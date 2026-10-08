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Πριν την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα υπήρξαν δημοσιεύματα σε ελλαδικά ΜΜΕ που εξέφραζαν ίσως την προσδοκία της ελληνικής κυβέρνησης για μία σαφή τοποθέτηση του Μάρκο Ρούμπιο υπέρ της κατασκευής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ανεξαρτήτως της τουρκικής θέσης.

Ευρισκόμενος χθες στην ελληνική πρωτεύουσα και απαντώντας σε δημοσιογράφους, ο κ. Ρούμπιο απέφυγε να πάρει κατηγορηματική θέση υπέρ των ελληνικών θέσεων αναφορικά με τη διασύνδεση και τις θαλάσσιες έρευνες ανοικτά της Κάσου.

Ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Νίκος Μελέτης ρώτησε τον Αμερικανό ΥΠΕΞ κατά πόσο η Ελλάδα μπορεί να υπολογίζει στην αμερικανική στήριξη για κρίσιμα ενεργειακά έργα (με αναφορά στον Κάθετο Διάδρομο και τις έρευνες υδρογονανθράκων), συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών διασυνδέσεων με Αίγυπτο, Κύπρο και Ισραήλ.

Ο κ. Ρούμπιο απάντησε λέγοντας ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν διαφορετικοί διάδρομοι (επιλογές) για τον ενεργειακό εφοδιασμό», για να προσθέσει ότι «θέλουμε να επιτύχουν αυτά τα έργα» και ότι κάποια από τα θέματα που αναφέρθηκαν μέσω της ερώτησης αφορούν ευαίσθητες καταστάσεις, με εμπλοκή και άλλων χωρών.

Πρόσθεσε πως δεν θα αναφερθεί ονομαστικά ή συγκεκριμένα, επισημαίνοντας πως αυτά τα θέματα είναι καλύτερα να αντιμετωπίζονται μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της διπλωματίας. Κατέληξε υποδεικνύοντας ότι ορισμένα πράγματα καλύτερα να μην αποτελούν αντικείμενο διαλόγου σε συνεντεύξεις Τύπου.

Σε άλλο σημείο, ο κ. Ρούμπιο είπε ότι οι δύο χώρες έχουν κοινή πρόθεση να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους και να επεκτείνουν τις εισαγωγές αμερικανικού LNG, με νέους αγωγούς που θα ενδυναμώσουν την περιφερειακή ασφάλεια στην ενέργεια.

Από την πλευρά του, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι η συνεργασία των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο και αναδείχθηκε ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη.

Ο Πρόεδρος στο MED9

Στη διάρκεια της κοινής Συνέντευξη Τύπου των ηγετών των κρατών που συμμετείχαν στη χθεσινή 13th MED9, στο Σπλιτ της Κροατίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης εξήρε τη σημασία του έργου Great Sea Interconnector (GSI) για την ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τη συμβολή του στο πλαίσιο του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC).