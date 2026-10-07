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Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση των ευρωπαϊκών λιμανιών βρέθηκαν στο επίκεντρο της διήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του έργου PortAbility στην Κύπρο, στις 6 και 7 Οκτωβρίου. Τους εταίρους του έργου υποδέχθηκε το ΚΕΒΕ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick και την εκπαιδευτική εταιρεία MMC Management Centre.

Στην επίσκεψη συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι δημόσιων αρχών, της βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και οργανισμών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Μέσα από παρουσιάσεις, επιτόπιες επισκέψεις και διαδραστικά εργαστήρια, εξετάστηκαν οι προκλήσεις του κυπριακού λιμενικού και ναυτιλιακού τομέα, με έμφαση στη βιωσιμότητα, την απανθρακοποίηση, την ψηφιοποίηση και την καινοτομία.

Κεντρικό ζήτημα αποτέλεσε η προσαρμογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις αλλαγές του κλάδου. Οι συζητήσεις κάλυψαν τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, την κοινωνική ένταξη και τη στενότερη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών οργανισμών και δημόσιων αρχών.

Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες εκ μέρους του ΚΕΒΕ, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού, Ανδρέας Τσουλόφτας, υπογράμμισε την ανάγκη σύνδεσης των δεξιοτήτων με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων.

«Εργαζόμαστε ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι δεξιότητες που αναπτύσσονται μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων και στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της λιμενικής και ναυτιλιακής οικονομίας», ανέφερε.

Η επίσκεψη ξεκίνησε από την Αρχή Λιμένων Κύπρου στη Λεμεσό, όπου παρουσιάστηκαν η ανάπτυξη και τα μελλοντικά σχέδια του λιμανιού. Ακολούθησαν επισκέψεις στις εγκαταστάσεις των DP World και Eurogate, με ενημέρωση για τη λειτουργία τους και τις πρωτοβουλίες βιωσιμότητας που εφαρμόζουν.

Το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας περιλάμβανε τον Δήμο Λεμεσού και τη Μαρίνα Λεμεσού, με αντικείμενο τη διασύνδεση λιμανιού και πόλης και τη μετάβαση σε ένα πιο πράσινο και ψηφιακό μοντέλο ανάπτυξης. Ακολούθησαν επισκέψεις στο λιμάνι και στην Τσιμεντοποιία Βασιλικού, όπου οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις λιμενικές δραστηριότητες, τη βιομηχανική παραγωγή και τις πρακτικές βιωσιμότητας.

Οι δράσεις έδωσαν στους εταίρους τη δυνατότητα να ανταλλάξουν εμπειρίες και καλές πρακτικές και να αποκτήσουν πληρέστερη εικόνα του ναυτιλιακού οικοσυστήματος της Κύπρου. Παράλληλα, ανέδειξαν τον ρόλο της συνεργασίας στην ανάπτυξη βιώσιμων, καινοτόμων και ανθεκτικών λιμενικών περιφερειών.

«Έργα όπως το PortAbility αποτυπώνουν με τον καλύτερο τρόπο την αποστολή του ΚΕΒΕ: να στηρίζει την καινοτομία, να προωθεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων, να ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία και να δημιουργεί ευκαιρίες που αποφέρουν οφέλη για τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και την κοινωνία στο σύνολό της», πρόσθεσε ο κ. Τσουλόφτας.

Το PortAbility συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, με τη συμμετοχή του ΚΕΒΕ και ακόμη 23 εταίρων από ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος του είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και η ανάπτυξη συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των ευρωπαϊκών λιμενικών περιφερειών.

Μέσα από εκπαιδευτικές επισκέψεις και άλλες δράσεις, το έργο επιδιώκει να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ λιμένων, επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών οργανισμών και δημόσιων φορέων, προετοιμάζοντας το ανθρώπινο δυναμικό για τις νέες απαιτήσεις της ναυτιλιακής οικονομίας.