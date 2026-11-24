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Επί αρκετές μέρες, το ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμής εισφορών των Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν λειτουργούσε (τώρα λειτουργεί;), προκαλώντας ταλαιπωρία και αναστάτωση σε πολίτες και επιχειρήσεις που προσπαθούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Τα τεχνικά προβλήματα είναι κατανοητά και μπορεί να προκύψουν σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό σύστημα. Αυτό που είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό είναι η απουσία επίσημης ενημέρωσης από το αρμόδιο Υπουργείο. Οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν τι συμβαίνει, πότε αναμένεται να αποκατασταθεί η λειτουργία του συστήματος και πώς θα αντιμετωπιστούν τυχόν καθυστερήσεις στις πληρωμές.

Η ψηφιακή εξυπηρέτηση δεν είναι μόνο θέμα τεχνολογίας, αλλά και υπευθυνότητας απέναντι στον πολίτη. Όταν το κράτος απαιτεί συνέπεια από τους πολίτες, οφείλει να επιδεικνύει την ίδια συνέπεια απέναντί τους. Και η έγκαιρη ενημέρωση είναι το ελάχιστο που μπορεί να προσφέρει.

A.N.