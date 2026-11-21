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Ολοκληρώθηκαν το Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2026, οι εργασίες της 28ης Επαρχιακής Συνδιάσκεψης του ΑΚΕΛ Λευκωσίας – Κερύνειας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του θεάτρου της ΠΕΟ, με τη συμμετοχή πέραν των 350 αντιπροσώπων από όλες τις Κομματικές Ομάδες Βάσης του ΑΚΕΛ Λευκωσίας – Κερύνειας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στη Συνδιάσκεψη παρευρέθηκαν, επίσης, εκπρόσωποι άλλων πολιτικών κομμάτων, καθώς και άλλοι εκλεγμένοι εκπρόσωποι της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι εργασίες της Συνδιάσκεψης άρχισαν με την εισηγητική ομιλία του Επαρχιακού Γραμματέα του ΑΚΕΛ Λευκωσίας – Κερύνειας, Χρίστου Χριστόφια, και την ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συζήτηση, με τις τοποθετήσεις δεκάδων αντιπροσώπων, που αφορούσε την εκτίμηση της δουλειάς και της δράσης της Επαρχιακής Οργάνωσης του ΑΚΕΛ Λευκωσίας – Κερύνειας κατά την τετραετία που μεσολάβησε από την 27η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη.

Σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, τη συζήτηση απασχόλησε ιδιαίτερα ο προβληματισμός γύρω από την ανάγκη βελτίωσης, αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και ανανέωσης της οργανωτικής και πολιτικής δουλειάς του Κόμματος στις επαρχίες Λευκωσίας – Κερύνειας. Στόχος, τέθηκε η ανάκαμψη σε όλα τα επίπεδα, ώστε το ΑΚΕΛ Λευκωσίας – Κερύνειας να καταστεί ισχυρότερο, μαχητικότερο, ανανεωμένο και αποτελεσματικότερο, δίπλα και μαζί με τον λαό μας.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με τη λήψη συλλογικών αποφάσεων που αποτελούν τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες που πρέπει να υλοποιηθούν μέσα από τη δράση της Ε.Ο. μέχρι και την 29η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη.

Επίσης η Συνδιάσκεψη επανεξέλεξε τον Χρίστο Χριστόφια στη θέση του Επαρχιακού Γραμματέα του ΑΚΕΛ Λευκωσίας – Κερύνειας και εξέλεξε τα μέλη της νέας Επαρχιακής Επιτροπής, την οποία απαρτίζουν με αλφαβητική σειρά:

Αναστασίου Νατάσια, Ανδρέου Ανδρέας, Αντρέου Σταύρος, Αντωνίου Μαρία, Αργυρίδης Μάριος, Αργυρού Μόδεστος, Γερολατσίτης Αλέξανδρος, Γεωργίου Χριστάκης, Γιασεμή Σωτηρούλα, Ηρακλέους Μαίρη, Θωμά Θωμάς, Ιωακειμίδης Χάρης, Καταλάνος Αδάμος, Κούλας Σεβήρος, Κουσουλίδου Μπέττυ, Κυλίλης Χαράλαμπος, Κυριάκου Ρολάνδος, Κωνσταντινίδης Σταύρος, Κωνσταντίνου Κυρμίσιη Άντρη, Λαπηθιώτου Παναγιώτου Αρετή, Λούγκρου Αφροδίτη, Μακρής Χρίστος, Μανώλη Χριστιάνα, Νικολάου Λάζαρος, Νικολάου Χριστίνα, Ξυνιστέρης Γιώργος, Παναγή Μάριος, Παναγή Πανίκος, Παναγιώτου Παναγιώτης, Παναγιώτου Πάνος, Πανταζής Χαράλαμπος, Παπαμιχαήλ Ευτύχιος, Πασιάς Πέτρος, Πασιάς Χάρης, Παττίχης Παναγιώτης, Πέτρου Καπαρτής Νικόλας, Πιερή Αρτεμούλλα, Πιτταράς Χριστόφορος, Πολυδώρου Λευτέρης, Σαββίδης Βασίλης, Σόλωνος Αντρέας, Συλικιώτης Άλκης, Σωτηρίου Σπύρος, Τοφαρή Ιάκωβος, Τριμιθιώτη Μαριλένα, Τσακκιστός Ανδρέας, Τσακκιστός Απόστολος, Χαραλάμπους Βάκης, Χριστόφιας Χρίστος, Χριστοφόρου Κωνσταντίνος, Χριστοφόρου Λένος.

Βιογραφικό Σημείωμα Χρίστου Χριστόφια:

O Χρίστος Χριστόφιας γεννήθηκε το 1983 στη Λευκωσία και κατάγεται από το κατεχόμενο Δίκωμο. Είναι παντρεμένος με την Μαρίνα Σάββα και έχουν δύο παιδιά. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Κατά τη διάρκεια των μαθητικών του χρόνων διετέλεσε μέλος του Κεντρικού Μαθητικού Γραφείου της ΕΔΟΝ (1998-2001) και κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων διετέλεσε Πρόεδρος (2004-2005) και Οργανωτικός Γραμματέας (2005-2007) της Προοδευτικής Κ.Φ. Αθήνας. Επίσης, διετέλεσε Γραμματέας του Φοιτητικού Τμήματος της ΕΔΟΝ (2010-2012), Κεντρικός Μαθητικός Υπεύθυνος της ΕΔΟΝ (2012-2014), Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ (2014-2015) και Γενικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ (2015-2020).

Από το 2011 είναι Μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής του ΑΚΕΛ Λευκωσίας – Κερύνειας, από το 2015 είναι Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, ενώ από το 2025 είναι Μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ. Από το 2020 μέχρι το 2023, διετέλεσε Οργανωτικός Γραμματέας της Ε.Ε. του ΑΚΕΛ Λευκωσίας-Κερύνειας, ενώ από το 2023 μέχρι σήμερα είναι Επαρχιακός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Λευκωσίας – Κερύνειας. Επίσης διετέλεσε Βουλευτής Κερύνειας με το ΑΚΕΛ – Αριστερά – Νέες Δυνάμεις από το 2021 μέχρι το 2026.