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Ολοκληρώθηκε ο 6ος γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να σφραγίζει με την παρουσία του στην Αθήνα την ισχυρή συμμαχία των δύο χωρών.

Η Αθήνα από το βράδυ της Τρίτης έμοιαζε με πραγματικό φρούριο λόγω της άφιξης Ρούμπιο.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας διανυκτέρευσε στο «Conrad Athens The Ilisian» και από νωρίς το πρωί της Τετάρτης ξεκίνησε τον μαραθώνιο επαφών για τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ.

Επίσκεψη στο υπουργείο Εξωτερικών – Συνάντηση με Γεραπετρίτη

Στις 8:30 ο Μάρκο Ρούμπιο επισκέφθηκε το υπουργείο Εξωτερικών, όπου συναντήθηκε με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Ενέργεια και άμυνα τέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης αλλά και της συνεργασίας των δύο χωρών, με τον Μάρκο Ρούμπιο να στέλνει σαφή μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ.

ΗΠΑ και Ελλάδα συμφώνησαν σε νέο μνημόνιο ανταλλαγής πληροφοριών, περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας με επέκταση της παροχής αμερικανικού LNG, καθώς και την ενίσχυση της αμυντικής σχέσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Στις δηλώσεις του, ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε ότι σε συνθήκες εντεινόμενου ανταγωνισμού ο Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας και ΗΠΑ αποτελεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλό επίπεδο των σχέσεων των δύο χωρών και την προώθηση της διεθνούς περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Πρόσθεσε ακόμα ότι ο Κάθετος Διάδρομος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, ενώ ο ελληνόκτητος στόλος μεταφέρει το ένα τέταρτο του αμερικανικού LNG.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «Ελλάδα και ΗΠΑ διατηρούν μια ιστορική συμμαχία. Η σημασία της υπογραμμίζεται από τις ταραχές στον κόσμο στον οποίο ζούμε, στο Ιράν, στο Ορμούζ, στην Υεμένη και στην Ουκρανία. Πρόκειται για μια συμμαχία ιστορικής φύσης με γερά θεμέλια, που αποτελεί πηγή σταθερότητας. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος».

Στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, η αμερικανική στήριξη είναι δεδομένη. Καθαρό είναι όμως και το μήνυμα Ρούμπιο ότι το έργο περνά μέσα από γεωπολιτικές συμπληγάδες.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο συμμετείχε και στα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων της αμερικανικής πρεσβείας, παρουσία της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Όσα συμφωνήθηκαν στον 6ο γύρο Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ

Ελλάδα και ΗΠΑ συμφώνησαν στην περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής και στρατηγικής τους συνεργασίας. Ανακοινώθηκαν πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού υλικού, ύψους 4 δισ. δολαρίων, οριστικοποιήθηκε η συμμετοχή της Ελλάδας στο State Partnership Program με τη Φλόριντα και ενισχύθηκε η συνεργασία με την παραχώρηση τεθωρακισμένων Stryker.

Παράλληλα, διευρύνθηκε η συνεργασία σε θέματα ασφάλειας, τρομοκρατίας και παράνομης μετανάστευσης.

Στον οικονομικό και ενεργειακό τομέα συμφωνήθηκε η ενίσχυση εμπορίου, επενδύσεων και τεχνολογικής συνεργασίας, ενώ επιβεβαιώθηκε η περαιτέρω ανάπτυξη των ενεργειακών σχέσεων. Επίσης, υπεγράφη συμφωνία για την πιστοποίηση Αμερικανών ναυτικών σε ελληνικά πλοία, καθώς και η ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας για την Πολιτιστική Κληρονομιά.

Τέλος, ανακοινώθηκε το πρώτο ελληνικό έργο του αμερικανικού Ταμείου για τη Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Σε κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν οι δύο χώρες τονίζεται η περαιτέρω εμβάθυνση της αμυντικής, οικονομικής και ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει η ανακοίνωση αμερικανικών πωλήσεων στρατιωτικού υλικού μέσω FMS, ύψους 4 δισ. δολαρίων.

Η ομιλία Ρούμπιο στην Πνύκα

Στην Πνύκα, ο Μάρκο Ρούμπιο έδωσε έναν έντονα συμβολικό τόνο στην επίσκεψή του, αναφερόμενος κατά την ομιλία του στην κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδας και στις αξίες που, όπως είπε, αποτέλεσαν τη βάση του δυτικού πολιτισμού.

Τόνισε τη σημασία της Ελλάδας ως συμμάχου των ΗΠΑ και κάλεσε την Ευρώπη και την Αμερική να υπερασπιστούν τις κοινές τους αξίες και να αντιμετωπίσουν από κοινού τις νέες προκλήσεις.

Συνάντηση με Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου – «Πυλώνας σταθερότητας η Ελλάδα σε μία ταραγμένη περιοχή»

Στη συνέχεια, ο Μάρκο Ρούμπιο συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν πως το επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η άμυνα και η ασφάλεια, η ενέργεια, το εμπόριο, οι επενδύσεις, η τεχνολογία και η ναυτιλία, καθώς και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την Ελλάδα «πυλώνα σταθερότητας», ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε τον ρόλο της ως ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου των ΗΠΑ.

Η συνάντηση διήρκεσε σχεδόν μία ώρα, με τον Μάρκο Ρούμπιο να αποχωρεί από το Μέγαρο Μαξίμου λίγα λεπτά μετά τις 20:00.

Δείπνο στο «King George» στο κέντρο της Αθήνας

Ο 6ος γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου ολοκληρώθηκε στο ξενοδοχείο «King George» στο Σύνταγμα, σε δείπνο προς τιμήν του Μάρκο Ρούμπιο, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη.

Σε δηλώσεις του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε «φίλο» της Ελλάδας τον Μάρκο Ρούμπιο, σημειώνοντας πως πλέον «είναι ένας εξ ημών».

iefimerida.gr