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Το ΚΕΒΕ φιλοξένησε με επιτυχία το Επιχειρηματικό Φόρουμ Κύπρου – Μάλτας και τις Β2Β Επιχειρηματικές Συναντήσεις, με τη συμμετοχή επιχειρηματικής αποστολής από τη Μάλτα και εκπροσώπων της κυπριακής επιχειρηματικής κοινότητας.

Στόχος της διοργάνωσης η ενίσχυση των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και η διερεύνηση νέων ευκαιριών στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, της καινοτομίας και της διασυνοριακής συνεργασίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, κ. Κυριάκου Ιορδάνους και εντάσσεται στις διαχρονικές προσπάθειες του ΚΕΒΕ για ενίσχυση των διεθνών επιχειρηματικών σχέσεων της Κύπρου και στήριξη της εξωστρέφειας των κυπριακών επιχειρήσεων.

Το Φόρουμ διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Malta Chamber of Commerce, Enterprise and Industry και τον Επιχειρηματικό Σύνδεσμο Κύπρου – Μάλτας, προσφέροντας στις επιχειρήσεις των δύο χωρών την ευκαιρία για ουσιαστικό διάλογο, ανταλλαγή απόψεων και διερεύνηση νέων εμπορικών και επενδυτικών συνεργασιών. Στο πλαίσιο του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε επίσης παρουσίαση από τον Invest Cyprus.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ αναφέρθηκε στους στενούς δεσμούς φιλίας και στις ισχυρές οικονομικές σχέσεις που συνδέουν διαχρονικά την Κύπρο και τη Μάλτα. Όπως επεσήμανε, οι δύο χώρες, ως νησιωτικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσιάζουν σημαντικά κοινά χαρακτηριστικά, διαθέτοντας εξωστρεφείς οικονομίες, στρατηγική γεωγραφική θέση και ισχυρή επιχειρηματική κουλτούρα.

Ο κ. Σταύρου τόνισε ότι, σε ένα διεθνές οικονομικό περιβάλλον που γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικό και αλληλένδετο, η Κύπρος και η Μάλτα καλούνται να ενισχύσουν περαιτέρω τις μεταξύ τους συνεργασίες και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρονται για κοινή ανάπτυξη. Παρά το μικρό τους μέγεθος, οι δύο χώρες διαθέτουν σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως τεχνογνωσία, ευελιξία, υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό και ισχυρή διεθνή διασύνδεση, τα οποία τους επιτρέπουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως επιχειρηματικοί κόμβοι στην ευρύτερη περιοχή.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο κ. Mark Bajada, Αντιπρόεδρος του Malta Chamber of Commerce, Enterprise and Industry, παρουσίασε την οικονομική κατάσταση και το επιχειρηματικό περιβάλλον της Μάλτας. Αναφέρθηκε στις θετικές επιδόσεις της μαλτέζικης οικονομίας, στην ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας και στην αυξανόμενη παρουσία της χώρας σε τομείς όπως η τεχνολογία, η ψηφιακή καινοτομία, η προηγμένη μεταποίηση, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η αεροπορία, η ναυτιλία, η φαρμακευτική βιομηχανία και ο τουρισμός.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε ο ρόλος του Malta Chamber of Commerce, Enterprise and Industry, το οποίο εκπροσωπεί την επιχειρηματική κοινότητα της Μάλτας από το 1848 και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς φορείς της χώρας. Μέσα από τη συμμετοχή του σε

ευρωπαϊκά και διεθνή επιχειρηματικά δίκτυα, το Επιμελητήριο στηρίζει την εξωστρέφεια των μαλτέζικων επιχειρήσεων και την ανάπτυξη συνεργασιών με επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δυνατότητες που προκύπτουν από τον συμπληρωματικό χαρακτήρα των οικονομιών Κύπρου και Μάλτας. Η ισχυρή παρουσία της Μάλτας στην Κεντρική Μεσόγειο, σε συνδυασμό με τη θέση της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο και την εγγύτητά της με τις αγορές της Μέσης Ανατολής, δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για κοινές επενδύσεις, επιχειρηματικές συνεργασίες και επέκταση σε νέες αγορές.

Στο Φόρουμ συμμετείχαν επιχειρήσεις από ένα ευρύ φάσμα κλάδων, μεταξύ των οποίων η τεχνολογία, το fintech, οι χρηματοοικονομικές και επαγγελματικές υπηρεσίες, η τεχνολογία υγείας, η αγροτεχνολογία, η βιομηχανία τροφίμων και η κυβερνοασφάλεια. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένες δυνατότητες συνεργασίας, επενδυτικές ευκαιρίες και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ επιχειρήσεων των δύο χωρών.

Ιδιαίτερα σημαντικό μέρος της διοργάνωσης αποτέλεσαν οι στοχευμένες Β2Β συναντήσεις μεταξύ κυπριακών και μαλτέζικων επιχειρήσεων. Μέσα από τις συναντήσεις αυτές, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν απευθείας επαφές, να παρουσιάσουν τις δραστηριότητές τους, να συζητήσουν συγκεκριμένες προτάσεις συνεργασίας και να διερευνήσουν τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων.

Το ΚΕΒΕ ενθάρρυνε τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Φόρουμ και να προχωρήσουν στην ανάπτυξη συγκεκριμένων συνεργασιών με μακροπρόθεσμο όφελος και για τις δύο πλευρές.

Η περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Μάλτας μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αύξηση των εμπορικών συναλλαγών, στην προσέλκυση επενδύσεων, στην προώθηση της καινοτομίας και στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών. Το ΚΕΒΕ παραμένει σταθερά προσηλωμένο στη στήριξη της διεθνούς δραστηριοποίησης των κυπριακών επιχειρήσεων και στην προώθηση πρωτοβουλιών που διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε νέες αγορές και επιχειρηματικά δίκτυα.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών του Φόρουμ, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων Κύπρου και Μάλτας και τη βούλησή τους να συνεχίσουν τον επιχειρηματικό διάλογο και μετά το πέρας της διοργάνωσης.

Η ουσιαστική επιτυχία του Φόρουμ θα αποτυπωθεί στις συνεργασίες, τις επενδύσεις και τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που θα προκύψουν μέσα από τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκειά του.