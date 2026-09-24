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Στη σύλληψη 46χρονου προχώρησε χθες η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κλοπής με τέχνασμα και πλαστοπροσωπίας, αδικήματα που φέρεται να διαπράχθηκαν το 2022 στην επαρχία Αμμοχώστου.

Για την ίδια υπόθεση εξακολουθεί να καταζητείται ακόμη ένα πρόσωπο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η υπόθεση αφορά συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και κλοπή με τέχνασμα.

Όπως καταγγέλθηκε από 45χρονο, τον προσέγγισε άγνωστο πρόσωπο, το οποίο του ανέφερε ότι θα τον έφερνε σε επαφή με τον Πρίγκιπα της Γκαμπόν, με το όνομα Χάρι, ο οποίος φέρεται να ενδιαφερόταν να αγοράσει την κάβα του έναντι ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Κατά τη διάρκεια κάποιας από τις συναντήσεις με τον δήθεν πρίγκιπα, ο τελευταίος φέρεται να ανέφερε στον 45χρονο ότι, λόγω προβλημάτων σχετικά με την εξαγωγή των χρημάτων από τη χώρα του, τα χρήματα που θα του παραδίδονταν είχαν χρωματιστεί με άσπρο χρώμα και ότι, μετά από κατάλληλη χημική επεξεργασία, θα επανέρχονταν στην αρχική τους μορφή.

Στις 25 Αυγούστου 2022, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν, ο 45χρονος φέρεται να παρέδωσε αρχικά το χρηματικό ποσό των 89.000 ευρώ για τη δήθεν αποχρωματοποίηση του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Σε κάποια στιγμή, ο δεύτερος ύποπτος φέρεται να ανέφερε στον 45χρονο ότι θα μετέβαινε στη Λάρνακα, προκειμένου να φέρει καινούργια χημικά για τον αποχρωματισμό των χαρτονομισμάτων.

Έκτοτε, οι δύο ύποπτοι φέρεται να εξαφανίστηκαν.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις για διερεύνηση της υπόθεσης.