Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Κωνσταντινούπολη, όταν τμήμα επταώροφης πολυκατοικίας κατέρρευσε στη συνοικία Μάλτεπε, με αποτέλεσμα τουλάχιστον έναν νεκρό, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και απεγκλωβισμό ατόμων που παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 05:40 το πρωί στην οδό Doğu, στη συνοικία Σεβιζλί, όταν για άγνωστη αιτία κατέρρευσαν τα τρία χαμηλότερα επίπεδα του κτιρίου, ενώ τα ανώτερα τμήματα παρέμειναν όρθια αλλά σε ασταθή κατάσταση.

Δείτε σε βίντεο από κάμερα διπλανού κτιρίου τη στιγμή της κατάρρευσης

Αμέσως μετά την κατάρρευση στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της AFAD, της αστυνομίας και των υπηρεσιών υγείας, ενώ στήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde sabaha karşı 7 katlı bir binada büyük bir çökme meydana geldi.



Binanın alt katlarının ağırlığın etkisiyle yığıldığı faciada enkaz altında 7 kişinin olduğu belirtildi.



Gelen son dakika bilgisine göre enkazdan 5 kişi… pic.twitter.com/p1GRHGDvDn — SuperHaber (@superhaber) October 8, 2026

Οι κάτοικοι που βρίσκονταν στους επάνω ορόφους απομακρύνθηκαν από το κτίριο με τη βοήθεια των σωστικών συνεργείων, ενώ οι έρευνες επικεντρώθηκαν στα σημεία όπου εκτιμάται ότι βρίσκονται εγκλωβισμένοι άνθρωποι.

Δεκάδες άνθρωποι διέμεναν στο κτίριο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, στο κτίριο υπήρχαν 12 διαμερίσματα και ήταν καταγεγραμμένοι συνολικά 33 κάτοικοι.

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, δήλωσε ότι από τα δέκα άτομα που εκτιμάται ότι βρίσκονταν στο τμήμα που κατέρρευσε, αρκετά έχουν ήδη ανασυρθεί ζωντανά.

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen:



“İstanbul’da çöken binanın üst iki katı kaçak

Soruşturma başlatıldı! pic.twitter.com/NQwoqBNdCg — Mehmet Sıddık Bilge – (@ElFakrulFahri) October 8, 2026

Νεότερες πληροφορίες από τουρκικά μέσα ανέφεραν ότι ένας άνθρωπος ανασύρθηκε νεκρός, ο αριθμός αυτών που ανασύρθηκαν τραυματισμένοι είχε αυξηθεί σε δέκα, με τις επιχειρήσεις διάσωσης να συνεχίζονται για άλλους τρεις εγκλωβισμένους.

«Ξυπνήσαμε σαν να είχε γίνει σεισμός»

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν τη στιγμή της κατάρρευσης ως ιδιαίτερα ισχυρή.

«Ξυπνήσαμε σαν να είχε γίνει σεισμός», είπε κάτοικος της συνοικίας, περιγράφοντας τον θόρυβο και την αναστάτωση που προκλήθηκαν όταν υποχώρησαν τα χαμηλότερα επίπεδα του κτιρίου.

Από την κατάρρευση σηκώθηκε μεγάλο σύννεφο σκόνης, ενώ το κτίριο δεν κατέρρευσε ολοκληρωτικά αλλά «κάθισε» πάνω στα χαμηλότερα επίπεδα και πήρε κλίση, με τις αρχές να λαμβάνουν μέτρα εξαιτίας του κινδύνου νέας υποχώρησης.

Maltepe’de kısmen çöken binada ekiplerin mahsur kalanları kurtarma ve tahliye çalışmaları sürüyor. https://t.co/lKZguJ0cOr pic.twitter.com/2d2rmIkg5n — TRT HABER (@trthaber) October 8, 2026

Άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια

Τα αίτια της κατάρρευσης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Οι αρχές έχουν αρχίσει τεχνική, διοικητική και δικαστική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την υποχώρηση των πρώτων ορόφων. Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, το κτίριο είχε ανεγερθεί το 1987, ενώ στο ισόγειό του λειτουργούσαν καταστήματα.

Η περιοχή γύρω από το κτίριο έχει αποκλειστεί και οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς μέρος της κατασκευής εξακολουθεί να στέκεται πάνω από τα συντρίμμια.

protothema.gr