα πότε αναμένεται να προχωρήσει η θεσμοθέτηση και η αναβάθμιση του Αθλητικού και Μουσικού Σχολείου, η Υπουργός είπε ότι «είμαστε στον νομοτεχνικό έλεγχο τώρα, οπότε αναμένεται εντός του επόμενου διαστήματος να πάει στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια στην Βουλή, για να λειτουργήσει από την επόμενη σχολική χρονιά Είναι ήδη στην Νομική Υπηρεσία», ανέφερε.

ΚΥΠΕ