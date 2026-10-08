Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στηρίζει και φέτος τον θεσμό «Γε’ νέο Επιχειρείν», που αναδεικνύει τη δημιουργικότητα, την τόλμη και τη δυναμική της νέας επιχειρηματικότητας

Λευκωσία, Οκτώβριος 2026 – Τη σταθερή στήριξή της στη νέα γενιά επιχειρηματιών και στις προσπάθειες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη, την καινοτομία και την πρόοδο της κυπριακής οικονομίας επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά η Eurobank, στο πλαίσιο των Βραβείων Νεανικής Επιχειρηματικότητας «Γε’ νέο Επιχειρείν».

Ο θεσμός, που έχει καθιερωθεί ως σημαντική πλατφόρμα αναγνώρισης και επιβράβευσης νέων επιχειρηματιών κάτω των 40 ετών, διοργανώθηκε για 9η χρονιά αναδεικνύοντας ανθρώπους που μέσα από νέες ιδέες, σύγχρονες λύσεις και καινοτόμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ανοίγουν νέους δρόμους και συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση του αύριο της κυπριακής οικονομίας.

Μιλώντας στην τελετή βράβευσης, ο Γενικός Διευθυντής Corporate Banking της Eurobank, κ. Νικόλας Παναγή, συνεχάρη το ΚΕΒΕ για τη διοργάνωση, καθώς και για τη διαχρονική συμβολή του στη στήριξη και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Κύπρο.

Αναφερόμενος στις συνθήκες μέσα στις οποίες καλούνται σήμερα να δραστηριοποιηθούν οι επιχειρήσεις, ο κ. Παναγή υπογράμμισε ότι σε ένα περιβάλλον συνεχών αλλαγών, η δυνατότητα προσαρμογής, εξέλιξης και καινοτομίας αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση επιτυχίας. Όπως ανέφερε, οι νέοι επιχειρηματίες δεν δημιουργούν απλώς νέες επιχειρήσεις, αλλά «δημιουργούν νέες ιδέες, νέες λύσεις, νέες προοπτικές. Αμφισβητούν το καθιερωμένο, αξιοποιούν την τεχνολογία, επενδύουν στη γνώση και ανοίγουν δρόμους που συχνά δεν υπήρχαν πριν από αυτούς».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο της Eurobank ως συνεργάτη των κυπριακών επιχειρήσεων. Όπως σημείωσε, μέσα από το Corporate και Commercial Banking, η Τράπεζα επιδιώκει να βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις, κατανοώντας τις ανάγκες τους και προσφέροντας τις κατάλληλες λύσεις, τα εργαλεία και την τεχνογνωσία που χρειάζονται για να εξελιχθούν.

«Για εμάς, η σχέση με μια επιχείρηση δεν περιορίζεται στη χρηματοδότηση. Θέλουμε να είμαστε ένας σταθερός και αξιόπιστος συνεργάτης σε κάθε στάδιο της πορείας της, από τα πρώτα βήματα μιας νέας ιδέας μέχρι την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και την επέκταση σε νέες αγορές», τόνισε.

Όπως επεσήμανε, οι προκλήσεις για το επιχειρείν εξελίσσονται διαρκώς, με τις τεχνολογικές εξελίξεις, την τεχνητή νοημοσύνη, τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις και τις συνεχείς μεταβολές στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον να δημιουργούν νέα δεδομένα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η τόλμη, η προσαρμοστικότητα, η επιμονή και η πίστη σε ένα επιχειρηματικό όραμα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Κλείνοντας, ο κ. Παναγή επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της Eurobank να συνεχίσει να στηρίζει τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις που επενδύουν, δημιουργούν και καινοτομούν, υπογραμμίζοντας: «Η Κύπρος χρειάζεται ανθρώπους σαν εσάς. Ανθρώπους που έχουν το θάρρος να δημιουργούν και να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε πράξη. Ανθρώπους που εμπνέουν τους γύρω τους και ανοίγουν δρόμο για όσους ακολουθούν».