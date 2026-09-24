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Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σε πτήση από το Εδιμβούργο με προορισμό την Κύπρο, όταν επιβάτης φέρεται να προκάλεσε αναστάτωση περίπου μισή ώρα μετά την απογείωση, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να επιστρέψει στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στη Record ότι το περιστατικό σημειώθηκε περίπου μισή ώρα μετά την απογείωση, αναφέροντας ότι ο άνδρας «άρχισε να δημιουργεί πρόβλημα», ενώ φέρεται να προπηλάκισε και μέλη του πληρώματος καμπίνας. Η πτήση επέστρεψε τελικά στο Εδιμβούργο, με τον μάρτυρα να περιγράφει την προσγείωση ως ιδιαίτερα «ταραχώδη».

Βίντεο από το εσωτερικό του αεροσκάφους καταγράφουν τις στιγμές μετά την επιστροφή του στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και προσωπικό του αεροδρομίου, ενώ στη συνέχεια αστυνομικοί επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος και απομάκρυναν έναν άνδρα, μεταφέροντάς τον σε όχημα.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της εφαρμογής παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24, το Boeing 737 απογειώθηκε από το Εδιμβούργο και αρχικά κινήθηκε νότια, με κατεύθυνση προς την Κύπρο. Ωστόσο, αφού πέρασε οριακά στον εναέριο χώρο της Αγγλίας, άλλαξε πορεία και επέστρεψε προς το Εδιμβούργο, με την αναστροφή να καταγράφεται στον εναέριο χώρο κοντά στο Νιούκαστλ.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι η εταιρεία εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε επιβάτες που προκαλούν αναστάτωση και καταδίκασε έντονα συμπεριφορές αυτού του είδους. Παράλληλα, ανέφερε ότι η εταιρεία δεν θα διστάσει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα εναντίον επιβατών που προκαλούν προβλήματα, ακόμη και μέσω των δικαστηρίων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, καθώς και να ζητήσει την κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν από τέτοια περιστατικά.

Η εταιρεία ζήτησε επίσης συγγνώμη από τους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος που βίωσαν το περιστατικό.

Εκπρόσωπος της Police Scotland ανέφερε ότι γύρω στις 16:30 την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου η Αστυνομία έλαβε αναφορά για επιβάτη που προκαλούσε αναστάτωση σε πτήση η οποία είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου.

Το αεροσκάφος επέστρεψε στο αεροδρόμιο και ένας 32χρονος άνδρας συνελήφθη και κατηγορήθηκε για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων επίθεση και πρόκληση κινδύνου σε αεροσκάφος.

Ο 32χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Sheriff Court του Εδιμβούργου την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.

Η Police Scotland απευθύνει έκκληση σε όποιον διαθέτει βίντεο που θα μπορούσε να βοηθήσει τις έρευνες να επικοινωνήσει με τις Αρχές μέσω της γραμμής 101, αναφέροντας τον αριθμό συμβάντος 2320 της 23ης Σεπτεμβρίου.