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Τον είπαν «φαινόμενο», τον χαρακτήρισαν «οδοστρωτήρα» του κομματικού κατεστημένου, και αυτός που έφερε την ανατροπή στο κυπριακό πολιτικό σύστημα.

Το «φαινόμενο» της κυπριακής πολιτικής, ο Φειδίας Παναγιώτου, δεν φαίνεται στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από το οποίο πληρώνεται και χοντρά.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα «WheresMyMEP» κατά τις τελευταίες 180 ημέρες ο Φειδίας Παναγιώτου είχε συμμετοχή 53,6%, δηλαδή τις μισές μέρες δεν πάτησε το πόδι του στο ευρωκοινοβούλιο.

Από τις 1.683 ψηφοφορίες που διενεργήθηκαν στο διάστημα των 180 ημερών συμμετείχε στις 902 και απουσίαζε από τις 781.

Το «φαινόμενο» της κυπριακής πολιτικής είναι 698ος στην κατάταξη από τους 716 ευρωβουλευτές.

Δεν θα σας περιγράψω εδώ τι θα γινόταν εάν ένας Κύπριος βουλευτής κάποιος από τους άλλους πέντε ευρωβουλευτές είχε μια ανάλογη συμμετοχή…

ΑΠΙΜ