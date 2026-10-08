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Με τη βράβευση, για πρώτη φορά, νέων απόδημων επιχειρηματιών από την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο Προεδρικό Μέγαρο η ένατη ετήσια τελετή των βραβείων νεανικής επιχειρηματικότητας «Γε’ νέο Επιχειρείν 2026».

Τη διοργάνωση ανέλαβε το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), σε συνεργασία με το περιοδικό «Θεσσαλονίκης Δρώμενα». Ο θεσμός αναδεικνύει και επιβραβεύει νέους επιχειρηματίες, με τη φετινή διεύρυνσή του να στρέφει το ενδιαφέρον και στην επιχειρηματική δραστηριότητα των αποδήμων.

Η ένταξη νέων επιχειρηματιών που διακρίνονται στο εξωτερικό αποσκοπεί στην ανάδειξη της διεθνούς παρουσίας του κυπριακού επιχειρηματικού δυναμικού και στην ενίσχυση του διαλόγου για τη νεανική επιχειρηματικότητα πέρα από τα σύνορα της Κύπρου.

Εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, την εκδήλωση προσφώνησε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανού. Τόνισε ότι η δημιουργία ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Κυβέρνησης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμβολή των νέων επιχειρηματιών στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της χώρας, επισημαίνοντας ότι η επιμονή, η καινοτόμος σκέψη και η τόλμη τους συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας πιο σύγχρονης και εξωστρεφούς οικονομίας.

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ, κ. Σταύρου, υπογράμμισε ότι η στήριξη των νέων επιχειρηματιών αποτελεί βασική προτεραιότητα του Επιμελητηρίου και επένδυση στο μέλλον της κυπριακής οικονομίας. Όπως ανέφερε, ο θεσμός «Γε’ νέο Επιχειρείν» υπηρετεί αυτή την επιδίωξη, αναδεικνύοντας ανθρώπους που τολμούν να επιχειρήσουν, να καινοτομήσουν και να δημιουργήσουν.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την καινοτομία, την τεχνολογία, την ψηφιοποίηση, την έρευνα και την εξωστρέφεια προϋποθέσεις για μια ανταγωνιστική οικονομία. Πρόσθεσε ότι το ΚΕΒΕ εργάζεται για τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος με λιγότερη γραφειοκρατία, σύγχρονο ρυθμιστικό πλαίσιο, αποτελεσματικά κίνητρα και αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων.

Αναφέρθηκε επίσης στις πρωτοβουλίες του Επιμελητηρίου για την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας και την ενθάρρυνση νέων επιστημόνων να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά και την οικονομία, την οποία χαρακτήρισε αναγκαία για την κατάλληλη προετοιμασία των νέων, ιδιαίτερα όσων επιθυμούν να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση.

Οι φετινοί βραβευθέντες για τα βραβεία «Γε’ νέο Επιχειρείν» 2026 είναι:

Βιομηχανικές Επιχειρήσεις

Χριστόφορος Μπύρος Λύσκο Τρόφιμα Λτδ

Y πηρεσίες

Μάριος Ιταλός Intergo Telecom

Σωτήρης Κωμοδρόμος Placy

Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις

Σπύρος Παπαβασιλείου Island Oil (Holdings) Ltd

Τουρισμός

Ιωάννης Γεωργόπουλος Utravel Ltd

Έρευνα

Οδυσσέας Οικονομίδης ROBO EDUCATIONAL AND RESEARCH ROBOTICS LTD

K αινοτομία

Ανδρέας Χατζημιτσής Genie Fertility

Τεχνολογία

Παύλος Κλεάνθους Parsectix Ltd

Τέχνες και Πολιτισμός

Μιχάλης Παντελίδης Michalis Pantelidis Studio

Κοινωνική Προσφορά

Εβελίνα Χαριδήμου University of Nicosia

Απόδημος Νέος Επιχειρηματίας Ελλάδας

Αντώνης Γεωργίου Jo All day Kolonaki & Εν Πυρά

Απόδημος Νέος Επιχειρηματίας Αγγλίας

Ρογήρος Θεοφάνους Theo Technologies Cyprus LTD