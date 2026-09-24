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Με επίκεντρο τον άνθρωπο και με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής προσφοράς, ο Όμιλος XM υπέγραψε στις 22 Σεπτεμβρίου συμφωνία συνεργασίας με το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα για τη χρηματοδότηση της δημιουργίας της νέας Μονάδας Κυτταρικών Θεραπειών CellThera Laboratory by XM. Η μονάδα θα στεγαστεί σε ένα υπερσύγχρονο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Ιδρύματος στη Λευκωσία.

Κατά την τελετή υπογραφής της συμφωνίας, η Συν-Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου XM, Δρ Σταύρη Μόρτη, τόνισε ότι ο Όμιλος ανέλαβε με χαρά τη χρηματοδότηση ενός τόσο ελπιδοφόρου επιστημονικού προγράμματος, που θα προσφέρει καινοτόμες θεραπείες για τους ασθενείς. «Αυτή η συνεργασία μας με το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα», πρόσθεσε η Δρ Μόρτη, «προσβλέπει στη δημιουργία μιας βιώσιμης εθνικής πλατφόρμας για τις κυτταρικές θεραπείες, δημιουργώντας τις απαραίτητες υποδομές και δυνατότητες για την εφαρμογή κυτταρικών θεραπειών και τη μελλοντική διάθεσή τους σε ασθενείς που τις χρειάζονται».

Εκ μέρους του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος, ο Εκτελεστικός Διευθυντής, Δρ Παύλος Κωστέας, ευχαρίστησε θερμά τον Όμιλο ΧΜ για την γενναιόδωρη οικονομική στήριξη που προσφέρει για την υλοποίηση του έργου, και υπογράμμισε ότι η ίδρυση της νέας Μονάδας Κυτταρικών Θεραπειών CellThera Laboratory by XM αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της επιστημονικής ικανότητας της Κύπρου στον τομέα των προηγμένων κυτταρικών θεραπειών, καθώς και για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στη χώρα: «Μέσα από τη συνεργασία με τον Όμιλο XM, το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα επενδύει σε εξειδικευμένες υποδομές, τεχνολογία, επιστημονική τεχνογνωσία, εκπαίδευση και συστήματα ποιότητας, που απαιτούνται για την εισαγωγή κυτταρικών θεραπειών στην Κύπρο. ‘Οραμά μας είναι να δημιουργήσουμε μια βιώσιμη πλατφόρμα, η οποία θα προσφέρει κυτταρικές θεραπείες προσβάσιμες στους ασθενείς στην Κύπρο».

Η νέα Μονάδα θα περιλαμβάνει εξειδικευμένες εργαστηριακές υποδομές και αυτοματοποιημένες τεχνολογίες κλειστού συστήματος για την επεξεργασία και διαχείριση κυττάρων. Η λειτουργία της θα σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής (Good Manufacturing Practice – GMP).

Το ρυθμιστικό πλαίσιο Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής θα διασφαλίζει ότι η επεξεργασία και διαχείριση των κυττάρων πραγματοποιείται μέσα σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο περιβάλλον, με υψηλά πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και ιχνηλασιμότητας. Οι προδιαγραφές αυτές είναι απαραίτητες για την διασφάλιση της ποιότητας των κυτταρικών προϊόντων και, πρωτίστως, της ασφάλειας των ασθενών.

Η Μονάδα θα διαθέτει τις απαραίτητες δυνατότητες για την επεξεργασία, επέκταση, χαρακτηρισμό και αποθήκευση κυττάρων, δημιουργώντας τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη μελλοντική εισαγωγή και εφαρμογή κυτταρικών θεραπειών στην Κύπρο.

Παράλληλα, αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά τις εξειδικευμένες υποδομές υγείας και τις επιστημονικές δυνατότητες της χώρας στον τομέα των προηγμένων κυτταρικών θεραπειών, με απώτερο στόχο τη διεύρυνση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπευτικές επιλογές.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών.

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