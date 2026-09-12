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Στελέχη της Άμεσης Δημοκρατίας ανακοίνωσαν το προηγούμενο διήμερο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ανέλαβαν καθήκοντα επαρχιακών προέδρων. Στις αναρτήσεις τους ευχαριστούν τον Φειδία Παναγιώτου και τους δύο οργανωτικούς του κόμματος για την εμπιστοσύνη που τους έδειξαν, σημείο που μας κίνησε υποψίες ότι πρόκειται για διορισμούς.

Χθες, επικοινωνήσαμε με την αντιπρόεδρο της Άμεσης Δημοκρατίας, Νταϊάνα Κωνσταντινίδου, για να μάθουμε τη διαδικασία μέσω της οποίας επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Μας ενδιέφερε ειδικότερα αν οι επαρχιακοί προέκυψαν από εκλογές, όπως συνηθίζεται σε δημοκρατικές παρατάξεις και όπως θα ανέμενε κανείς από ένα κόμμα με όνομα «Άμεση Δημοκρατία», το οποίο έκτισε το αφήγημα του στη λαϊκή βούληση και συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Με μεγάλη έκπληξη αντιληφθήκαμε πως η δεύτερη τη τάξει στην ιεραρχία του κόμματος δεν γνώριζε καν με ποιο τρόπο έγινε η επιλογή. Μας είπε πως νομίζει έγινε ψηφοφορία στην εφαρμογή, αλλά θα πρέπει πρώτα να το διασταυρώσει πριν δώσει τελική απάντηση. Ακολούθως προσφέρθηκε να μας φέρει σε επαφή με τον οργανωτικό για να μας ενημερώσει. Η μέρα πέρασε και τηλεφώνημα από οργανωτικό δεν πήραμε. Στο μεταξύ, περιμένοντας το τηλεφώνημα, ρωτήσαμε χρήστες της εφαρμογής και μάθαμε ότι αποτελέσματα ψηφοφορίας εκεί δεν υπάρχουν.

Έγιναν τελικά εκλογές; Αν όχι, τότε ποιος επέλεξε τους επαρχιακούς και με τι είδους διαδικασίες; Μπορούμε να φανταστούμε μερικές απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, αλλά για να είμαστε σωστοί θα αναμένουμε την κ. Κωνσταντινίδου να διασταυρώσει και να μας ενημερώσει αρμοδίως…