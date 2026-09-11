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Σε δοκιμασία τίθεται ο σχεδιασμός για την εντατικοποίηση της θαλάσσιας επιτήρησης στις κυπριακές θάλασσες με τη χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (ΜΕΑ/drone). Ενώ το πρόγραμμα του Υφυπουργείου Ναυτιλίας σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) προνοεί πτήσεις σε καίριας σημασίας θαλάσσιες περιοχές (όπως τη Λεμεσό, την Ελεύθερη Αμμόχωστο και την Πόλη Χρυσοχούς), η έναρξη των δοκιμαστικών πτήσεων προσέκρουσε σε σοβαρά εμπόδια.

Το κυριότερο πρόβλημα εστιάζεται σε θέματα ασφάλειας πτήσεων, τα οποία προκαλούνται από παρεμβολές στα συστήματα ραντάρ και επικοινωνιών που τοποθετήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή λόγω των πολεμικών συρράξεων. Οι παρεμβολές αυτές από άγνωστες πηγές καθιστούν προς το παρόν επικίνδυνη την επιχειρησιακή δραστηριότητα του αεροσκάφους, αναγκάζοντας την ανάδοχο κοινοπραξία να αναζητήσει άμεσες τεχνικές λύσεις.

Πλέον, η έναρξη και η ομαλή διεξαγωγή των επιχειρήσεων εξαρτώνται από το πράσινο φως που αναμένεται να δώσουν η Πολιτική Αεροπορία και η Εθνική Φρουρά, αφού πρώτα διασφαλιστεί ότι δεν τίθεται κανένας κίνδυνος για την αεροπλοΐα. Η ανάγκη για ασφαλή θαλάσσια επιτήρηση και έγκαιρο εντοπισμό περιστατικών ρύπανσης είναι αδιαμφισβήτητη, ωστόσο η ασφάλεια των πτήσεων παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα πριν πιάσει δουλειά το ευρωπαϊκό drone στις θάλασσές μας.

Α.Ν.